SHING!, le beat’em up en édition Limitée arrive sur Switch le 28 mai !

Saint Ouen, France – 26 mars 2021 : PixelHeart, Mass Creation et Just For Games ont la joie d’annoncer l’arrivée imminente du prochain jeu de la gamme de jeux physiques Just Limited, avec la sortie le 28 mai 2021 du jeu d’action Shing! en édition physique limitée sur Nintendo Switch.

Shing! est un beat’em up “à l’ancienne”, proposant un gameplay arcade dans une aventure fougueuse et avec une bande de guerriers farceurs. Livrez des combats rapides et en toute liberté grâce à une jouabilité intuitive.

Enchainez les combos, les parades et les acrobaties avec quatre héros jouables que vous pouvez choisir à tout moment pendant la partie.

Affrontez des boss épiques et leurs sbires avec classe, que vous soyez seul ou avec des amis (jusqu’à 4 joueurs). La coopération locale sera disponible dès la sortie du jeu, et la coopération en ligne arrivera courant 2021.

Cette version du jeu sera limitée, numérotée à 5000 exemplaires et fournie avec un certificat d’authentificité “Official PixelHeart / Just For Games”. L’édition FuturePak pour Nintendo Switch et les deux éditions de la version PS4 sortiront en juin 2021.