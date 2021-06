Tennis World Tour 2 (Nintendo Switch) – Le test

Cette année, dans le match des jeux de tennis centré sur la simulation, on retrouve AO Tennis 2 face à Tennis World Tour 2. Vous avez déjà le test du premier sur le site, il est temps de vous livrer notre verdict sur la version de NACON et Big Ant Studios. Après une première simulation en 2018, sa suite est arrivée sur Nintendo Switch en fin d’année dernière. On est donc ici en présence d’un jeu de tennis qui se veut réaliste avec toutes les spécificités de ce sport. Mais que vaut réellement cette version Nintendo Switch ?

Le premier opus Tennis World Tour a connu un accueil très compliqué, voire même, très mauvais alors revenir avec une suite est assez osé et risqué. Un nouveau développeur au commande (Big Ant Studios de AO Tennis 2) et de nouvelles ambitions, Tennis World Tour 2 tente de se faire une place sur Nintendo Switch. Avant de rentrer dans le vif du sujet c’est à dire le gameplay et les modes de jeu, parlons préparation de match. La première déception se fait sentir avec la modélisation des athlètes, on est loin des standards, ça pique pas mal les yeux. Et le public n’en parlons même pas, c’est catastrophique. Tant que l’on est encore dans les préparatifs de match, continuons avec la seconde déception, aucune mise en scène en début du match. On arrive tout de suite en jeu et pourtant dans la plupart des simulations, les joueurs sont souvent sensibles à ce genre d’attention.

Lorsque l’on choisit un match en 1v1 ou 2v2, l’interface se met à ramer et les temps de chargements sont un petit long avant chaque match. Heureusement, la configuration dans le choix des terrains, cycle jour nuit, météo et règles sont possibles et c’est appréciable. Rassurons-nous tout de suite, le jeu est très correct sur la Nintendo Switch, on avait peur de la qualité du portage et pourtant, il reste très proche graphiquement des autres versions, bien qu’il perde beaucoup en netteté en mode portable. Maintenant que l’on a dit ça, parlons de la prise en main de ce Tennis World Tour 2 en commençant par les balles à renvoyer. Vous avez deux façons de faire, soit appuyer au bon moment pour renvoyer la balle soit en chargeant le bouton pour relâcher ensuite au bon moment. Chacun adaptera son jeu en fonction de son niveau.

La conduite de la balle est proche de la simulation, mais les joueurs ne semblent pas s’adapter à l’environnement. On a l’impression que les terrains sur terre battue ou gazon n’ont aucune différence dans les conditions de jeu. Les premières parties sont assez rudes tant, le jeu est exigeant. Il est possible de courir pour rattraper une balle de part et d’autre du terrain ainsi que de contester un point auprès de l’arbitre. Dans les menus, le magasin n’inclut pas de micro transaction, mais de l’argent gagné en jeu à dépenser dans des cartes. Il est ainsi possible d’assigner une main de cinq cartes à jouer pendant les matchs pour pallier les points faibles de votre joueur ou réduire une force de l’adversaire. Pour un jeu qui se veut simulation, agir ainsi sur des joueurs va à contre-sens du but premier, mais ça a le mérite d’exister et ce n’est pas nécessaire pour faire le jeu dont le mode Carrière.

Parlons-en de ce mode Carrière qui gère le classement mondial, le repos, les agents et entraîneurs et les tournois. La création du joueur est basique avec quelques options de personnalisations. C’est assez maigrichon surtout quand on regarde comment augmenter la puissance de son joueur. Tout tourne autour de l’attaque, la défense et la précision. Les développeurs ont fait le strict minimum, il y a encore énormément de travail pour que les joueurs que vous êtes ne s’arrêtent pas après une saison. Tennis World Tour 2 ne propose aucune mise en scène, on enchaîne les tournois et la boutique fait vraiment peine à voir dans les équipements proposés. Il y a tout de même d’autres modes de jeu : match rapide, en ligne, tournoi, match classé ou Tie Break Tens. Le mode en ligne propose des parties rapides, en ligue ou personnalisé et des objectifs à atteindre pour gagner de l’argent.

Côté nouveauté, nous avons la possibilité de jouer des matchs en double, jusqu’à 4 joueurs en local ou 2vs2 en ligne et un mode compétitif, mais le tout manque cruellement d’ambiance dans les stades, c’est dommage. Niveau casting, ce n’est pas la fête non plus, car on recense 25 hommes contre seulement 11 femmes. Nadal et Federer en tête d’affiche, mais pas de Djokovic ni Berrettini côté homme ou de Naomi Osaka, Simona Halep ou Serena William chez les femmes, quand même… C’est très surprenant de pas avoir tous les joueurs et joueuses du top 10 mondial. On espère que les prochaines éditions seront plus fournis de ce côté-là en tout cas. A noter la présence d’un mode Académie de tennis qui fait office de tutoriel avancée, vraiment bien fait et idéal pour cerner toutes les spécificités du gameplay.