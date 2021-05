Rumeur: Tales of Destiny et Dark Souls 2 sur Nintendo Switch

Déjà évoqué il y a quelques semaines, LeakyPandy (@LeakyPandy), un des fameux leaker du net, précise deux des rumeurs qu’il/elle a lancé.

We can share new details:

📖Tales of Destiny PC/PS4/XBO/NS aims for a Q2 2022 release.

⚔️Dark Souls expanding further into NS/Stadia with DS II Scholar of First Sin and DS III respectively.

🦾Gundam Breaker 4 PC/PS5/XBSX currently in planning stages, UE5 being considered. https://t.co/IAclQzXUyc

