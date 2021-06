A Plague Tale: Innocence débarque en version cloud sur Nintendo Switch le 6 juillet !

Suite à l’annonce de A Plague Tale: Requiem à l’E3 2021 durant le Xbox Games Showcase, Asobo Studio et Focus Home Interactive sont heureux d’annoncer que A Plague Tale: Innocence, le premier opus de la série encensé par la critique, sortira le 6 juillet sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 dans une version améliorée. Cette nouvelle version inclut la 4K UHD native (seulement sur Xbox Series X et PlayStation 5), 60 FPS et la compatibilité audio 3D.

Découvrez ce nouveau trailer et revivez le récit déchirant d’Amicia et Hugo au cœur des heures les plus sombres de l’Histoire de France avec un niveau de détails sans précédent sur consoles nouvelle génération.

Le 6 juillet également, A Plague Tale Innocence sortira pour la première fois en version digitale sur Nintendo Switch, en utilisant les technologies de Cloud Streaming.

Vivez le récit déchirant d’Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au cœur des heures les plus sombres de l’Histoire. Pourchassés par l’Inquisition et cernés par l’avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont apprendre à se connaître et à compter l’un sur l’autre. Submergés par l’adversité, ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde impitoyable.