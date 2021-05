Sept nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

De quoi bien finir la semaine.

On commence avec Astalon: Tears of The Earth qui est annoncé pour le 3 juin.

Accomplissez votre pacte avec le Titan de la Mort, Epimetheus ! Incarnez trois aventuriers uniques et aventurez-vous dans une tour terrifiante qui abrite monstres, pièges, reliques et pouvoirs cachés pour sauver votre village d’une destruction certaine.

Histoire

Trois héros traversent un désert post-apocalyptique dans le but de sauver leur village d’un poison mortel. Ils découvrent qu’une tour gigantesque se dresse au milieu de ruines, sortie des entrailles de la terre. Renferme-t-elle la clé de leur survie ? Pour cette quête, l’un des héros à fait un pacte secret d’immortalité avec Epimetheus, le dieu Titan de la Mort. Mais quel destin attend ces héros à l’intérieur de cette tour maléfique ?

La Mort n’est que le Commencement

Astalon: Les Larmes de la Terre est un jeu de plate-forme action-exploration dans un monde où la vie est cruelle et la mort fréquente, mais mourir peut être un tremplin vers la victoire ! Utilisez les armes et les pouvoirs uniques d’Arias le guerrier, Kyuli l’archère et Algus le sorcier pour surmonter les périls de la tour et en ressortir victorieux ! Combattez de terribles monstres, découvrez de puissantes reliques et résolvez d’ingénieux puzzles pour atteindre les hauteurs de la tour avec l’aide du Titan. Découvrez une histoire d’amitié et de sacrifice, gagnez le courage d’affronter des géants de pierre pour protéger les plus faibles. Renforcez votre groupe d’aventuriers et modifiez leur destin en défiant la mort. Découvrez les nombreux secrets de la Tour des Serpents !

The Amazing American Circus est un jeu de deck-building avec des éléments de gestion, de simulation économique et d’exploration. Engagez des artistes et voyagez à travers les EUA, en rencontrant des célébrités, en accomplissant des quêtes. Devenez le plus grand showman sur Terre! The Amazing American Circus soritra sur Nintendo Switch finalement le 12 aout.

Ta pire crainte est l’indifférence du public. Ta meilleure arme est un amusement éblouissant. Tes artistes sont ton armée. Attention, le cirque est arrivé en ville!

The Amazing American Circus raconte l’histoire du divertissement le plus emblématique de l’histoire américaine. Les États-Unis à l’âge d’or sont un pays turbulent. Sur la côte est, une métropole moderne voit le jour, tandis qu’à l’ouest, les cow-boys et les barons voleurs se battent pour leurs affaires. La nouvelle ère arrive et c’est le dernier moment pour que le cirque s’épanouisse!

C’est un lieu et un moment où tu dois écrire ta propre histoire et construire l’empire du cirque. Tu joues le rôle d’un pauvre propriétaire d’un cirque itinérant. À travers ton histoire personnelle, The Amazing American Circus révèle les mystères d’une forme de divertissement typiquement américaine, pleine de folklore bizarre, de crimes brutaux et d’inégalités sociales, en décrivant l’histoire de la lutte entre le nouveau venu et le géant de l’industrie – P.T. Barnum.

Explorez les EUA

Les États-Unis étaient un nouveau pays en développement où les colons repoussaient sans cesse la frontière américaine… Pour atteindre leur public à l’époque, les showmen n’avaient pas d’autre choix que de voyager. Tu visiteras des lieux légendaires et rencontreras de véritables personnages historiques faisant partie du patrimoine du cirque américain. Tu planifieras ton voyage et adapteras ton offre artistique aux différents groupes de spectateurs dans une lutte constante pour offrir aux Américains qui travaillent dur le divertissement qu’ils méritent ! The Amazing American Circus est un jeu classique de voyage. Commence par le Sud-Ouest et atteins le Nord-Est, tout en recherchant la gloire, la renommée et la fortune.

Divertissez le public!

