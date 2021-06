Un autre Metroid en 2D après Metroid Dread ?

Près de 20 ans après le dernier épisode de la série Metroid en 2D (c’était Metroid Fusion sorti en 2002 sur GBA), Metroid revient pour un tout nouvel épisode (le 5ème de la série), intitulé Metroid Dread.

Lors d’une de ses déclarations, Yoshio Sakamoto, l’un des créateurs de la série, a affirmé que l’arc narratif débuté dans Metroid trouverait une fin avec Dread. Mais est-ce pour autant la fin de la série ? Apparemment non, la série n’est pas prête de s’arrêter.

En effet, à l’occasion d’une table ronde organisée cette semaine, Sakamoto a déclaré qu’il n’y avait aucun intérêt à mettre fin à la série Metroid et qu’un nouvel épisode potentiel était dans les tuyaux…

“The Metroid story until this point has dealt with Samus’ strange fate that’s been intertwined around this being called the Metroid. And until now that’s been the focus of the series. But what this game represents is a bit of a pause, or kind of a new start to something else. Nobody wants the Metroid series to end, and we know that. We ourselves don’t want that either: we want people to know that there is some kind of new episode that is waiting in the works. And we want you to look forward with what we do with that next, but there are no specifics now.”