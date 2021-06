Warface : le crossplay est désormais disponible sur consoles

Les joueurs PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch peuvent dès à présent jouer ensemble

MY.GAMES et la Team Warface annoncent aujourd’hui que le crossplay est désormais disponible sur les versions consoles de Warface. Plus de 22 millions de joueurs PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch vont ainsi pouvoir se connecter et jouer ensemble sur le même serveur. De plus, les joueurs peuvent désormais communiquer ensemble à l’écrit comme en vocal grâce à un système de chat crossplatform.

Bien que le crossplay soit activé automatiquement suite à la mise à jour, il sera toujours possible de le désactiver dans les paramètres. La version PC ne dispose pas de la fonctionnalité crossplay. Il n’est à ce jour pas prévu de permettre un transfert de progression d’une plateforme à l’autre à cause de limitations techniques.

L’arrivée du crossplay se fait dans le contexte du lancement de la saison Swarm, qui introduit de nouvelles cartes PvP, un passe de bataille, des skins biomécaniques pour les armes, et bien d’autres récompenses. Une mission éponyme est sur le point de faire son apparition, avec de nouveaux ennemis et une nouvelle arme unique.

Warface est un jeu de tir à la première personne qui rassemble plus de 114 millions de joueurs inscrits. Il est disponible en téléchargement gratuit sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Warface est développé et édité par MY.GAMES.