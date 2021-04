Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en mai 2021

Famicom Detective Club: The Missing Heir & Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind

Après un gros mois d’avril, c’est la folie de mai 2021 sur Nintendo Switch.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en mai 2021, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Miitopia (21 mai)

Embarquez pour une aventure complètement déjantée en compagnie de tous vos amis dans Miitopia sur Nintendo Switch ! Créez votre propre équipe de Mii et affrontez l’avatar du mal qui a volé les visages de tous les habitants de Miitopia, y compris celui du roi ! Récupérez-les et rétablissez l’équilibre du royaume grâce au pouvoir de l’amitié.

Subnautica et Subnautica: Below Zero (14 mai)

Subnautica est un jeu d’aventure sous-marin basé sur une planète-océan alien. Un vaste monde ouvert plein de merveilles et de périls vous attend ! Below Zero est un jeu d’aventure sous-marin sur un monde océanique extraterrestre. Il s’agit d’un nouveau chapitre dans l’univers Subnautica, développé par Unknown Worlds.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster (24 mai)

Alors que Tokyo s’apprête à connaître une nouvelle journée ordinaire, le cataclysme surnaturel de la Conception s’abat sur le monde. Le chaos se répand, les démons envahissent les ruines de la capitale, et tandis que des forces divines et maléfiques se livrent une lutte sans merci, vos choix pourront déterminer qui doit vivre, renaître ou mourir… et qui triomphera.

World’s End Club

Les célèbres scénaristes de jeux vidéo Kotaro Uchikoshi et Kazutaka Kodaka sont de retour avec un tout nouveau jeu riche en rebondissements, dans lequel on se plonge aisément. Cette charmante histoire d’amitié et de mystère captivera les nouveaux joueurs aussi bien que les plus expérimentés ! Le « Club des battants », un groupe d’étudiants marginaux venus des quatre coins du Japon, se retrouve enfermé dans un étrange parc d’attractions lors d’une excursion scolaire. Afin de percer le mystère qui les entoure et de s’échapper, ils doivent participer à un « Jeu de survie » qui mettra à l’épreuve l’amitié qui les lie ! Avec ses graphismes colorés, sa jouabilité accessible et son récit captivant, c’est une expérience que vous n’oublierez jamais !

Knockout City (21 mai)

PROCHAINEMENT : Formez une équipe et affrontez des Bandes rivales dans Knockout City™. Réglez vos comptes dans des COMBATS DE BALLON PRISONNIER ÉPIQUES. Préparez-vous pour des parties intenses et délirantes dans un tout nouveau style de jeu multijoueur par équipe. Personnalisez votre personnage, formez une Bande avec des amis et prenez le contrôle de Knockout City. Mettez KO vos adversaires avec des tirs spéciaux et travaillez en équipe tout en évitant et en attrapant les ballons volant sur la carte. Pas de ballon ? Pas de problème ! Vous pouvez littéralement le remplacer. Enroulez-vous dans les mains d’un coéquipier et devenez l’arme ultime. Les différents types de ballons, d’emplacements et de modes de jeu sont là pour que le jeu soit toujours passionnant. De plus, chaque saison apporte de nouvelles cartes et récompenses, et de nouveaux types de ballons, événements et défis. Lancez, attrapez, passez, évitez et écrasez le monde du ballon prisonnier de votre domination.

Famicom Detective Club: The Missing Heir & Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind (14 mai)

Ces deux titres tirés des archives de Nintendo arrivent pour la première fois en Europe, traduits en anglais et remis au goût du jour sur Nintendo Switch.**** Préparez-vous à vivre des aventures pleines de suspense, de drames et de rebondissements. Dévoilez une vérité mortelle dans Famicom Detective Club: The Missing Heir et Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind, disponibles sous forme de pack le 14 mai sur Nintendo Switch.

