12 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence avec une annonce plutôt drôle. Castle Flipper est une chance unique de devenir un artisan royal du Moyen Âge. Bâtissez votre propre royaume et réorganisez le château à votre guise. Donnez une toute nouvelle vie aux anciennes pièces et préparez un grand festin pour le roi ! Castle Flipper sortira sur Nintendo Switch en 2022.

Inexistence Rebirth est un remake du Metroidvania indépendant sorti en 2014. Découvrez une toute nouvelle version du jeu, avec son lot de nouveautés, et parcourez monde unique rempli d’actions et de mystères, le tout dans une ambiance très 16 Bits.Le jeu sortira le 11 juin sur Nintendo Switch.

Hentai vs. Evil sortira lui le 27 mai sur l’eShop de la console hybride pour $9.99 / €9.99.

Mini Motorways est un jeu de stratégie de conception d’une carte routière pour une ville en expansion. Construisez un réseau routier, une route après l’autre, pour créer une métropole en pleine agitation. Redessinez vos routes et placez vos autoroutes pour permettre à tout le monde de se déplacer.

Vous avez déjà rêvé de redéfinir le paysage urbain de votre ville pour en finir avec les embouteillages ? Mini Motorways est le jeu qu’il vous faut. Conçu par le studio qui a créé Mini Metro, Mini Motorways est un jeu de construction des routes qui parcourent une ville en expansion. Construisez un réseau routier afin de concevoir une métropole effervescente. Faites en sorte que le trafic reste fluide, et gérez les améliorations avec précaution afin de répondre aux demandes de votre réseau. Combien de temps pourrez-vous garder les villes du monde en mouvement ?

Caractéristiques

Un jeu unique grâces à l’expansion dynamique des villes.

De magnifiques cartes inspirées des villes du monde entier, qui n’attendent que vous pour les découvrir.

Des mises à niveau variées pour vous aider à faire évoluer votre réseau routier et répondre aux besoins de votre ville en expansion.

Choisissez parmi différents mode de couleur, y compris le mode nuit et le mode daltonien.

Une bande-son créée par Disasterpeace, qui évolue en fonction de votre ville.

Weaving Tides arrive le 27 avril pour 24€99. Grimpez sur votre dragon de tissu et partez à la découverte de donjons immémoriaux, résolvez de redoutables casse-têtes, affrontez des créatures hors du commun et percez les secrets d’un passé tombé dans l’oubli ! Weaving Tides est un jeu d’aventure en solo extraordinaire qui vous plongera dans un monde textile magique que vous pourrez faire et défaire au fil de vos pérégrinations sur le dos de votre fidèle dragon tisserand.

Stray Cat Doors 2 arrivera sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch le 3 juin pour 16€29.

La maison où j’ai passé du temps avec toi, le départ au crépuscule, la ville où je me suis perdu. Et le chemin enneigé du retour, en expirant du blanc… La suite de “Stray Cat Doors” est enfin là ! Il s’agit d’un jeu d’aventure et d’évasion où vous devez résoudre des énigmes avec des personnages mignons. Même si vous n’avez pas joué au jeu précédent, vous pouvez profiter de ce jeu sans aucun problème. Dans ce jeu, vous pouvez contrôler les personnages et explorer la scène avec eux. Même si l’énigme est difficile à résoudre, il existe une fonction d’aide, de sorte que même les débutants en jeux d’aventure peuvent en profiter. Vous pouvez également changer le costume de votre personnage, redécorer sa chambre, changer la bande sonore, Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. Les chats du jeu précédent apparaissent également dans ce jeu. S’il vous plaît, soyez guéri par les scènes réconfortantes des chats. De nombreux autres personnages apparaissent également dans le jeu, ajoutant de la couleur au jeu.

Basketball Club Story sort le 3 juin pour 13€.

7 Horizons est annoncé pour cet année sur Nintendo Switch.

BOOM! Tirez sur votre chemin pour sauver la galaxie dans une quête épique au-delà du 7ème horizon. Des défis de plate-forme passionnants avec des éléments de tir – le tout avec une atmosphère de bande dessinée, de l’humour et de superbes graphismes dessinés à la main!

Siebenstreich’s Nerdventure arrive lui le 27 mai pour 14€99.

Un groupe de RPG cherche un héros pour sauver le royaume de Mirrormore. Les avantages de ce travail incluent des heures de travail raisonnables, votre propre serviette et une chance modérée de résurrection dans le cas de votre disparition prématurée.

