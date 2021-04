Nintendo s’associe à Fujifilm pour une imprimante sans fil pour la Switch

Nintendo a annoncé un nouveau partenariat avec Fujifilm qui donnera à la Switch la possibilité d’imprimer des images. C’est possible via l’imprimante sans fil instax mini Link de Fujifilm et une nouvelle application qui sera lancée le 30 avril 2021. Cette application sera capable de scanner des captures d’écran de la Switch via un code QR (similaire à la fonction de partage actuellement sur la Switch) et de les envoyer directement à l’imprimante pour les imprimer. Les fonctionnalités de cette application incluent l’ajout de bordures à partir de 3 jeux (Super Mario, Animal Crossing : New Horizons, et New Pokemon Snap), et l’application de différents effets sur des images provenant de la Switch ou d’un téléphone. L’application sera gratuite, et une imprimante exclusive instax mini Link sortira pour célébrer cette collaboration. Elle portera la marque Nintendo sur la boîte et sera d’une couleur exclusive blanche, rouge et bleue avec un couvercle de l’édition spéciale Pikachu.