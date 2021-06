Pathway (Nintendo Switch) – Le test

Le studio allemand Robotality fait son petit bonhomme de chemin sur la Nintendo Switch avec le jeu Pathway. Édité par Chucklefish (Wargroove, Stardew Valley), ce jeu saura-t-il se faire une place de choix sur notre console hybride ?

Un air d’Indiana Jones

Pathway est un tactical RPG se déroulant principalement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient dans les années Trente. Votre équipe d’aventuriers aura le choix parmi cinq missions différentes et à la difficulté croissante. Il vous faudra sauver un ami, éviter que des forces démoniaques soient réveillées par des fanatiques ou encore éviter qu’une arme surnaturelle vienne en possession des nazis. Oui, années Trente obligent, les nazis cherchent à dominer le monde par tous les moyens. Mais jouer avec les forces occultes n’est pas sans danger. Cela engendrera des créatures maléfiques telles que des zombies qui chercheront à croquer de la chair humaine.

Des artéfacts surnaturels, des nazis, des temples, ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Forcément, la petite musique d’Indiana Jones doit résonner dans votre tête. C’est donc avec plein d’images des films de Steven Spielberg à l’esprit que nous démarrons notre aventure dans Pathway.

Faites le plein d’essence et c’est parti !

« Nous devons retrouver Marcus avant les nazis »

« Tu avais dit qu’il allait se mêler à la foule, disparaître »

« Je bluffais. Vous connaissez Marcus, un jour il s’est perdu dans son propre musée ».

Ces quelques répliques du film Indiana Jones et la Dernière Croisade résument bien votre première mission : récupérer un ami capturé par ces fichus allemands adorateurs de croix gammée. Pour ce faire, vous devrez choisir vos trois aventuriers qui parcourront le désert à bord d’un 4×4. Mais là, vous n’aurez pas le temps de faire du safari, chaque personnage aura son rôle à jouer dans l’aventure. Chaque membre de votre équipe possède des caractéristiques et des compétences particulières. En effet, un membre pourra avoir la compétence « Infirmier » qui lui permettra de soigner vos compagnons pendant votre voyage. Il pourra également avoir une compétence pour utiliser une arme en particulier. De plus, vos personnages pourront avoir des traits qui seront bénéfiques pendant votre traversée du désert. Ces traits vous permettront d’avoir une possibilité supplémentaire de résoudre un événement narratif. Ces événements narratifs sont déclenchés à chaque fois que vous vous déplacez sur un lieu qui n’a pas été déjà visité. Si aucun ne possède le trait nécessaire pour résoudre cet événement, il vous faudra soit subir un effet négatif (perte de ressource, de points de vie) soit combattre pour votre survie.

Enfin, quand on parle de caractéristiques de personnage et de RPG, on parle forcément d’attributs. Ici, ces attributs sont la Vitalité (qui définit les points de vie), la Volonté (qui définit les points de bravoure), la Dextérité (qui définit les chances de réussir un tir), l’Agilité (qui définit la capacité à se déplacer), l’Intelligence (qui définit la quantité de points d’expérience reçue), les Réflexes (qui définit la capacité d’esquive) et l’Endurance (qui définit la durée de survie du personnage après avoir perdu tous ses points de vie). Comme tout bon RPG, ces attributs peuvent évoluer lorsque le personnage gagne de l’expérience et augmente d’un niveau. À chaque gain de niveau, vous pourrez choisir quelle amélioration vous souhaitez parmi deux ou trois choix. Si jamais vous ne savez pas trop quel choix prendre, n’ayez pas peur, vous pourrez tout réinitialiser contre de l’argent.

Des combats tactiques

En plus d’utiliser des compétences et des caractéristiques qui leur sont propres, vos équipiers devront utiliser judicieusement leur inventaire. Chacun peut porter trois objets : une arme, un objet ou une arme secondaire et une protection. Vous pourrez voir les caractéristiques de vos équipements en mettant votre curseur dessus. Chaque équipement possède un niveau et une rareté spécifique allant de commun jusqu’à légendaire voire unique. Ces objets pourront être récupérés pendant les combats, la traversée du désert ou bien chez des marchands qui vous vendront aussi bien de l’équipement que des munitions ou du carburant. Car, au-delà de l’équipement utile lors des combats, il vous faudra gérer soigneusement vos ressources en argent, carburant, munitions et consommables. Si vous êtes à court de carburant, vos prochains voyages se feront à pied moyennant de la santé pour chaque élément de votre équipe. Si vous êtes en manque de munitions ? Et bien vous êtes dans le pétrin ! Il vous faudra vaincre l’ennemi avec des armes qui ne nécessitent pas de munition comme les couteaux par exemple. Enfin, les consommables regroupent les armes de jet (par exemple une grenade) et les fournitures pour soigner et réparer les protections. Oui, il faudra prendre du fil et une aiguille pour raccommoder votre gilet par balles ! Car, en plus de faire des dégâts, la plupart des armes endommagent votre protection. Celle-ci permet de réduire les dégâts reçus alors il faudra en prendre soin.

