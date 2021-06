Le prochain Sonic sera une sacrée avancée dans les jeux Sonic récents

En tout cas, si l’on en croit Takashi Lizuka, le responsable de la Sonic Team. En effet, lors d’une interview avec Game Informer où il revenait sur les 30 ans du hérisson bleu, les discussions ont bien évidemment déviées sur le nouveau Sonic annoncé pour 2022.

Bien entendu, il ne pouvait pas trop en révéler, mais il affirme que nous verrons une réelle avancée dans ce qui sera le futur des jeux Sonic. Évidemment, l’impasse ne sera pas faite sur l’action et la vitesse qui caractérisent le personnage et que l’on a retrouvé dans des titres comme Sonic Generations ou Sonic Forces, mais il assure qu’ils vont proposer un jeu qui plaira aussi bien aux fans de la franchise et aux nouveaux joueurs.

Des déclarations qui se veulent (forcément) rassurantes. Certaines rumeurs évoquent un monde ouvert « à la Zelda : Breath of the Wild ». On a hâte d’en savoir plus ! En attendant, on patientera certainement avec Sonic Colors Ultimate qui lui est toujours prévu pour le 7 septembre !

Source interview