Sortie d’Épée et Bouclier – Règne de Glace, l’extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon

Le 18 juin 2021. The Pokémon Company International a lancé aujourd’hui la nouvelle extension pour le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Épée et Bouclier – Règne de Glace. Ces nouvelles cartes, disponibles auprès des détaillants participants du monde entier, introduisent le Pokémon Roi Sylveroy en tant que Pokémon-V et Pokémon-VMAX sous les formes Cavalier du Froid et Cavalier d’Effroi, aux côtés d’Artikodin de Galar, Électhor de Galar, Sulfura de Galar, et bien d’autres encore.

Avec plus de 70 nouvelles cartes Style de Combat, Épée et Bouclier – Règne de Glace permet aux joueurs du JCC Pokémon de perfectionner les decks Poing Final ou Mille Poings qu’ils ont construits avec Épée et Bouclier – Styles de Combat.

Épée et Bouclier – Règne de Glace est disponible dans des boosters, des Coffrets Dresseur d’élite et des Collections spéciales, et contient les cartes suivantes :

8 Pokémon-VMAX

15 Pokémon-V et 26 cartes Pokémon-V entièrement illustrées

28 cartes Dresseur et 13 cartes Supporter entièrement illustrées

3 nouvelles cartes Énergie spéciale

De plus, les Dresseurs de France peuvent obtenir un code spécial pour recevoir un Cristal Géant dans leur jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier qui leur permettra de rencontrer et de combattre Dunaconda Gigamax dans un raid Dynamax. Les codes seront disponibles du 18 juin au 18 juillet 2021 auprès de Micromania-Zing en ligne ou en magasin (aucun achat nécessaire et uniquement jusqu’à épuisement des stocks).

Pour plus d’informations sur le JCC Pokémon, consultez site.