Maneater (25 mai)

Découvrez la puissance ultime en incarnant le plus grand prédateur des mers, un REQUIN terrifiant ! Maneater est un RPG d’action en solo dans les eaux impitoyables de la côte du Golfe. Combattez pour survivre dans l’océan, où le danger est partout. Vos seules armes sont votre ruse, vos dents et votre capacité à évoluer en mangeant. Le RequinPG acclamé est désormais sur Nintendo Switch ! Pour la toute première fois, les eaux de Port Clovis ont évolué pour être accessibles sur portable. Que vous soyez en déplacement ou chez vous, vous pouvez désormais manger, explorer et évoluer jusqu’au sommet de la chaîne alimentaire et devenir le prédateur suprême de l’océan !

SnowRunner (18 mai)

Partez à la conquête d’environnements extrêmes au volant de monstres de puissance. Maîtrisez 40 véhicules off-road de marques iconiques telles que Ford, Chevrolet, Freightliner et bien d’autres, et explorez un monde ouvert impitoyable, simulé par un moteur physique ultra-réaliste. Seul ou jusqu’à 4 en coopératif, affrontez boue, rivières déchaînées, neige profonde et lacs gelés pour mener à bien contrats et missions périlleuses. Agrandissez et personnalisez votre flotte de véhicules avec de nombreuses améliorations et accessoires, tels que des chaînes pour progresser sur la neige, ou un snorkel pour traverser les eaux profondes.

King of Seas (25 mai)

Les tirs de cannons font écho sur les sept mers puisqu’à l’horizon le soleil se lève sur une nouvelle ère de pirates. Lâchez les amarres, dépliez les voiles et lancez-vous au cœur de la tempête qui façonne votre empire. Le meurtre de votre père ne sera pas pardonné. King of Seas est un jeu d’action-RPG composé d’un monde mortel de pirates à génération procédurale. Avec une intrigue intense, vous vous battrez pour regagner ce qui a été pris et embarquerez dans une aventure épique dans un monde fantastique, rempli de batailles, d’îles perdues et de trésors. Un univers rempli de personnages extraordinaires et de quêtes à en couper le souffle qui vous tiendront ancré pendant que vous ferez tout votre possible pour devenir le roi de tous les pirates.

The Colonists (4 mai)

Vous prendrez le contrôle d’une équipe de robots construits pour simuler la civilisation humaine. Jouez à une série de missions individuelles ou construisez votre colonie sans contraintes en mode bac à sable. Explorez, recherchez, gérez. Explorez, recherchez, gérez.

Save me Mr Tako: Definitive Edition (5 mai)

Dans un monde où les humains et les poulpes sont en guerre, Tako est un petit poulpe pacifiste qui sauve une humaine de la noyade lors d’une nuit d’orage. Une fée voit cet acte de bravoure et lui donne la capacité de survivre sur terre. Alors qu’il parcourt le monde de la surface, Tako défie sa famille et son peuple pour tenter de résoudre les conflits entre humains et poulpes, le plongeant dans les racines de ce monde dysfonctionnel. Tako peut transformer les ennemis en plateformes en leur crachant de l’encre. Il résoudra des énigmes, explorera de mystérieux donjons et combattra des boss redoutables dans sa mission pour mettre fin à la guerre entre le royaume sous-marin des Poulpes et le monde terrestre des Humains. Allez-vous aider ce poulpe courageux à répandre son message de tolérance et apprendre aux deux espèces à coexister dans la paix et l’unité ?

Skate City (6 mai)

Parcourez trois lieux emblématiques basés sur des spots de skate réels à Los Angeles, Oslo et Barcelone. Réalisez des figures réalistes avec facilité et skatez comme les pros. Des centaines de combinaisons sont disponibles, notamment des flip tricks, des grabs, des grinds, des spins et des manuals. Relevez plus de 100 défis ou détendez-vous et roulez à votre propre rythme dans Endless Skate. Personnalisez votre skater en achetant un nouveau deck, des trucks, des roues, des chaussures, des chapeaux, des lunettes et des vêtements dans le skate shop. Vous pouvez également changer votre coiffure et votre teinte de peau, débloquer de nouveaux mouvements et améliorer vos capacités. Bande-son originale composée de rythmes lo-fi atmosphériques. Capturez et partagez vos meilleures descentes avec nos outils d’enregistrement dans le jeu. Vous pouvez zoomer, utiliser un objectif fisheye, faire tourner la caméra et même ralentir le temps pour mettre en valeur vos meilleurs tricks !

