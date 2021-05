Nintendo annonce l’atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch

Créez des jeux tout en vous amusant avec L’atelier du jeu vidéo, disponible le 11 juin

6 mai 2021 – Avez-vous déjà rêvé de créer vos propres jeux ? Grâce à L’atelier du jeu vidéo, qui arrive le 11 juin en exclusivité sur Nintendo Switch, ce rêve devient une réalité ! Avec ce nouveau logiciel disponible en Europe sur le Nintendo eShop, absolument tout le monde, des enfants aux parents, peut apprendre de façon amusante à créer des jeux en connectant entre elles des créatures colorées appelées « Nodons » via des leçons de programmation visuelle de base accessibles à tous ! Pour découvrir à quoi ressemblent les Nodons et leur fonctionnement en jeu, ainsi qu’avoir un avant-goût des différents types de jeux qui peuvent être créés, regardez la bande-annonce de L’atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch.

Les Nodons sont des créatures pleines de personnalité qui peuvent vous aider à créer vos jeux à partir de zéro. Il en existe des dizaines possédant chacun un rôle unique et que vous pouvez connecter de différentes façons pour créer des jeux dans L’atelier du jeu vidéo. Par exemple, vous pouvez créer et déplacer un personnage humanoïde avec le stick en connectant simplement le Nodon Stick au Nodon Bonhomme ! Vous apprendrez ainsi les bases de la programmation d’une manière ludique et intuitive, et apprendrez aussi à créer toutes sortes de jeux, tels que des jeux de plateformes en défilement horizontal, des jeux de course ou encore des jeux de tir dans l’espace !

En démarrant L’atelier du jeu vidéo pour la première fois, vous pourrez commencer avec le mode Leçons interactives. Vous y ferez la connaissance des Nodons, ces créatures hautes en couleur qui vous serviront à apprendre pas-à-pas les bases de la programmation visuelle via des leçons interactives que vous pourrez suivre à votre rythme pensées pour être à la fois amusantes, intéressantes et taillées pour les utilisateurs de tous niveaux, notamment grâce aux points de contrôle qui vous permettront de mettre en application ce que vous avez appris en résolvant des tâches spécifiques ou de petits casse-têtes.

Dans le mode Programmation libre, vous pourrez donner vie à vos idées en utilisant tout ce que vous avez appris au cours des leçons puis, d’une simple pression d’un bouton, passer de l’écran de programmation à l’écran de jeu pour essayer votre création et voir comment elle se comporte manette en main.

Si vous êtes en quête d’inspiration, il sera aussi possible d’échanger et recevoir les créations de vos amis et votre famille via Internet ou via le mode sans fil local*. Ce sera l’occasion parfaite de non seulement montrer vos plus belles œuvres, mais aussi de voir ce qu’a donné la créativité des autres utilisateurs. Il sera aussi possible d’observer l’envers du décor des jeux téléchargés dans le mode Programmation libre, pour voir comment les jeux mis en ligne par d’autres créateurs ont été conçus et peut-être même découvrir quelques nouvelles astuces !

Même s’il est possible d’utiliser L’atelier du jeu vidéo avec des manettes Joy-Con, une manette Nintendo Switch Pro, ou bien encore les manettes intégrées de la Nintendo Switch Lite**, il est aussi possible de programmer des jeux en connectant une souris compatible au port USB de la station d’accueil de la Nintendo Switch.

L’atelier du jeu vidéo sortira en exclusivité sur le Nintendo eShop en Europe le 11 juin, au prix Nintendo eShop de 29,99 €.

