Résumé complet du Nintendo Direct de l’E3 2021

WarioWare: Get It Together!

15 juin 2021 – Au cours d’un Nintendo Direct d’environ 40 minutes diffusé à l’occasion de l’E3 2021, Nintendo a présenté un large éventail de jeux à venir sur Nintendo Switch, pour la plupart dès cette année. Pour suivre la présentation Nintendo Direct | E3 2021, rendez-vous sur le site web de Nintendo of Europe dédié à l’E3 2021.

Parmi les annonces figurent Metroid Dread, un tout nouveau jeu Metroid en 2D mettant en scène Samus Aran dans une nouvelle histoire; Mario Party Superstars, un nouveau jeu de la série Mario Party réunissant des plateaux de l’ère Nintendo 64 ainsi que des mini-jeux issus de toute la série ; Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, qui inclut les deux premiers jeux Advance Wars dans des versions entièrement refaites ; WarioWare: Get It Together!, le nouvel épisode de la trépidante (et hilarante) série WarioWare ; ainsi que la console Game & Watch: The Legend of Zelda, inspirée des consoles Game & Watch traditionnelles et incluant trois des premiers jeux de la série The Legend of Zelda.

De plus, le prochain combattant additionnel à rejoindre le Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate a été révélé : il s’agit de Kazuya Mishima de la série TEKKEN ! De nouvelles images de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ont aussi été diffusées pour la toute première fois au cours de la présentation, révélant un pan du gameplay du jeu et du vaste monde qui s’étend dans le ciel d’Hyrule.

Des titres des développeurs et éditeurs partenaires de Nintendo ont aussi été montrés au cours de cette présentation, tels que Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope d’Ubisoft, la suite de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle ; Shin Megami Tensei V développé par Atlus et édité par Nintendo of Europe, le nouvel épisode de la série de jeux de rôle acclamés Shin Megami Tensei ; ainsi que trois titres de la série Life is Strange signée SQUARE ENIX et incluant le dernier épisode en date : Life is Strange: True Colors.

Retrouvez ci-dessous plus d’informations sur les annonces de ce Nintendo Direct :

Metroid Dread : C’est le premierMetroid en 2D proposant une nouvelle histoire depuis 19 ans; et il arrive cette année sur Nintendo Switch ! Metroid Dread est la suite directe de Metroid Fusion sorti en 2002 et conclut la saga en cinq épisodes narrant l’étrange relation qui unit la chasseuse de primes Samus Aran aux métroïdes, qui a débuté avec le tout premier jeu Metroid sur NES. Dans ce nouvel opus, Samus se rend seule sur une mystérieuse planète reculée où elle devient la proie d’une mystérieuse menace mécanique : les robots E.M.M.I. En gagnant de nouvelles capacités, les joueurs peuvent retourner dans les régions déjà visitées pour accéder à de nouvelles zones et trouver des améliorations cachées à la manière des jeux Metroid Explorez un monde tentaculaire, échappez aux E.M.M.I. et survivez à la terreur qui imprègne la planète lorsque Metroid Dread fera son arrivée le 8 octobre sur Nintendo Switch. Une édition spéciale de Metroid Dread comprenant un SteelBook®, un artbook de 190 pages dédié aux épisodes en 2D de la série ainsi que cinq cartes représentant les boîtes des cinq jeux épisodes de cette saga sera aussi disponible. Enfin, un amiibo de Samus dans la combinaison qu’elle arbore dans Metroid Dread ainsi qu’un amiibo de l’E.M.M.I. seront aussi disponibles ensemble sous forme de pack au lancement du jeu.

La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild: un nouvel aperçu de ce titre à paraître sur Nintendo Switch a révélé un pan du gameplay du jeu et du vaste monde qui s’étend haut dans le ciel d’Hyrule. La sortie de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild est prévue en 2022 sur Nintendo Switch. Plus d’informations sur le jeu seront révélées ultérieurement.

