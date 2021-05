Call of the Sea aussi sur Nintendo Switch ?

Call of the Sea est un jeu d’aventure sur fond de mystère et de grande histoire d’amour, qui se déroule dans les années 1930 dans le Pacifique Sud. Explorez une île luxuriante, résolvez ses énigmes et percez ses secrets pour retrouver l’expédition disparue de votre époux.

Il semble que Call of the Sea de Raw Fury pourrait arriver sur Nintendo Switch. Ce jeu d’aventure et de réflexion est sorti à la fin de l’année 2020 sur les consoles Xbox et PC et, bien qu’un portage sur PlayStation ait été annoncé, rien n’a été dit sur une sortie sur Nintendo Switch. Met le jeu vient d’être listé par le conseil d’évaluation taïwanais sur la console hybride de Nintendo.

Le jeu semble donc bien parti pour arrive bientôt sur la console de Nintendo.