Sumire (27 mai)

Sumire est un jeu indie d’aventure narrative qui vous offre un voyage d’un jour à travers un village japonais pittoresque. Dans ce lieu enchanté, Sumire, une jeune fille mélancolique, rencontre un esprit malicieux qui lui propose un marché pour réaliser son souhait le plus cher. Mais afin que son rêve devienne réalité, elle doit achever une série de tâches avant la tombée de la nuit de ce jour spécial.

Aerial_Knight’s Never Yield (19 mai)

Survivez à un Detroit inspiré d’un Tokyo futuriste dans ce 3D runner narrant l’histoire de Wally, qui a découvert des preuves susceptibles de changer sa ville pour toujours. Explorez un monde virtuel au son stylé d’un authentique artiste de Detroit.

Rise Eterna (13 mai)

Nourissez votre nostalgie grâce à ce jeu inspiré des plus grands titres classiques. Partez à l’aventure, rencontrez des personnages uniques et plongez dans un scénario captivant. Recrutez jusqu’à 14 personnages, chacun avec ses capacités uniques, et battez votre pire cauchemar lors de combats épiques. Découvrez une histoire sombre et mature centrée sur la relation entre deux âmes égarées qui tentent de découvrir le sens de leur vie et se battent côte à côte.

Nongunz: Doppelganger Edition (6 mai)

Nongunz est un roguelike d’action-plateforme nihiliste. Obscur autant dans ses mécaniques que dans son thème, une énigme appelant au sacrifice. Rebâtie de zéro, la Doppelganger Edition est une version remasterisée de l’originale, encore jamais sortie sur console, qui inclut deux modes inédits : Arène et Coopération locale.

Space Commander: War and Trade (13 mai)

Devenez pilote spatial, explorez les étoiles, faites du commerce et menez votre flotte à travers la galaxie dans Space Commander: War and Trade ! Plongez dans la simulation spatiale solo ultime avec de multiples cheminements de carrière, des mécanismes de jeu attrayants et des missions diversifiées allant de batailles spatiales passionnantes à une expérience RPG sandbox authentique. Selon vos préférences, vous pouvez choisir entre la construction d’une carrière prudente mais piétonne de commerçant, le rôle honorable et plein d’action d’un garde de l’espace ou la vie rentable mais dangereuse d’un gangster. Quoi que vous choisissiez, assurez-vous d’exceller, collectez des points de réputation pour vos actions et accédez aux missions les plus difficiles et les mieux rémunérées. Plus vous gagnez d’argent, meilleure (et plus grande !) sera la flotte spatiale que vous pourrez construire, composée de chasseurs rapides et maniables, de bombardiers lourds et de gros transporteurs. Tous peuvent être construits selon vos besoins et personnalisés pour refléter votre style de jeu. Faire les bons choix sera crucial pour assurer le succès de vos missions. En plus de choisir le meilleur vaisseau pour assurer le boulot, vous devez gérer la consommation de carburant, choisir les meilleurs itinéraires de commerce ou de contrebande, et même acheter vos propres stations spatiales qui vous permettront d’explorer les coins les plus reculés de la galaxie. En fin de compte, devenir un véritable commandant de l’espace, qu’il poursuive une carrière légale ou frauduleuse, nécessite des compétences, de l’argent et de la chance. Alors dis-moi, recrue, as-tu ce qu’il faut pour atteindre la domination galactique ultime ?

Arcaea (18 mai)

Touchez, tenez, glissez – et pour la toute première fois, utilisez les manettes Joy-Con pour voyager à travers le monde d’Arcaea. Ressentez le rythme à travers une vaste collection de chansons maintenant disponible sur Nintendo Switch, et suivez la destinée des filles perdues dans ce monde. Chacune se réveillent sans aucun souvenir dans un monde vide et pâle de bâtiments en ruines et d’océans asséchés. Seuls les souvenirs lointains semblables à des éclats de verre offrent un sens de vie quelconque dans ce monde… mais où ces souvenirs vont-ils les mener?