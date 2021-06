Mario + Rabbids Sparks of Hope, l’équipe de développement est 3 fois plus grande que l’original

Multiplayer.it à récemment discuter avec les développeurs Davide Soliani et Cristina Nava de l’équipe Mario + The Lapins Crétins Spark of Hope. Les deux développeurs ont partagé quelque information sur le projet dont un détail assez intéressant par rapport à l’équipe actuel.

On n’apprendra que l’équipe original compter plus de 100 développeurs pour Mario + The Lapins Crétins. Pour Sparks of Hope, en additionnant les filiales d’Ubisoft en dehors de Milan et que l’équipe de Paris travaille aussi sur le jeu, ça ferait que l’équipe fait plus de 300 personnes pour l’épisode.

Ils nous apprennent aussi quelque nouvel élément de gameplay :

Terminer les teams Mario, luigi et un lapin vous pourrez choisir n’importe qui et faire des équipes uniquement composées de lapin ou de personnage du royaume champignon, c’était une des requêtes/subjections des joueurs que l’équipe à retenu.

Vous pourrez bouger sans limitation dans la zone de déplacement du personnage donc au lieu de bouger une fois et utiliser une capacité, vous bougerez comme vous le souhaitez. Vous aurez une caméra beaucoup libre pendant les combats et l’aventure pour permettre à une exploration plus libre mais pas telle un monde ouvert.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope arrive dans l’année 2022 et Ubisoft à déjà mis les grands moyens pour satisfaire le joueur, l’épisode précédent était incroyable manque plus qu’à voir le résultat final pour s’assurer de la qualité de cette nouvelle opus prometteur.