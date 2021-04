Turnip Boy Commits Tax Evasion (Nintendo Switch) – Le test

Snoozy Kazoo, petit studio composé de cinq personnes (Yukon Wainczak, Jennifer Kindl, Jordan Kegler, Jake Currier, et Ryan Borbone), nous livre son premier jeu : Turnip Boy Commits Tax Evasion, publié par Graffity Games le 22 avril 2021. C’est un petit jeu d’aventure avec une touche d’action.

Un adorable navet antisystème

Nous contrôlons un petit navet, qui a hérité de la serre familiale et qui a oublié de payer son loyer. En échange de notre aide, le maire Oignon promet d’effacer notre dette. Il nous demande donc d’aller lui chercher des objets (qui sont au nombre de 4). En partant à la recherche de ces objets, nous croiserons quelques ennemis et nous rencontrerons divers personnages, qui nous demanderont de l’aide au travers de diverses quêtes secondaires (donner une lettre à quelqu’un, aller chercher du bois, …). Sur le trajet, nous trouverons occasionnellement des documents administratifs et rebelle que nous sommes, nous allons tous les déchirer un par un, à bas le maire Oignon ! (N’avez-vous jamais eu envie de faire ça, sans pour autant oser ? C’est le moment !)

Un gameplay sympathique

Au niveau du gameplay, nous retrouverons des similitudes avec d’autres jeux qui rendent l’expérience sympathique facilitant la compréhension des contrôles. Ainsi, le joystick droit sert à choisir la direction dans laquelle est faite l’action (coucou Isaac), il est possible d’utiliser une arme pour frapper et briser les herbes (coucou Zelda) enfin nous aurons quelques microquêtes dans des donjons. Les énigmes consistent généralement à arroser une plante et à l’utiliser de la bonne façon : par exemple, arroser une plante qui fera pousser une bombe et son utilisation sera de faire exploser quelque chose (logique :p). Il y a, en tout, trois types de plantes à arroser.

En bref, un gameplay classique et agréable avec des petites énigmes « potagère » qui colle parfaitement à l’univers du jeu et à notre personnage.

On continue notre immersion au pays des légumes !

Concernant le bestiaire, vous devrez affronter des animaux afin de ne pas nous faire manger. Ils sont positionnés en fonction du biome dans laquelle nous sommes : il y a un poisson près d’une zone d’eau, des cerfs dans la forêt et des escargots dans l’herbe… Nous devrons également à mener des combats de boss qui sont également bien intégrés dans l’univers du jeu : nous ne vous spoilerons pas leur identité volontairement. À la différence des monstres standard, ces boss disposeront de patterns que nous devrons assimiler pour arriver à les vaincre.

Un bestiaire qui correspond vraiment à l’univers du jeu et qui plonge vraiment le joueur dans cet univers spécifique.

Un jeu un peu court

Le plus gros du contenu se trouve dans les documents à déchirer, qui sont au nombre de 24 et disséminés partout. Vous trouverez également neuf chapeaux pour notre navet, qui sont purement cosmétiques et ne changent rien au jeu.

Finir le jeu nous avons pris deux heures et nous avons terminé le scénario principal et détruit les 24 documents. Il nous manquait uniquement les fameux chapeaux, mais ne vous inquiétez pas, à la fin, le jeu nous propose une nouvelle zone dans laquelle un chat cosmique. Celui-ci nous donne des indices sur la façon dont nous pouvons récupérer les chapeaux que nous avons loupés.