Kazuya Mishima rejoint le combat! : Kazuya Mishima de la série de jeux de combat emblématique TEKKEN rejoint le casting de Super Smash Bros. Ultimate en tant que nouveau combattant à intégrer le Fighters Pas Vol. 2* qui inclut déjà Min Min du jeu ARMS, Steve et Alex de Minecraft, Séphiroth de FINAL FANTASY VII et Pyra/Mythra de Xenoblade Chronicles 2, ainsi qu’un ultime combattant encore non révélé. Plus d’informations sur Kazuya, dont la date de sortie de ce nouveau combattant, seront révélées au cours d’une présentation spéciale animée par Masahiro Sakurai le 28 juin.

WarioWare: Get It Together! : dans WarioWare: Get It Together!, jouez à une ribambelle de mini-jeux déjantés en contrôlant Wario et ses amis. Chaque personnage possède une compétence distincte, ce qui demandera de trouver de nouvelles manières de résoudre chaque mini-jeu. De plus, il sera possible pour la première fois dans la série de jouer à deux sur le même écran en se partageant deux manettes Joy-Con, mais aussi en mode sans fil local avec deux consoles et exemplaires du jeu séparés. Le délirant WarioWare: Get It Together! fera son arrivée le 10 septembre sur Nintendo Switch et pourra être précommandé dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope : Mario et ses amis font une nouvelle fois équipe avec les Lapins Crétins pour sauver la galaxie! Explorez des planètes peuplées de drôles d’habitants et bourrées de secrets encore plus drôles pour tenter d’empêcher une force maléfique de plonger la galaxie dans le chaos. Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sortira en 2022 sur Nintendo Switch. Les joueurs curieux de découvrir le jeu original pourront profiter de 75 % de réduction sur Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle jusqu’au 27 juin sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch.

Shin Megami Tensei V : dans le nouvel épisode de la série acclamée de jeux de rôle Shin Megami Tensei, vous incarnez un lycéen qui doit rassembler et utiliser de nouveaux pouvoirs pour survivre à un monde post apocalyptique. Affrontez les démons qui habitent ce monde au cours de combats basés sur un système d’ordres à donner et où exploiter les points faibles de l’adversaire est crucial pour pouvoir exécuter de puissants combos. Les démons sont des adversaires redoutables, mais certains accepteront de se battre à vos côtés si vous réussissez à négocier avec eux. Quel destin vous attend dans ce monde à l’agonie? Shin Megami Tensei V, édité par Nintendo of Europe, sortira le 12 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp : menez les troupes de l’armée d’Orange Star au cours de batailles stratégiques au tour par tour qui se déroulent aussi bien sur terre que dans les airs ou au large des côtes et faites appel aux pouvoirs de vos généraux pour décrocher la victoire. Triomphez des troupes ennemies et capturez des villes et des bases pour assurer la victoire et maintenir la paix. Gardez l’œil ouvert pour vous adapter aux différents types de terrains et aux changements météorologiques qui pourraient inverser le cours des nombreuses batailles qui composent les campagnes d’Advance Wars et Advance Wars 2: Black Hole Rising. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp arrivera sur Nintendo Switch le 3 décembre et il sera possible de le précommander dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Game & Watch: The Legend of Zelda : cette nouvelle console Game & Watch aux allures rétro inclut trois classiques de la série The Legend of Zelda: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et The Legend of Zelda: Link’s Awakening, ainsi qu’une version spéciale du jeu Game & Watch classique Vermin, avec Link comme personnage jouable. Une horloge interactive basée sur The Legend of Zelda ainsi qu’un minuteur interactif rendant hommage à Zelda II: The Adventure of Link sont aussi inclus. La console Game & Watch: The Legend of Zelda sera disponible le 12 novembre.

Mario Party Superstars : l’heure est venue de faire la fête avec cettecollection de plateaux et mini-jeux Mario Party! Mario Party Superstars inclut cinq plateaux classiques de l’ère Nintendo 64 ainsi qu’une collection de 100 mini-jeux issus de toute la série. De plus… tous les modes de jeux sont jouables en ligne !** Mario Party Superstars sortira le 29 octobre sur Nintendo Switch et il sera possible de le précommander dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

MONSTER HUNTER STORIES 2: Wings of Ruin : préparez-vous pour la chevauchée de votre vie en compagnie de vos Monsties dans l’aventure RPG MONSTER HUNTER STORIES 2: Wings of Ruin. Explorez des régions variées, récoltez des ressources pour fabriquer de nouveaux objets et affrontez des monstres dans des combats au tour par tour. Vous pouvez aussi faire équipe avec vos amis pour vous attaquer aux quêtes et aux combats en coop! Une démo gratuite sera disponible le 25 juin et vous pourrez transférer votre progression dans le jeu complet à sa sortie le 9 juillet sur Nintendo Switch.

