Manette Apex Legends de Power A (Nintendo Switch) – Le test

Nous avons eu de plaisir de tester pour vous l’une des dernières manettes nées chez Power A qui n’est autre que la manette série spécial APEX LEGENDS. Sur le packaging, trône fièrement le logo de la Nintendo Switch et en bas le logo du label officiel de Nintendo garantissant la compatibilité de cette manette avec notre console. Outre la boite et les logos, ce qui saute aux yeux directement est la couleur et le design qui décore cette manette : un seul regard sur celle-ci permet de nous évoquer Apex le FPS en équipe populaire et disponible depuis peu sur Nintendo Switch. Le logo du jeu apparaît clairement au centre de la manette.

Les particularités de cette manette

La manette se compose de 2 faces bien distinctes.

La face avant est principalement rouge avec un graphisme épuré, mais dont les détails nous rappellent les décors du jeu. Elle arbore fièrement le logo APEX LEGENDS au centre la manette et le symbole du grand A blanc sur le côté gauche de celle-ci. Ce grand A blanc associé au rouge de la manette est un parfait clin d’œil aux graphismes et la charte graphique du jeu.

La manette dispose de toutes les touches qu’une manette pro propose avec un voyant LED pour signaler l’état de la connexion de la manette à la console.

La face arrière, elle, est totalement noire permettant l’accès aux piles via une large trappe. Eh oui, ce n’est pas une manette à batteries. Ce qui aujourd’hui est vraiment dommage, mais vous pouvez tout à fait utiliser des piles rechargeables.

Vous trouverez également 2 gâchettes supplémentaires disposées à l’arrière des « poignets » de la manette. Ces deux gâchettes sont programmables en fonction des envies des joueurs. Le troisième bouton situé juste sous la trappe des piles permet d’effectuer la programmation de ces 2 gâchettes. Il suffirait donc d’appuyer durant 3 secondes, l’indicateur LED à l’avant clignotera et vous pourrez ensuite choisir quelle commande vous souhaitez affecter à ces deux gâchettes arrière.

L’utilisation avec la Switch

La synchronisation avec la Switch se fait très rapidement. Il suffit juste d’aller dans le menu

« home » de la console, puis choisir « manettes » et enfin « changer le style/l’ordre ». Appuyez sur le bouton sync de la manette (petit bouton qui se situe au-dessus de la manette) et la manette sera aussitôt synchronisée. Comme sur la manette pro, 4 LED nous indiquent la place de la manette sur la console.

Cette manette reste une manette très légère, si on la compare à une manette filaire tel que l’AFTERGLOW, on sent très nettement la différence au niveau du poids.

Au niveau de la qualité de cette manette, le ressenti en main n’est pas au rendez-vous. En effet, la manette de Power A est entièrement en plastique ce qui n’est pas très agréable pour la prise en mains. De plus, les boutons font du bruit et ne sont pas très agréables au toucher.

En revanche, au niveau gameplay la prise en main est très rapide, car la forme de cette manette et l’emplacement des boutons sont quasi similaires à une manette pro officielle. Elle permet de jouer en sans-fil très facilement et reste plus efficace et confortable pour jouer que les joy-con surtout pour les joueurs qui veulent se faire plaisir sur des jeux dynamiques tels qu’APEX LEGENDS.

La personnalisation graphique sera un gros plus pour cette manette qui reste de bonne qualité et offre un gameplay plus accessible qu’avec les Joy-Con.

—-

Pour conclure

La manette sans fil Apex Legends de Power A possède un design sympathique qui permet de rendre hommage au jeu APEX LEGENDS récemment sorti sur Nintendo Switch. Elle utilise des piles AA pour fonctionner et possède deux gâchettes supplémentaires permettant de régler des actions en fonction des habitudes de jeu. Malgré le fait que les plastiques soient un peu durs, la manette reste agréable à utiliser et est très simple à connecter à la Switch. Son prix au alentour de 45 euros pour une manette sans fil personnalisé aux couleurs d’Apex est un bon compromis si vous ne souhaitez pas dépenser 60 euros dans une manette pro toute simple.