Un Trailer pour The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I & II sur Nintendo Switch au Japon

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

La série de Story-RPG de Falcom continue d’envahir la Switch au moins en Asie avec la sortie prochaine des remasters de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel ainsi que Trails of Cold Steel II cet été. C’est une chose dont nous avions connaissance depuis un moment mais l’éditeur Clouded Leopard Entertainment s’occupant des portages Switch fait un rappel aujourd’hui en trailer. On vous laisse voir la vidéo ci-dessous en soulignant que le premier opus sortira au Japon le 8 Juillet 2021 suivi du second le 5 Aout 2021. Aucune annonce chez nous à ce jour mais vous pouvez déjà retrouver nos tests des versions Switch occidentales de Trails of Cold Steel III sur cet article ainsi que celui de Trails of Cold Steel IV ici.