Life is Strange: True Colors : Life is Strange: True Colors conte l’histoire d’Alex, une jeune femme qui possède la capacité surnaturelle de ressentir, absorber et manipuler les émotions fortes des autres. Suivez une histoire prenante et prenez des décisions difficiles lorsque le jeu fera son arrivée sur Nintendo Switch le 10 septembre.

Life is Strange Remastered Collection : plongez dans l’expérience du jeu primé Life is Strange et sa préquelle, Life is Strange: Before the Storm, disponibles dans des versions aux graphismes et animations remastérisés. Ces deux titres, forts de scénarios captivants et de personnages mémorables arrivent pour la première fois sur Nintendo Switch cette année dans la compilation Life is Strange Remastered Collection.

Super Monkey Ball Banana Mania : plus de 300 niveaux et labyrinthes recréés avec amour, 12 mini-jeux et un délicieux casting de personnages de tous poils reviennent dans ce remaster des trois jeux Super Monkey Ball originaux qui déboule pile à temps pour célébrer les 20 ans de la série. Super Monkey Ball Banana Mania sortira le 5 octobre sur Nintendo Switch.

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp : un casting de rêve de personnages de la série Danganronpa s’apprête à passer un été inoubliable avec Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Explorez l’île de Jabberwock, développez vos personnages, collectez de l’argent au combat pour améliorer votre équipement et battez les boss pour passer à l’île suivante! Explorez une station balnéaire tropicale avec l’arrivée de Danganronpa S: Ultimate Summer Camp dans le courant de l’année.

Danganronpa Decadence : trois classique de la série Danganronpa font aussi leur arrivée sur Nintendo Switch via une collection physique qui inclut Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, ainsi que le tout nouveau Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Jouez à cette collection ou achetez chacun des titres séparément sur le Nintendo eShop. Danganronpa Decadence arrivera sur Nintendo Switch dans le courant de l’année.

Pass d’extension d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau : en achetant le pass d’extension d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau** pour 19,99€, les joueurs recevront les deux vagues de contenus additionnels à leur sortie. La vague 1 nommée « Pulsation antiques » et disponible le 18 juin inclura de nouveaux types d’armes, de nouveaux ennemis ainsi qu’un nouveau personnage jouable : le Gardien aguerri. La vague 2 « Le Gardien du souvenir » disponible fin novembre inclura de nouvelles présentations de personnages, de nouveaux stages, un choix de personnages étendu ainsi que de nouvelles capacités pour les personnages existants.

Mario Golf: Super Rush: après son lancement le 25 juin, le panel de parcours et de personnages jouables de Mario Golf: Super Rush continuera de s’agrandir grâce à des mises à jour gratuites. Le fairway est sur le point d’ouvrir! Le jeu peut être précommandé dès maintenant sur le Nintendo eShop.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD fera son arrivée le 16 juillet sur Nintendo Switch. Plongez-vous dans cette aventure céleste agrémentée de graphismes HD et proposant un nouveau type de commandes. Un nouvel amiibo représentant Zelda et son célestrier ainsi qu’une paire de manettes Joy-Con aux couleurs de l’épée de légende et du bouclier d’Hylia seront aussi séparément disponibles à l’achat au lancement du jeu.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 : replongez dans deux jeux de skateboard emblématiques et entièrement remastérisés en HD! Skatez sur des musiques qui ont marqué une époque avec le légendaire Tony Hawk et un casting de pros, dont des inédits. Enchaînez les tricks où vous voulez dans tous les modes des jeux originaux et affrontez d’autres skateurs en mode local ou bien encore en ligne**. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sortira le 25 juin sur Nintendo Switch et peut être précommandé dès maintenant sur le Nintendo eShop.

