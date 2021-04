Le top 5 des meilleures ventes de la semaine en France

Je vous propose de jeter un œil sur les meilleures ventes physiques en France d’après GSD (Game Sales Data) via le S.E.L.L. pour la semaine 15 de 2021 (du 12/04/2021 au 17/04/2021). Le dématérialisé n’est pas pris en compte dans le classement. A propos de la méthodologie employée : le top des ventes en valeur hebdomadaire est extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente Français.

1) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) / =

2) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / =

3) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / +1

4) Ring Fit Adventure (Switch) / -1

5) Monster Hunter Rise (Switch) / =

PS5

Spider-Man : Miles Morales

Call Of Duty : Black Ops Cold War

Demon’s Souls

PS4

FIFA 21

The Last Of Us Part II

Call Of Duty : Black Ops Cold War

XSeriesX

Assassin’s Creed Valhalla

Outriders – Édition Day One

It Takes Two

XOne

FIFA 21

Cyberpunk 2077

Call Of Duty : Black Ops Cold War

Switch

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing : New Horizons

PC

Microsoft Flight Simulator

Les Sims 4 : Édition Standard

Football Manager 2021