Genshin Impact retardé sur Nintendo Switch ?

Genshin Impact, le RPG Free-To-Play aux faux airs de Breath of the Wild se fait attendre sur Nintendo Switch. Alors qu’il est disponible depuis le 28 septembre 2020 sur PC, PS4 et sur iOS Android…

Il était pourtant annoncé que le jeu sorte également sur la console hybride de Nintendo, pourtant il semblerait que ce ne soit pas pour tout de suite…

La raison ? Visiblement les développeurs rencontrent des soucis avec les limitations hardware de la console, c’est ce que nous apprends un tweet de Genshin Report. Rappelons que même si le jeu est disponible sur iOS et Android, il requiert quand même un téléphone ou une tablette récente pour tourner correctement. Néanmoins la même source indique qu’on peut quand même espérer une sortie à la fin de l’année… !

3. When will Genshin Switch version release?

A: Likely sometime this year. There have been issues with the weaker hardware. #原神 #原神アプデ情報 #Genshin_Impact #genshinimpact #Genshin pic.twitter.com/tScs45JxUj

— Genshin Report (@GenshinReport) May 16, 2021