Just Dance 2022 : préparez-vous à bouger avec le nouveau jeu Just Dance! Ce nouvel épisode inclut 40 nouveaux titres dont Level Up par Ciara, Believer par Imagine Dragons, Run the World (Girls) par Beyoncé et bien plus. Dansez au rythme de plus de 700 chansons avec le service de danse en streaming par abonnement Just Dance Unlimited. Un mois gratuit est inclus avec le jeu. Just Dance 2022 sortira le 4 novembre sur Nintendo Switch.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version :enfilez les jet-bottes de Star-Lord et embarquez pour une virée déjantée à travers la galaxie dans ce jeu d’action/aventure à la troisième personne offrant un regard nouveau sur Marvel’s Guardians of the Galaxy. Accompagné des Gardiens imprévisibles, tirez-vous de situations plus explosives les unes que les autres et rencontrez des nouveaux venus ainsi que des personnages emblématiques de Marvel, tous impliqués dans le destin de la galaxie. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version sera disponible le 26 octobre sur Nintendo Switch.

Two Point Campus : retrouvez le monde hilarant, charmant et décalé de Two Point County! Ce jeu de gestion bienveillant vous invite à bâtir et diriger votre propre université comme vous l’entendez. De nombreux outils créatifs seront à votre disposition pour créer l’établissement de vos rêves et bâtir un véritable empire de l’éducation. Two Point Campus arrivera en 2022 sur Nintendo Switch.

Worms Rumble : votre but est d’écraser vos adversaires dans ce jeu de combat en arène à 32 joueurs en temps réel**. Jouez aux Défis quotidiens, aux Modes de combat et aux événements pour obtenir le meilleur rang. De plus, la tenue Ourson patchwork, exclusive à la version Nintendo Switch, sera disponible gratuitement pendant les deux semaines suivant le lancement du jeu. Une nouvelle carte, Épreuve de la base spatiale, sera disponible au lancement du jeu sur Nintendo Switch. Les joueurs peuvent profiter de 25 % de réduction sur le titre en le précommandant dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop avant sa sortie le 23 juin.

Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires: dans ce jeu d’aventure horrifique, vous devrez élucider les mystères qui entourent l’étrange et funeste Mont Hikami et utiliser votre Camera Obscura pour bannir les fantômes qui le hantent. Ce récit glaçant réunit plusieurs protagonistes pour vous permettre de suivre l’histoire sous différents points de vue. Cette version du jeu inclut aussi de nouveaux costumes. Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires sortira cette année sur Nintendo Switch.

Cruis’n Blast : le succès d’arcade Cruis’n Blast fait son entrée sur Nintendo Switch. Frayez-vous un chemin à travers près de 30 pistes extraordinaires. Jusqu’à 4 joueurs peuvent concourir ensemble, prenez votre bolide préféré et mettez la gomme ! Prenez le volant de 23 voitures personnalisées, de supercars à des camions monstrueux et des licornes ! Cruis’n Blast arrivera cet automne en exclusivité console sur Nintendo Switch.

DLC de DOOM Eternal : déchaînez les Enfers dans la première extension de campagne de DOOM Eternal, The Ancient Gods – Épisode1. De nouveaux défis vous attendent dans votre mission pour éliminer les nouvelles menaces de l’Enfer sur des territoires dévastés. Cette extension de campagne sera disponible sur Nintendo Switch dans la journée.

DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET : revivez l’histoire de Son Goku et des Guerriers Z dans cet action-RPG. Plongez dans quatre sagas et affrontez des ennemis emblématiques. Explorez un vaste monde: aidez ses habitants, collectez des ingrédients et entraînez-vous pour apprendre de nouvelles techniques. Les épisodes de combat de boss « A New Power Awakens Parts 1 and 2 » sont aussi inclus. DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET sortira le 24 septembre sur Nintendo Switch.

Strange Brigade : affrontez une armée de monstruosités momifiées et résolvez des énigmes dans des donjons truffés de pièges dans ce jeu d’action-aventure à la troisième personne. Partez à l’aventure en solo ou en coop en mode sans fil local ou en ligne. Strange Brigade sera disponible sur Nintendo Switch dans la journée.