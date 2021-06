Super Bomberman R Online (Nintendo Switch) – Le test

Bomberman R Online est sorti le 27 mai sur Switch. A l’origine exclusivité Stadia, développée par Konami, elle reprend tout de son prédécesseur Super Bomberman R en ajoutant un mode battle royal au détriment du mode aventure.

Bataille 64

Bomberman le petit bonhomme blanc et rose toujours présent après trente-huit ans suit le chemin de beaucoup de jeux qui essayent de se remettre au goût du jour (comme Worms) en créant leur propre mode battle royal. Vous vous affronterez en arène jusqu’à soixante-quatre personnes qui seront dispersées sur seize zones différentes de même taille avec des blocs placés aléatoirement.

Vous commencez dans une zone avec seulement quatre joueurs qui seront présentés avec leur intro, phase pendant laquelle vous aurez une minute de bataille afin de récupérer un maximum de power-ups. C’est seulement à la fin du temps imparti que vous pourrez changer d’arène et vous vous retrouverez face à d’autres adversaires.

Le procédé sera toujours le même : une minute de combat puis quinze secondes pour changer de zone puis à nouveau une minute jusqu’à ce qu’on arrive à une arène, là on aura trois minutes pour en découdre, lorsqu’une minute passe l’arène rétrécit à nouveau jusqu’à ne laisser qu’une case afin qu’il n’en reste qu’un.

Vous avez deux vies donc exploser une fois n’est pas un souci surtout qu’il est possible de récupérer une vie, il suffit d’éliminer un adversaire en lui retirant ses deux vies et il lâchera une vie, ce qui permet de revenir à deux vies si vous l’aviez perdue. Cependant il ne se passera rien si votre compteur est à deux vies.

Si vous êtes dans une zone seule ou que vous éliminez tous les adversaires d’où vous vous trouvez, vous serez récompensés par une pluie de power-ups et par la tranquillité jusqu’à la fin du temps imparti.

Gameplay

Le gameplay n’est pas très différent des autres puisqu’ il réunit tous les éléments du précédent épisode : vous aurez les traditionnels feux améliorés, vitesse améliorée, etc. Pour les objets utilisables, tout est là : les gants de boxe, les gants de puissances, les bombes perçantes, les bombes glissantes et le pousse bombe. La seule vraie différence avec Super Bomberman R est le retour de l’œuf qui permet d’obtenir une monture appelée Louis grâce à laquelle vous pourrez survivre à une attaque de plus et foncer dans la direction que vous regardez. On retrouvera les capacités spéciales des personnages déjà présents dans son prédécesseur : les capacités sont variées, mais elles limitent la puissance des power-ups si le personnage à une capacité spéciale pour rendre le jeu équitable.

Le gros problème du jeu, c’est qu’à moins d’adhérer à l’option premium pour 10 euros, vous n’aurez aucun personnage spécial à l’exception des deux prêtés aléatoirement chaque semaine. De plus, sans premium encore, vous ne pourrez pas jouer avec vos amis. Il est obligatoire de jouer avec les capacités spéciales en mode battle royal (donc, avoir le premium) puisque cela avantage les joueurs grandement au niveau des possibilités d’autant que certaines capacités sont redoutables. Pour finir sur les personnages uniques, il n’y a que deux personnages payants en boutique, mais plus le jeu avance plus de persos uniques apparaîtront ce qui rendra le jeu potentiellement injuste pour les joueurs free-to-play.

Les menus

Vous pouvez seulement jouer au mode battle royal avec les capacités spéciales des personnages, mais si vous ou un de vos amis est premium, vous pourrez créer un local qui sera jouable en ligne avec vos amis ou des étrangers qui devront mettre le numéro de votre salon pour vous rejoindre. Le jeu est cross-play donc, peu importe la plateforme, il sera facile de jouer avec vos amis, mais vous êtes obligé d’avoir votre propre console, puisqu’il est impossible de jouer sur le même canapé et le premium n’y change rien.

On aura la fameuse boutique comme tous les battles royals où vous prendrez des personnages et des goodies avec des bombers coins qui s’obtiennent soit en les achetant soit en vous procurant le pass bataille en version payante. Ainsi vous devrez sortir la carte de crédit dans tous les cas.

Le vestiaire permettra de changer l’apparence de votre personnage, son intro et ses messages pendant les parties. L’entraînement vous montrera juste comment marche le mode battle royal, mais n’est pas très fourni et explique bêtement comment placer une bombe, récupérer un objet, le système des deux vies par adversaire et le changement de zone. Aucune explication sur les différents power-ups et power-down, sauf si vous allez dans « autre » où on trouvera le manuel en ligne qui n’explique que les modes de jeu, mais pas les objets du jeu. Vous trouverez aussi dans le menu « autre » les options de base, de contrôle et sonores ainsi que les crédits, la licence et la possibilité d’envoyer un rapport.

Pass Bataille et Rang

Le pass bataille payant est un classique des jeux battle royal et Bomberman ne fait pas exception : il aura l’avantage de faire comme Fornite puisqu’il suffit qu’on l’achète une seule fois pour l’avoir définitivement. Si vous franchissez tous les paliers, vous obtenez un total de 850 bombers coins et le pass bataille est à 800 bomber coins. Pour passer les paliers, on n’aura uniquement des défis hebdomadaires et la montée de niveau, ce qui demande de jouer presque tous les jours. On n’a un système de grade allant de Bronze à Grande élite : vous devrez obtenir de l’expérience en faisant régulièrement des matchs et en obtenant le plus haut rang possible ce qui vous donnera plus d’expérience. Lorsque vous atteignez le rang un de votre catégorie on vous proposera un défi à réussir « atteindre le top 8 dans une partie » : si vous remplissez la condition vous passez à une catégorie supérieure. Si vous ratez cinq fois vous retournez rang deux et à nouveau, vous devrez obtenir suffisamment d’expérience pour retourner au rang un de votre catégorie.