Offre un spectacle parfait dans un duel de cartes spécial entre toi et le public. Leur ennui est ton ennemi et tes performances et tes astuces sont les meilleures armes. Choisis judicieusement tes cartes et essaie de comprendre l’humeur de la foule. Ce qui est attrayant dans le Sud profond ne fonctionnera pas forcément dans le Nord industrialisé!

Rassemblez une troupe unique!

En tant que propriétaire d’un cirque itinérant, tu dois chercher de nouveaux membres de troupe tout en rivalisant avec d’autres cirques. Tu formera une équipe exotique d’individus étranges qui se produiront pour toi, mais peux-tu proposer les meilleurs spectacles tout en voyageant d’un océan à l’autre ? Et n’oublie pas que tu ne deviendras pas un géant du cirque avec un groupe de quelques artistes sélectionnés. Tu dois continuellement remplacer les animateurs pour rendre ton spectacle attrayant pour différents publics.

Gérez et développez votre camp de cirque!

The Amazing American Circus est un mélange unique d’un RPG, d’un tycoon et d’un jeu de cartes. Construis un jeu de cartes solide, améliore les statistiques de ta troupe et gère ton camp de cirque. Débloquez de nouveaux wagoons et accédez à de nouvelles compétences, buffs et objets.

Une histoire unique, des histoires d’amour et des ennemis haineux, des spectacles magnifiques avec un public exigeant et des quêtes, tout cela dans le style d’écriture des romans à dix cents du début du XXe siècle – voilà ce que The Amazing American Circus propose.

Vous êtes le héros que personne n’attendait. Aidez Slime à braver les obstacles en utilisant des cartes surpuissantes dans cette adorable et stratégique aventure de deckbuilding. Rise of the Slime arrivera sur Nintendo Switch le 20 mai sur l’eShop.

Le Visual Novel/Point-and-Click Adventure arrivera le 3 juin sur Nintendo Switch pour $19.99.

Cotton Reboot! sortira lui le 25 juin sur l’eShop comme en boutique pour $39.99.

Demon Skin est enfin daté sur Nintendo Switch pour le 30 septembre.

Un hack’n’slash brutal avec un système de combat exigeant, qui vous plonge dans un monde fantasy sombre qui testera tous vos talents. Seuls celles et ceux qui assumeront leur côté démoniaque pourront survivre ! Demon Skin est un hack’n’slash qui secoue, plongé dans un monde inspiré de la dark fantasy. Il combine des mécaniques de combats uniques, des éléments de combat et de RPG et même de jeu de plate-formes. Grâce au système de combat flexible, chaque joueur peut trouver sa propre tactique en combinant les postures avec diverses armes pour obtenir l’efficacité optimale en combat. L’obscurité s’est logée dans les coins les plus reculés de l’univers et menace le monde. Seul le puissant Ordre des Vagabonds, dont les membres possèdent des pouvoirs surhumains, peut résister à la menace. L’un des Vagabonds assiste à un rituel sinistre destiné à restaurer un ancien artefact puissant. Alors qu’il tente d’interrompre la cérémonie, il reçoit un flux d’énergie tout droit sorti de l’artefact et se change instantanément en démon ! Le Vagabond n’a qu’une idée en tête : retrouver son ancienne apparence, mais pour ce faire il doit trouver l’artefact qui a été volé. Le héros se met en quête de l’objet, en affrontant les hordes de démons qui se mettent sur son chemin.

Tattoo Punk est annoncé sur Nintendo Switch. Nous sommes en 2100. Le monde a progressé autant qu’il a reculé. La corruption est endémique et les entreprises ont leurs doigts dans tous les aspects de la vie, et la fracture sociale n’a jamais été aussi grande. C’est la dernière étape du capitalisme – vendre votre rein pour payer le loyer du mois prochain. Mais vivre dans le futur a ses avantages – la technologie, les mods corporels, les tatouages ​​au néon… Et c’est là que vous intervenez.