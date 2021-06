Square Enix dévoile une cinématique haute en couleurs pour Legend of Mana

PARIS, le 13 juin 2021 – Square Enix, Ltd a dévoilé aujourd’hui un nouvel extrait de la cinématique d’ouverture de Legend of Mana™, la version remastérisée du quatrième opus de la franchise culte Mana, durant l’édition estivale du SQUARE ENIX PRESENTS. Les fans de longue date et les nouveaux joueurs peuvent découvrir leurs personnages préférés entamer leur aventure dans la cinématique d’ouverture entièrement remastérisée.

Legend of Mana sera disponible au format numérique au prix de €29.99 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, ainsi que sur PC (STEAM®), le 24 juin. Les joueurs qui achèteront Legend of Mana avant le 23 juillet recevront une récompense de précommande comprenant dix avatars et un thème spécial Legend of Mana pour PlayStation®4, ou un fond d’écran de Legend of Mana pour PC (STEAM®).

