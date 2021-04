Zero Zero Zero Zero (Nintendo Switch) – Le test

Zero Zero Zero Zero

Proposé par Alpharop et publié par Ratalaika Games, Zero Zero Zero Zero est un jeu de plateformes sorti le 7 février 2020 sur Nintendo Switch. Il est également disponible sur XBOX, PlayStation 4 ainsi que sur ordinateur via la plateforme Steam.

Qui est derrière Alpharopgames ?

Alvaros Salvagnos est un artiste uruguayen vivant à Montréal, où il a étudié les arts. Son travail consiste à enlever un élément principal d’un jeu pour y créer des nouvelles formes d’interactions. Il a par exemple refait The Legend of Zelda et Super Mario Bros en retirant les ennemis et les objets, ne laissant que le héros et le monde à explorer. Il étudie ainsi comment les utilisateurs vivent la suppression de certains fichiers dans le jeu.

Qu’est Zero Zero Zero Zero ?

C’est un jeu de plateforme, dans lequel nous sommes lancés directement sans histoire. Nous contrôlons un cowboy qui doit aller récupérer un objet pour ouvrir une porte et sortir d’un niveau. Pour finir le jeu, il y a cent niveaux différents à compléter. Ces cent niveaux sont proposés de manière aléatoire et sont très difficiles. Mais n’ayez crainte, à chaque mort le jeu choisit aléatoirement un autre niveau parmi ceux que nous n’avons pas encore réalisés. Le but de ce projet est d’explorer la notion d’échec en remplaçant la redondance par un autre niveau.

Il est disponible au prix de 4,99€, ce qui ne représente pas un gros investissement et peut même être payé rapidement grâce aux points or.

À quoi ça ressemble ?

Pour permettre de ne se concentrer que sur le jeu, il n’y a presque rien, juste un fond noir, sur lequel sont visibles, en blanc, le personnage et les dangers qui lui font face. Ces dangers sont multiples : nous devrons sauter de plateforme en plateforme, éviter les balles, détruire les obstacles, éviter les pics…

En bas de l’écran, nous voyons les cent cases (4×25) représentant chacune un niveau. Si elle est blanche, le niveau est terminé, si elle est noire, c’est un niveau à faire. Sur la droite il est indiqué le temps depuis lequel la session a commencé. Ainsi, si vous décidez de ne pas faire tous les niveaux en une seule session, le chronomètre se coupera.

Au niveau musical le sound designer Levi Bond est à la barre. Nous lui devons par exemple le thème de Plantera DX. Les musiques se répètent en boucle, si vous voulez en changer il vous faudra revenir à l’écran principal afin de relancer votre partie. (Petite astuce gratuite : les musiques ne sont pas au goût de tout le monde et toujours avoir la même augmente la frustration des niveaux compliqués à passer.)

Ça se joue comment ?

Pour se déplacer, notre petit cowboy peut sauter, double-sauter et tirer. C’est aussi simple que ça.

Il y a deux niveaux de difficulté : le mode normal, qui vous laisse mourir ; et le mode difficile qui ne propose ni sauvegarde ni changement de niveau. Il faudra donc ne pas mourir, sans savoir dans quel ordre les niveaux seront proposés.

Ce jeu risque de causer chez vous de la rage : prenez un verre d’eau, hydratez-vous et ne vous énervez pas trop, car c’est son but inavoué.

Attention aux habitués de la sauvegarde automatique ! Il faudra veiller à ne pas éteindre le jeu sans avoir sauvegardé, sinon vous devrez recommencer TOUS les niveaux, même si vous aviez une sauvegarde il y a deux sessions.