Le crossplay est désormais disponible sur Overwatch

Le défi Deadlock d’Ashe fait lui aussi son apparition, de même que deux couvertures alternatives pour la bande-dessinée Overwatch: Tracer – London Calling

Blizzard Entertainment annonce aujourd’hui l’arrivée du crossplay pour Overwatch sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. De plus, le défi Deadlock d’Ashe est accessible dès aujourd’hui et jusqu’au 5 juillet sur l’ensemble des plateformes. Il permet notamment de remporter des récompenses en jouant et en suivant des retransmissions en direct. Un modèle légendaire inédit pour Ashe et B.O.B fait son apparition pour l’occasion. Enfin, Blizzard Entertainment s’est récemment associé à Coca-Cola, Diamond Comics et l’artiste Afua Richardson pour créer deux couvertures alternatives pour la bande-dessinée Overwatch : Tracer – London Calling. Celles-ci sortiront à l’occasion du Free Comic Book Day, le 14 août 2021.

LE DÉFI DEADLOCK D’ASHE – DE NOUVEAUX OBJETS ORNEMENTAUX

Jouer pour gagner des objets ornementaux : Jouer 9 parties – Icône de joueur Jouer 18 parties – Tag Jouer 27 parties – Modèle légendaire pour Ashe et B.O.B.

Une victoire compte comme deux parties jouées.

Regarder des streams d’ Overwatch sur Twitch pour gagner encore plus d’objets ornementaux : Regarder 2 heures – 1 tag Regarder 4 heures – 2 tags Regarder 6 heures – 3 tags



LE LANCEMENT DU CROSSPLAY

À compter d’aujourd’hui, il est possible de jouer à Overwatch avec des amis issus d’autres plateformes. Celles et ceux qui jouent sur console devront se connecter à un compte Battle.net. Le crossplay sera automatiquement activé pour les joueurs sur PC.

Il est possible de faire équipe avec des amis de n’importe quelle plateforme et de jouer en partie rapide, arcade et partie personnalisée.

Les joueurs sur console peuvent rejoindre les mêmes parties compétitives sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

Les joueurs sur PC n’affronteront que d’autres joueurs PC dans leurs parties compétitives.

Pour en savoir plus sur le crossplay, rendez-vous sur le site officiel d’Overwatch.

DES COUVERTURES ALTERNATIVES POUR OVERWATCH : TRACER – LONDON CALLING

Blizzard Entertainment s’est associé à Coca-Cola, Diamond Comic Distributors et l’artiste récompensée Afua Richardson pour créer deux nouvelles couvertures alternatives pour le premier numéro de la série de bandes-dessinées à succès Overwatch : Tracer – London Calling. Ces deux couvertures alternatives seront disponibles à l’achat en version papier pendant le Free Comic Book Day, le 14 août 2021, et les fans qui les achèteront recevront des protections et des pochettes estampillées Coca-Cola pour leurs comics. La créativité déployée par Afua Richardson pour ces couvertures souligne l’histoire unique de cette série de bandes dessinées Overwatch et célèbre plusieurs jalons majeurs : le trentième anniversaire de Blizzard, le vingtième anniversaire du Free Comic Book Day et le cinquième anniversaire d’Overwatch. Blizzard a révélé aujourd’hui l’une des deux couvertures alternatives d’Overwatch : Tracer – London Calling réalisées par Afua Richardson.

UN NOUVEAU ROMAN CONSACRÉ À ASHE – DEADLOCK REBELS

Les fans peuvent désormais revivre la fondation du gang Deadlock dans Deadlock Rebels, le nouveau roman Overwatch de l’auteure à succès Lyndsay Ely, disponible en anglais dès à présent. Rythmé par des poursuites effrénées et des duels survoltés, ce récit leur fera découvrir les origines d’Ashe et McCree, deux héros adorés des fans.

Voilà quelques années que la crise des Omniums est terminée, mais le Sud-ouest américain est à présent la proie de vautours bien décidés à tirer parti du chaos qui y règne. C’est une terre d’opportunités, et Elizabeth Caledonia Ashe a l’intention d’en profiter. Mais lorsqu’elle est arrêtée le matin de sa remise de diplôme, ses parents riches et froids décident de la déshériter. Pour reprendre ce qui lui revient de droit, Ashe va alors se lancer dans une série de braquages en compagnie de B.O.B., son majordome omniaque, et de Jesse McCree, un voyou du coin. Ensemble, ils vont vite découvrir un nouvel univers, celui de l’argent facile et des alliances dangereuses. Elle découvrira au passage que la famille n’est pas qu’une affaire de liens du sang. L’important, ce sont ceux qui vous soutiennent lorsque vous êtes dos au mur.

Le premier chapitre est disponible gratuitement dès aujourd’hui et a été traduit dans 14 langues.