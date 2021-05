Baldurs Gate: Dark Alliance en retard sur Nintendo Switch

Black Isle Studio, les développeurs de Baldurs Gate : Dark Alliance, sur Nintendo Switch, ont annoncé que la sortie du jeu sur l’eShop Switch a été retardée.

Annoncé la veille pour le lendemain, le titre classique devait arriver sur le Nintendo Switch eShop le 7 mai (hier), mais l’équipe a tweeté que le lancement du jeu a été retardé de quelques jours en raison d’un problème imprévu. Black Isle Studio annoncera une nouvelle date lorsqu’elle sera prête.

Hey all,

Due to an unforeseen issue on the Nintendo Switch store, we’re going to have to delay the launch for a few days to fix it.

We’re incredibly sorry about this and we’re working hard to remedy this as quickly as possible.

Thanks for your patience! pic.twitter.com/qw3h8hey1L

— Black Isle Studios (@BlackIsleStudio) May 7, 2021