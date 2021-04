Top des ventes de la semaine au Japon: Monster Hunter Rise garde le rythme

New Super Mario Bros. U Deluxe

Voici le top des ventes de la semaine (du 05 avril – 11 avril 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Monster Hunter Rise a connu une excellente troisième semaine sur le marché avec 194 327 exemplaires vendues. La baisse (-30%) est la meilleure pour un jeu Monster Hunter lors de sa troisième semaine depuis Monster Hunter Freedom 3 en 2010. Une telle performance est principalement due au fait que Capcom a finalement répondu à la demande des magasins ; le pire des pénuries est maintenant derrière nous, et il est maintenant beaucoup plus facile de trouver le jeu en magasin. Aucune sortie cette semaine, toujours un top 10 en mode 100% Nintendo Switch.

01./01. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 194.327 / 1.774.063 (-30%)

02./02. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 21.590 / 642.106 (-22%)

03./03. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 12.920 / 2.101.505 (-21%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.439 / 3.774.112 (-14%)

05./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 10.154 / 2.501.449 (-13%)

06./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.408 / 1.892.400 (-8%)

07./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.835 / 4.236.044 (-15%)

08./07. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 7.406 / 6.727.920 (-23%)

09./10. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 4.783 / 3.836.779 (-21%)

10./11. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 4.634 / 4.023.912 (-5%)

Ventes des Monster Hunter en troisième semaine:

[PS4] Monster Hunter: World # <ACT> (Capcom) {2018.01.26} (¥8.980) – 114.740 / 1.688.426 <80-100%> (-49%)

[3DS] Monster Hunter Generations Ultimate <ACT> (Capcom) {2017.03.18} (¥5.800) – 121.847 / 1.392.179 <80-100%> (-52%)

[3DS] Monster Hunter Generations # <ACT> (Capcom) {2015.11.28} (¥6.264) – 191.324 / 2.108.110 <80-100%> (-49%)

[3DS] Monster Hunter 4 Ultimate # <ACT> (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) – 148.020 / 2.026.454 <80-100%> (-43%)

[3DS] Monster Hunter 4 # <ACT> (Capcom) {2013.09.14} (¥5.990) – 234.713 / 2.542.114 <99,10%> (-46%)

[PSP] Monster Hunter Freedom 3 (Capcom) {2010.12.01} (¥5.800) – 434.837 / 3.095.502 (-15%)

Cette semaine, la Nintendo Switch a connu une nouvelle baisse des ventes avec 96 259 consoles vendues mais Nintendo est de nouveau confronté à des pénuries pour les deux modèles de Nintendo Switch. Nintendo a (jusqu’à présent) réussi à répondre à la demande… contrairement à l’année dernière, où seulement 25 313 unités consoles été vendues au cours de la même semaine. Même si l’on peut s’attendre à ce que la fin du mois (et surtout la Golden Week) soit le moment où Nintendo va sortir les gros stocks, pour le moment, la situation est loin de la catastrophe de l’année dernière. Sinon comment va la Ps5 ? Hum …