Crying Suns (Nintendo Switch) – Le test

Après le jeu Not Not dont le test se trouve ici, le studio montpelliérain Alt Shift s’est attaqué à un projet beaucoup plus ambitieux avec Crying Suns. Sorti en 2019 sur PC, le nouveau jeu des développeurs français s’est enfin arrimé sur la console hybride de Nintendo. Crying Suns revendique une inspiration science-fiction directement tirée de l’œuvre d’Asimov, Fondation. Quand le jeu Faster Than Light rencontre Fondation, cela nous fait il décoller vers les étoiles ?

Le réveil des clones

C’est lors d’une nuit sombre et pluvieuse que tout commence. Un étrange complexe contenant des centaines de milliers de capsules s’étend à perte de vue. Des machines semblent surveiller leur contenu avec une grande attention. Une machine du nom de Kaliban s’approche d’une capsule et fait une analyse. Ce sera celle-là ! Le clone est arrivé à maturation. Le système de réveil du clone de l’amiral Ellys Idaho est enclenché. Il met un peu de temps avant de retrouver ses esprits mais il n’a aucun souvenir. Cela reviendra avec le temps mais Kaliban se doit de lui expliquer la situation. La machine est sans nouvelle de l’Empire galactique depuis de trop nombreuses années. Ce n’est pas normal, il a dû se passer quelque chose. C’est pour cette raison que le clone du plus grand amiral de l’Empire a été réveillé. Il faut essayer d’entrer en contact avec l’empereur Obéron. Malheureusement, le complexe de clonage ne possède pas de moyen de communication suffisant afin de conserver sa discrétion. Personne ne doit savoir qu’un tel endroit existe.

Mais pourquoi faire appel à un clone ? Tout simplement parce que l’original est mort. Une fois tout un équipage de clones réveillé, vous êtes prêt à faire décoller votre vaisseau impérial. Dès que vous parcourez la bordure extérieure de l’empire, vous voyez que quelque chose ne tourne pas rond. C’est le chaos total. Les Omnis, des machines très développées, se sont désactivées à travers tout l’empire depuis une vingtaine d’années. Pourquoi cela pose un problème ? Tout simplement parce que l’Homme est devenu dépendant de sa propre création. Les Omnis s’occupaient de tout ce qui fait vivre un être humain. Les hommes ne savent même plus cultiver la terre. Et maintenant que leurs divines machines ne sont plus là, ils sont complètement perdus. Un nombre sans doute inimaginable de personnes a péri des suites de cette disparition soudaine. Finalement, les seuls Omnis encore en état de fonctionner sont celles de Géhenna, dans le complexe de clonage. Kaliban, la machine qui a réveillé l’amiral est un des derniers Omnis encore fonctionnels.

La situation est donc bien plus préoccupante que prévue. Il faut rallier la capitale au plus vite pour tirer ça au clair. Qui a bien pu désactiver les Omnis ? Et pourquoi ? S’ils ne sont pas réactivés rapidement, d’ici une quinzaine d’années il ne restera plus rien de l’Humanité. Mais l’Empire est vaste, très vaste. Pour espérer parler à l’empereur Obéron, s’il est toujours en vie, il faudra rejoindre les plieurs de plusieurs secteurs afin de naviguer dans l’Entreplis galactique. Et oui, on ne traverse pas si facilement un Empire qui s’étend sur des milliers d’années-lumière comme cela ! Mais la traversée ne va pas être facile. Depuis que le chaos règne dans l’Empire, de nombreux pirates de l’espace ont pris une grande importance. Ils barrent la route des vaisseaux spatiaux qu’ils croisent pour récupérer des ressources et survivre quelques années de plus. Mais plus l’amiral Idaho parcourt l’Empire, plus il en apprend sur la disparition des Omnis. Il commence à avoir des suspects.

