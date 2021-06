Bougez en rythme et améliorez votre forme physique avec Knockout Home Fitness sur Nintendo Switch

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 14 juin 2021 – Marvelous Europe Limited et Just for Games sont heureux de dévoiler aujourd’hui KNOCKOUT HOME FiTNESS pour Nintendo Switch, un jeu de fitness basé sur le rythme développé en partenariat avec un groupe japonais spécialisé dans la santé, qui sortira à l’automne 2021 en France, intégralement localisé en français.

Just For Games assurera la distribution française de la version physique ce ce nouveau titre de Marvelous.

Dans KNOCKOUT HOME FiTNESS, les joueurs pourront s’immerger dans des programmes de fitness renforçant le corps, inspirés de nombreuses pratiques d’arts martiaux, notamment la boxe, le karaté et le muay thaï, afin de proposer des exercices brûlant des calories, simplement en utilisant les Joy-Con de la Nintendo Switch. Pour aider les joueurs dans leur conquête du corps et de l’esprit, ils seront soutenus dans le jeu par quatre entraîneurs différents, chacun avec sa propre personnalité et entièrement doublé en langues anglaise, française et allemande.

En utilisant les contrôles par mouvement des Joy-Cons de la Switch, les joueurs pourront donner des coups de poing, de coude, de genou et de pied dans différentes séquences d’entraînement en synchronisant leurs mouvements avec le rythme. Ceux qui cherchent à améliorer leur condition physique sur le long terme peuvent bénéficier du mode entraînement personnel, un programme d’entraînement personnalisé en 15 minutes seulement, tandis que ceux qui recherchent une forme plus occasionnelle peuvent profiter du mode Fitness 3 minutes, un entraînement rapide et facile avec de nombreux exercices à explorer.