Top des ventes de la semaine au Japon: Rune Factory 5 et Miitopia inspirent le renouveau

Voici le top des ventes de la semaine (du 17 au 23 mai 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

La sortie de la semaine, c’est Rune Factory 5 qui s’offre le meilleur lancement de la série. L’ancien record était détenu par Rune Factory 4 sur 3DS (88,700 ventes). Miitopia s’offre aussi un beau lancement avec cette deuxieme place. Il explose la version 3DS qui n’avait fait que 28.231 lors de sa sortie.

01./00. [NSW] Rune Factory 5 # <SLG> (Marvelous) {2021.05.20} (¥6.980) – 102.853 / NEW

02./00. [NSW] Miitopia <SLG> (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 72.725 / NEW

03./02. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 26.253 / 2.201.869 (-23%)

04./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 18.623 / 2.586.777 (+33%)

05./01. [PS4] Resident Evil Village # <ADV> (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) – 16.332 / 162.548 (-53%)

06./00. [NSW] Angelique Luminarise # <ADV> (Koei Tecmo) {2021.05.20} (¥7.800) – 12.844 / NEW

07./05. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 11.401 / 2.191.728 (-12%)

08./09. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 10.361 / 1.960.244 (+6%)

09./07. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 10.207 / 749.349 (-8%)

10./03. [NSW] New Pokemon Snap <ACT> (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) – 9.767 / 221.745 (-44%)

Belle hausse cette semaine pour la Nintendo Switch.