Malheureusement, plus l’enquête va progresser, et plus les dangers vont devenir grands pour Ellys Idaho. Il ne pourra probablement pas éviter la mort. C’est pourquoi il existe des centaines de milliers de clones de l’amiral au complexe. La mémoire du clone sera automatiquement sauvegardée et réintégrée dans le nouveau clone, prêt à poursuivre l’œuvre de son prédécesseur. Jusqu’à enfin découvrir la vérité …

Un roguelike tactique et narratif

Vous l’aurez peut-être compris en lisant le paragraphe précédent, Crying Suns est un roguelike avec une histoire profonde, bien ancrée dans un univers de science-fiction. Alors que certains jeux de la même catégorie ne s’embêtent pas trop avec l’histoire, Crying Suns met la narration au cœur du gameplay. Ce gameplay se divise en deux : la partie narrative dans les choix qui sont faits et la partie tactique dans les combats entre vaisseaux spatiaux.

Mais avant d’aller plus loin, revenons au début du jeu, enfin, au début de chaque run. A chaque nouvelle partie, il vous faudra choisir votre vaisseau spatial ainsi que deux officiers. Au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous aurez à disposition plusieurs vaisseaux disponibles et vous débloquerez des officiers sélectionnables. Chaque vaisseau spatial possède une capacité spéciale et des caractéristiques par défaut. Ces caractéristiques pourront être améliorées jusqu’à un certain point au cours de la partie. Ces caractéristiques concernent les armes du vaisseau, les escadrons et la coque qui constitue la protection de votre navire. La capacité spéciale et ces caractéristiques influenceront un peu votre façon de jouer lors des combats. De même que les officiers vous apporteront une capacité spéciale pour les combats et des compétences qui seront utiles pour la partie narrative du jeu.

Une fois le vaisseau et les officiers choisis, il vous faudra choisir votre destination sur la carte de votre secteur. En fonction des améliorations apportées à votre radar, vous pourrez voir ce qui se trouve sur vos prochaines destinations. Les différents systèmes stellaires de la carte peuvent comporter plusieurs lieux d’intérêts dans lesquels vous pourrez trouver un endroit pour recruter des commandos ou des officiers, acheter des escadrons ou réparer votre vaisseau spatial. Vous pourrez également trouver des vaisseaux ennemis qu’il faudra combattre, une planète à explorer ou des événements qui peuvent être positifs ou négatifs pour votre progression. Chaque déplacement vous coutera votre précieux carburant Néo-N dont il faudra gérer le stock avec soin. A chaque fin de secteur se trouvera un boss qu’il faudra battre pour atteindre le secteur suivant. Si vous réussissez à vaincre le boss du troisième secteur, vous aurez alors terminé un chapitre de l’histoire qui en compte six au total.

Le petit prince de l’Empire

Nous parcourons donc la galaxie, de planète en planète, tel le petit Prince de Saint Exupéry. À chaque destination, nous rencontrons des personnes en grand péril à cause de l’extinction des machines. Si nous le souhaitons et que nous avons les ressources et compétences nécessaires, nous pourrons leur venir en aide. Parfois notre bonté sera récompensée par la récupération de ressources. Ces ressources sont bien sûr le carburant Neo-N mais aussi la ferraille qui fait office de monnaie. La ferraille pourra donc être échangée contre de nouveaux escadrons, de nouvelles armes ou diverses réparations et améliorations.

Mais attention, il ne faut pas croire que toutes les personnes que vous croiserez sont bien intentionnées. Au contraire ! Dans ce monde apocalyptique, la plupart des êtres humains pensent à lors propre survie. Et certains sont prêts à tout pour cela. Même à vous tendre des pièges. Il faudra donc faire des choix judicieux afin de ne pas perturber votre progression. Heureusement, certains de vos officiers possèdent des compétences qui vous seront utiles pour savoir si vous allez droit dans un piège. Ils seront également très efficaces pour trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrerez. Il sera donc judicieux d’avoir le plus d’officiers possibles avec un maximum de compétences variées. Alors, souvenez vous en. Lorsqu’une femme vous suppliera de l’aider depuis son vaisseau, faites appel à vos officiers afin de savoir si elle n’est tout simplement pas une fanatique qui rêve de détruire un vaisseau impérial.