Ok, très bien tout ça, mais comment se passent les combats ? On y vient ! Les combats se font au tour par tour. Au début de chaque combat, vous devrez placer les membres de votre escouade dans une zone limitée. Puis, si vous avez pris vos adversaires par surprise, vous pourrez directement commencer. Vous pouvez utiliser vos unités dans l’ordre qu’il vous plait. Il vous faudra naviguer parmi vos personnages avec les gâchettes R et L et ensuite sélectionner l’action avec Zr et Zl. Chaque aventurier pourra effectuer deux actions, à vous de bien choisir. Lorsque vous souhaitez vous déplacer, vous pourrez voir facilement les ennemis sur lesquels vous pouvez tirer. Mais il vous faudra faire attention à l’endroit où vous êtes. Le mieux sera d’être toujours à couvert. Ce couvert est symbolisé par un bouclier. Si vous êtes à moitié couvert, ce bouclier aura une croix au centre. Mais cela vaut aussi pour vos ennemis. S’ils sont à couvert, vos chances d’atteindre la cible seront réduites. Bref, sur ce point-là, on est dans du classique.

Parmi vos deux actions possibles, vous pourrez donc vous déplacer, tirer sur un ennemi à votre portée, recharger votre arme ou bien utiliser des points de bravoure pour effectuer une action spéciale. Cette action spéciale peut être une attaque spéciale qui peut toucher plusieurs ennemis ou bien par exemple un soin sur un allié. Cela dépendra des compétences de votre individu. Si les premières campagnes ne vous donneront pas trop de fil à retordre, les deux dernières en revanche pourront mettre votre esprit tactique à rude épreuve. Il vous faudra bien tirer parti de votre environnement pour ne pas avoir un élément en moins dans votre équipe. Mais vous ne pourrez pas rester caché indéfiniment derrière votre couverture, car si vous ne prenez pas de risque, vous utiliserez beaucoup de munitions jusqu’à être à sec rapidement. D’ailleurs, l’intelligence artificielle des ennemis est plutôt très bonne. Ils ne se lancent pas à l’assaut en mission suicide, non. Tout comme vous, ils vont essayer de vous avoir à portée de tir tout en restant un maximum protégé.

Si le défi vous paraît trop facile, pas de souci. Une fois réussie en mode normal, chaque campagne pourra est paramétrée selon votre goût, un peu comme dans le jeu Wargroove. Vous pourrez augmenter la difficulté des ennemis, diminuer vos ressources de départ et également augmenter le nombre d’ennemis ainsi que la taille des zones de combat.

Un soupçon de Roguelite

Le genre Roguelite a le vent en poupe en ce moment et les développeurs de Pathway l’ont bien compris. En effet, le jeu possède une petite touche de Roguelite plutôt intéressante. Comment ? Eh bien tout simplement en conservant les améliorations et les équipements de vos aventuriers entre chaque partie. En revanche, si un personnage meurt pendant votre campagne, il ne sera pas possible de le reprendre lors de votre tentative suivante. Il faudra attendre qu’il ait récupéré toutes ses forces dans un hôpital de fortune afin d’être de nouveau disponible.

En plus de cela, il vous faudra remplir certaines missions afin de débloquer plus de personnages jouables. Par exemple, tuer cent nazis vous permettra de débloquer un personnage. Ce ne sont pas des défis très compliqués à réaliser, mais certains vous prendront un peu de temps. Ces personnages, une fois débloqués, pourront être choisis au début de votre prochaine aventure ou alors recrutés au cours de celle-ci.

Au total, il vous sera possible de jouer avec seize personnages différents, possédant tous leurs propres caractéristiques. Bien que cela soit intéressant pour renouveler un peu notre façon de jouer, nous finissions presque toujours par prendre la même équipe.

Une bien belle aventure

Les différentes campagnes s’enchaînent les unes après les autres dans un style graphique très sympathique rappelant fortement Wargroove. C’est très coloré, avec des petites animations pour illustrer le texte.

Si on ajoute à cela une belle musique, orientale et mystérieuse, Pathway a tout pour vous faire passer un bon moment et partir à l’aventure.

Malheureusement, nous aurions aimé en profiter plus longtemps. Comptez environ deux heures pour finir une campagne, ce qui fait donc une dizaine d’heures au total. Même s’ il existe une possible rejouabilité afin de tout débloquer et d’obtenir les différents trophées, il n’est pas sûr que vous ayez envie de le faire après avoir terminé la dernière campagne.

Enfin, autre ombre au tableau: quelques petits manques de traduction ici et là et une maniabilité pas toujours simple viendront ternir légèrement votre expérience.