Un remake de Star Wars : Knights of the Old Republic en préparation sur Nintendo Switch ?

Décidément, ces deux dernières années ont été propices aux portages d’anciens jeux Star Wars, puisque nous avons eu Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast, Star Wars Jedi Knight : Jedi Academy, Star Wars Episode I : Racer ou plus récemment Star Wars Republic Commando (dont notre test est disponible ici). Aujourd’hui, nous apprenons qu’un ancien jeu Star Wars et pas des moindres puisqu’il s’agit de Star Wars : Knights of the Old Republic, pourrait ressorit prochainement…

Il faut dire que la série Star Wars : Knights of the Old Republic, développée par Bioware, est l’une des licences qui fut le plus appréciée lorsque que les deux opus sont sortis en 2003 et 2005 sur PC et Xbox première du nom. Si l’on en croit les dernières rumeurs, un remake serait donc en préparation.

En effet, le journaliste de Bloomberg, Jason Shreier, a lâché l’information lors d’un podcast avec Ben Hanson de MinnMax. Lors de cette interview, Jason Shreier a indiqué que le titre ne serait pas en développement chez Electronic Art, ni chez Bioware. Il serait dans les mains du studio Aspyr Media qui s’est occupé des portages pures et simples des titre cités un peu plus haut sur Playstation 4 et Nintendo Switch.

Cependant, cette fois-ci, pour Star Wars : Knights of the Old Republic, ce n’est pas un portage qui est évoqué, mais bien un remake. Ces informations ont également été confirmées par Eurogamer.

A l’heure actuelle, nous n’avons pas plus d’information, mais au vue de ces éléments, nous devrions voir débarquer prochainement le remake de ce Star Wars : Knights of the Old Republic. La grosse interrogation concerne bien évidemment les ou les support(s) concernés. Si le projet avait été mené par EA, nous aurions tout de suite mis un pièce pour une sortie sur PC, Xbox Series et Playstation 5, mais le bébé est entre les mains d’Aspyr Media. Nous pouvons donc espérer une sortie du Nintendo Switch.

Seul l’avenir nous le dira. En attendant, je vous propose de retrouver un extrait de cette interview juste en dessous.

.@jasonschreier confirms that Aspyr Media (of all studios!) is working on a KOTOR remake in our new interview. We hope you enjoy the full discussion! https://t.co/vv0bljO35B https://t.co/IJdIIGY0aU — Ben Hanson (@yozetty) April 20, 2021