Enfin, vous pourrez également partir en exploration sur une planète afin de récupérer des ressources. Pour cela, il vous faudra des commandos et un officier pour mener l’expédition. En fonction des compétences de votre officier choisi, vous aurez plus ou moins de chance de revenir les mains pleines et en bonne santé. Et si cela tourne mal, vous pourrez demander à vos troupes de battre en retraite. Mais il vous faudra encore faire un choix : prendre toutes les ressources ou tout laisser et ramener tous les blessés. Dur dur de faire des choix lorsqu’on est amiral de flotte impériale.

Piou piou piou dans les étoiles

Votre parcours ne sera pas toujours fait de choix. Parfois, vous ne l’aurez pas le choix, il faudra prendre les armes pour anéantir le vaisseau ennemi. Pour cela il vous faudra faire preuve de stratégie. Oui, les combats de Crying Suns sont tactiques. Ils se présentent toujours de la même façon : une carte avec des cases hexagonales avec à chaque extrémité les deux vaisseaux qui se font face. Chaque vaisseau possède trois systèmes qui ont chacun leur importance. Tout d’abord la coque, qui représente les points de vie de votre vaisseau. Ensuite les escadrons, qui sont principalement de trois types : chasseurs, drones ou frégates. Et enfin le système d’armement. Dans chacun de ces systèmes, vous pourrez allouer un ou plusieurs officiers afin de bénéficier d’une compétence spéciale qui vous sera utile pour prendre l’avantage sur votre ennemi. Un officier pourra par exemple réparer régulièrement votre coque ou réduire le temps de chargement de vos armes.

Pour infliger des dégâts à votre vis-à-vis, vous pourrez donc utiliser les armes qui sont à votre disposition mais également lancer des escadrons. En fonction des améliorations que vous avez apporté à votre vaisseau, il vous sera possible d’en avoir plus ou moins en même temps. Tout comme votre adversaire. Chaque type d’escadron possède un bonus de dégâts sur un autre. Les chasseurs seront très efficaces contre les drones, qui seront efficaces face aux frégates, qui seront-elles mêmes très performantes contre les chasseurs. Ajoutez à cela que certains escadrons possèdent des capacités spéciales, et cela devient très vite très tactique. Surtout que la carte comporte elle-même des spécificités telles que des champs d’astéroïdes ou des tourelles. Il faudra donc composer avec tout cela pour réussir à atteindre le vaisseau ennemi et lui infliger des dégâts. Ou alors vous pouvez très bien la jouer plus défensive en vous protégeant et en vous contentant d’attaquer de loin avec vos armes. À vous de voir comment vous voulez jouer !

Mais qui a bien pu désactiver les Omnis ?

Tout au long du jeu on se pose toujours cette même question : que s’est-il passé ? Le scénario de Crying Suns nous tient en haleine jusqu’au bout. Son univers profond et sa narration très bien amenée nous plonge directement dans l’Empire galactique. C’est un univers qui est très cohérent grâce à de nombreux détails récoltés lors de notre parcours spatial.

Accompagné de son pixel art très bien réalisé, on regrette seulement un bug concernant la musique. Celle-ci est très belle mais malheureusement, très souvent, elle se coupe brutalement. On se retrouve alors dans le silence absolu. On imagine que ce bug sera rapidement corrigé mais évidemment, cela nuit grandement à l’immersion du jeu.

Heureusement, on arrive malgré tout à se plonger facilement dans le jeu grâce notamment à plus de 300 événements narratifs. Bien que cela arrive de temps en temps, il a été plutôt rare de retrouver un même événement narratif sur deux parties différentes.

Enfin, les combats tactiques sont très intéressants mais pourront parfois sembler quelque peu répétitifs. Bien que décrit comme étant un roguelite, Crying Suns ressemble plus à un roguelike pour nous car les recompenses entre les parties sont plutôt maigres.