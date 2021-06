Sunblaze (Nintendo Switch) – Le test

Sunblaze sorti le 3 juin 2021 développé par Games From Earth et édité par Bonus Stage Publishing, Sunblaze est un die&retry et c’est le 1er jeu fait par Games From Earth.

Sunblaze n’est pas si différent des nombreux die & retry existant, il a quand même ses particularités mais il ne fait pas les erreurs de nombreux die & retry, un die & retry est souvent injuste mais on a rarement l’occasion de se plaindre du jeu mais plutôt de ses propres capacités.

Les Menus

On a seulement 3 menus différent mais ils auront de nombreuses options, évidemment la possibilité de jouer à l’aventure en mode normal mais si vous souhaitez juste avoir une expérience tranquille le mode zen est pour vous. Le mode zen est le mode aventure mais en très facile qui permettra de s’habituer au gameplay d’ailleurs ils encourageront les joueurs de faire le mode normal à la suite du mode zen pour apprécier pleinement le jeu. Les options permettront de régler le son, l’affichage où on pourra enlever le sang, la caméra qui tremble et les effets de scintillement mais aussi la configuration des touches où on pourra librement configurer ses boutons. Finalement on n’aura le menu « autre » qui permet de mettre le temps total jouer sur la partie, le temps du chapitre, la possibilité de skipper les cinématiques rapidement et le compteur de mort total. Le jeu laisse énormément d’option pour le confort du joueur, ce n’est pas tous les jeux indépendants qui laisse au joueur autant de liberté.

Histoire

Josie une jeune femme plein d’entrain voulant devenir une héroïne pour suivre les traces de son père qui était un héros, elle se retrouvera dans un simulateur crée par son père pour s’entraîner malheureusement tout ne se passe comme prévu et le simulateur rencontre de nombreux problèmes. L’histoire n’est pas incroyable mais elle l’amène un peu d’intrigue et quelques questionnements à Josie telle que des questionnements sur ses capacités en tant qu’héroïne, ça reste suffisamment intéressant pour vouloir voir la suite.

Gameplay

Josie apprentie héroïne aura quelques mouvements mais il faudra les maîtriser, elle pourra faire un double saut, un dash et s’accrocher à un rebord. Chaque mouvement de Josie sera constamment utilisé, on enchaînera les dash et double saut à tout va, d’ailleurs le dash à une portée fixe donc lorsqu’on se lance impossible de s’arrêter tant qu’on ne touche pas le sol ou un rebord. Le double saut est simple mais efficace, on pourra s’accrocher aux rebords pour réutiliser le double saut et le dash, mais ce qui rendra vraiment le jeu complexe et varié sont les éléments avec lesquels on peut interagir. On trouvera de nombreux pièges sur notre route mais ils seront aussi des outils pour progresser entre les plateformes qui tombe à leur contact, les tuyaux abîmés et les plateformes vivantes. Évidemment tous les pièges ne seront pas présent dans le seul but de nous aider et proposeront une bonne difficulté, ils changeront à chaque chapitre donc on n’aura rarement les mêmes pièges donc on verra le level design en constante évolution.

Difficulté et durée de vie

Pour un die & retry il est assez difficile après il reste quand même largement faisable surtout en mode Zen mais la plus grosse difficulté se trouve dans les niveaux bonus obtenable lorsqu’on récupère les cubes dispersés dans chaque chapitre. Les niveaux bonus sont extrêmement difficile et il sera conseillé uniquement au plus brave d’affronter ce défi, on n’aura une douzaine de niveau difficile par chapitre. Le jeu à plus de 300 niveaux avec les 6 chapitres en comptant les niveaux bonus et évidemment les nombreuses morts seront aussi de la présente on mettra au moins 4h-5h pour l’aventure principale et plus de 7h pour compléter le jeu, pour un die & retry c’est assez long.