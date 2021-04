Samurai Warriors 5 accueille 4 nouveaux personnages !

KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont annoncé l’ajout de quatre nouveaux personnages dans l’univers de SAMURAI WARRIORS 5, ce qui fait désormais 27 combattants jouables. Cet électrifiant jeu à 1 contre 1000, dont l’action se déroule durant la légendaire période Sengoku, est actuellement en développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 (mais également PlayStation®5 grâce à la mise à niveau gratuite), Xbox (One et Series X|S grâce au smart delivery), et PC via Steam®. Le titre est prévu pour sortir le 27 juillet 2021 .

Les personnages de SAMURAI WARRIORS 5 annoncés aujourd’hui sont quatre combattants historiques. Koei Tecmo révèle également plusieurs changements quant aux deux personnages principaux qui portent le scénario du jeu. Les quatre nouveaux héros sont : Sandayū Momochi, expert en kusarigama et chef des Ninjas Iga ; Hattori Hanzō, maître de l’épée Ninja ; Magoichi Saika, un mercenaire professionnel qui n’a que faire des concepts de bien et mal ; et enfin le grand Samurai Yasuke, qui est au service de Nobunaga.

En plus de ces quatre nouveaux personnages, Omega Force révèle que pour la première fois, les versions adultes du « Roi Démon » Nobunaga Oda ainsi que le serviteur de la famille Oda, Mitsuhide Akechi, seront également jouables. Les joueurs bénéficieront ainsi des techniques de l’épée de Nobunaga mais également des redoutables attaques combinées de Mitsuhide qui utilisera sa lance et sa platine à mèche !

KOEI TECMO Europe a également révélé que la série SAMURAI WARRIORS sera disponible en deux éditions spéciales, exclusivement disponibles sur le KOEI TECMO Europe Online Store. La Treasure Box de SAMURAI WARRIORS 5 inclut la bande-son du jeu, un art book, une sélection de cartes postales, un poster en tissu présentant le nouveau style artistique de cet opus, et bien sûr une copie du jeu, tout ça dans une boîte collector. La Collector’s Edition du jeu comprend tout le contenu présent dans la Treasure Box, avec en plus un mini ensemble de supports en acrylique présentant les personnages clés de ce drame historique épique.