Le poste de héros vous intéresse ? Super ! Cela complète le groupe pour une bonne partie de D&D (“Dice & Doom”, c’est-à-dire) :

Henry

Il évite le contact visuel comme un pro, mais se retient rarement de dire ce qu’il pense. Dans cette partie, il joue le rôle de Trudie, une plante végétalienne carnivore, un artisan compétent.

Vous-même

Naturellement, le meilleur joueur de la table et, bien sûr, le héros de cette épopée : Un tailleur incroyablement branché et possible sauveur de mondes avec le surnom totalement accrocheur de “Siebenstreich”.

Le GM

Le maître à penser et le conteur ingénieux de “Dice & Doom”. Un opportuniste créatif, passionné par le rétro-gaming, la culture pop et les daiquiris aux myrtilles (sans alcool).

Siebenstreich’s Nerdventure est un jeu d’aventure en 2D, pionnier du genre fantastique des contes de fées de la culture pop. Attendez-vous à des dialogues pleins d’esprit, à des énigmes, à une bande-son incroyable ainsi qu’à des illustrations et des animations dessinées à la main avec amour.

Pendant que votre groupe de héros improbables part au secours d’un royaume en détresse, vous prendrez des leçons de cuisine avec M. et M. Géant, serez plus malin qu’une bande de mouches et ferez vos preuves dans les jeux télévisés improvisés animés par la licorne guerrière Sylvester Stallione. Entre autres choses. Et, selon la rumeur, le légendaire trône Up’Zhykling pourrait également être à saisir. Donnez un coup de pouce vert et sauvez Mirrormore !

Mon-Yu sera lancé le 15 juillet au Japon, et coûtera 5 980 Yens. Il sera disponible en boutique et sur le Nintendo eShop.

Ils ont également annoncé que Mon-Yu aura droit à une démo le 17 juin au Japon. Cela permettra aux joueurs d’avoir un avant-goût de cet Etrian Odyssey-like, mais malheureusement, on ne sait pas encore s’ils pourront transférer leur progression vers la version complète du jeu.

Family Mysteries 3: Criminal Mindset qui sortira le 28 mai pour 14€99.

Mettez-vous dans la peau d’un scientifique reconnu entraîné dans un jeu dangereux. Le but est de sauver l’humanité et de découvrir un secret familial. Attendez-vous à une aventure palpitante dans un monde d’expériences, de mystères et d’espionnage ! Vous êtes Nancy Bradford, la fille talentueuse de deux scientifiques de renom morts dans de mystérieuses circonstances il y a 20 ans. Vos études sur le contrôle mental ont attiré l’attention d’une prestigieuse institution de neurotechnologie et celle de la CIA, et on vous a fait une offre inhabituelle. Travailler dans un laboratoire top secret et gagner beaucoup d’argent est très intéressant, par contre, l’espionnage semble plus risqué. Et ce n’est que le début d’un jeu mortel ! Le troisième volet de la série Family Mysteries vous plonge dans une intrigue remplie d’action, d’agents doubles, de lavages de cerveau, d’expériences douteuses, d’intellos et de théories du complot. De la fiction et de l’espionnage rappelant X-Files qui devraient satisfaire les plus grands fans du genre grâce à une histoire rythmée qui vous tient en haleine jusqu’au bout ! Éviter de griller votre couverture, sauvez l’humanité et découvrez le vieux secret de famille pour comprendre votre passé !

Dans le même délire, Lost Lands: Terres Gelées est disponible depuis hier pour le même prix.

Susan se retrouve encore au milieu d’une situation désespérée pour les Terres Perdues. Un cataclysme climatique, des créatures mythiques, des légendes anciennes, et plus encore, voilà ce que doit affronter la grande héroïne des Terres Perdues. “Lost Lands: Terres Gelées” est un jeu d’aventure fantasie avec de nombreuses scènes d’objets cachés, des mini-jeux et des puzzles à résoudre. Le froid s’est abattu sur les Terres Perdues en plein été. Les gens se réfugient chez eux et chauffent leurs chaumières tant bien que mal. La vie s’est figée, les fleurs ont disparu, les récoltes ont péri et les oiseaux migrent en catastrophe. Les anciens annoncent : “l’esprit des montagnes Glacées s’est réveillé…” Mais personne ne s’attendait à ce que la réponse soit enterrée profondément dans l’histoire des Terres Perdues, quand ce monde était encore jeune. Et pourtant, une ancienne force a été réveillée par notre monde. Le magicien Maaron a invoqué le seul lien qui existe entre les deux mondes, Susan. Emmitouflez-vous dans votre manteau, cette aventure glace les os !