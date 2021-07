Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en juillet 2021

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

NEO: The World Ends With You

Après un gros mois de juin, c’est la folie de juillet 2021 sur Nintendo Switch.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en juillet 2021, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (16 juillet)

Originellement sorti en 2011 sur Wii et contant l’histoire la plus ancienne dans la chronologie des jeux de la série ainsi que la création de l’épée de légende, The Legend of Zelda: Skyward Sword arrive sur Nintendo Switch avec des commandes plus intuitives et dans une version plus fluide et aux graphismes améliorés. Cette version améliorée du jeu proposant une expérience à 60 images par seconde permet aussi de choisir entre deux types de commandes : les commandes par mouvements pour jouer avec les manettes Joy-Con comme dans le jeu original, et de nouvelles commandes par boutons pour pouvoir jouer avec une manette Nintendo Switch Pro, en mode portable ou sur Nintendo Switch Lite. Deux manettes Joy-Con exclusives, le Joy-Con droit portant les couleurs de l’épée de légende et le Joy-Con gauche celles du bouclier d’Hylia, seront aussi disponibles à la sortie du jeu sur Nintendo Switch, le 16 juillet. Le jeu pourra être précommandé sur le Nintendo eShop.

Pokémon Unite (juillet)

Pokémon UNITE, le tout premier jeu de combat stratégique en équipe Pokémon. Celui-ci sera téléchargeable sans frais en juillet 2021 sur Nintendo Switch et en septembre 2021 sur appareils mobiles (avec possibilité d’acheter des objets en jeu). Il sera également multiplateforme et donc compatible entre Nintendo Switch et appareils mobiles, ce qui permettra à tous les joueurs de combattre ensemble. De plus, les comptes au Club des Dresseurs Pokémon ou les comptes Nintendo pourront être utilisés à la fois sur la Nintendo Switch et sur les appareils mobiles pour permettre une synchronisation de la progression entre les appareils.

Pokémon UNITE se déroule sur Aeos Island, une île mythique située dans un recoin encore inexploré de l’océan. C’est ici que les joueurs rejoignent le Unite Battle Committee (UBC) [Bureau des Combats Unité (BCU)], qui organise les Unite Battles [Combats Unité]. Lors de ces rencontres, les participants forment deux équipes de cinq et s’affrontent dans le but de marquer le plus de points avant la fin du temps imparti. Ils peuvent aussi se servir d’une étrange source d’énergie permettant aux Pokémon participants d’évoluer : l’Aeos energy [énergie Æos]. Les Unite Battles comptent de très nombreux fans à travers le monde, et des Dresseurs et Dresseuses de tous horizons se bousculent pour prendre part à l’action. Vous ne ferez d’ailleurs pas exception, car vous vous rendrez justement sur l’île pour participer à la compétition !

Les règles des Unite Battles : les Dresseurs accompagnés de leur Pokémon s’affrontent en combat d’équipe à 5 contre 5. L’objectif consiste à récolter plus de points que l’équipe adverse avant la fin du temps imparti. Pour remporter des points, vous devrez accumuler de l’Aeos energy en venant à bout de Pokémon adverses ou sauvages, puis la déposer dans l’un des objectifs adverses. Ces combats se déroulent dans divers stades, chacun offrant des règles différentes : le nombre de participants par équipe, la durée du match ou les Pokémon légendaires qui apparaissent sur le terrain peuvent ainsi varier.

Affrontez des équipes talentueuses : la coopération est primordiale lors des Unite Battles. Face à des équipes douées ou dans une situation délicate, il est toujours possible d’arracher la victoire en se coordonnant avec ses coéquipiers. En vous mesurant à d’autres équipes dans des parties classées, votre rang dans les classements pourra grimper (ou descendre) selon l’issue de vos matchs. Vous démarrerez en Beginner Cup [rang Novice] et pourrez progresser jusqu’en Master Cup [rang Maître]. D’ailleurs, les joueurs et joueuses ayant obtenu un rang seront inscrits dans un classement mondial visible de tous !

Montez de niveau : avant chaque Unite Battle, les Pokémon participants sont ramenés au niveau 1 grâce à la puissance de l’Aeos energy. Tout au long du combat, ils gagnent des Points d’Expérience et montent de niveau. Ce faisant, ils apprennent de nouvelles capacités et évoluent. Lorsqu’un Pokémon atteint un niveau élevé, il obtient une puissante Unite Move [capacité Unité] exclusive aux Unite Battles ! Ces incroyables Unite Moves peuvent changer le cours d’un affrontement !

Combattez avec style : dans Pokémon UNITE, vous pourrez personnaliser votre apparence ainsi que celle de vos Pokémon. Prenez part aux matchs tout en affichant votre style unique ! Vous pouvez vous servir des Holowears [Holo-costumes], une technologie spéciale alimentée par l’Aeos energy, afin d’habiller vos Pokémon avec diverses tenues. Vous pouvez aussi personnaliser l’apparence de votre personnage, ses vêtements et ses accessoires pour lui donner l’allure qui vous plaît le plus en combat, comme en dehors. Mettez votre profil à jour avec une photo Unité de votre avatar et votre Pokémon partenaire. Vous pourrez même la modifier en changeant l’expression et la pose de votre avatar, ou en ajoutant des autocollants. Vous pourrez voir votre photo Unité et celle des autres joueurs avant de commencer un match !

Trouvez votre rôle : de nombreux Pokémon sont présents dans Pokémon UNITE, comme Dracaufeu, Pikachu ou Amphinobi. Bien que les résistances et les faiblesses de type n’existent pas dans les Unite Battles, chaque Pokémon possède un rôle (Attacker[Attaquant], Defender[Défenseur], Speedster[Rapide], Supporter[Soutien] ou All-Rounder[Polyvalent]) et des stats qui lui sont propres et qui reflètent sa façon de jouer. Vous devrez vous entraîner avec différents Pokémon afin de trouver le rôle qui vous convient le mieux. Avant de pouvoir faire équipe avec un Pokémon, vous devrez obtenir le Unite license [permis Unité] de ce Pokémon. Vous en trouverez au Unite Battle Committee, où vous pourrez échanger vos Aeos coins [Pièces Æos] (récupérables via les Unite Battles) contre le Unite license de votre choix.

Profitez encore plus de Pokémon UNITE avec le Battle Pass [Pass de combat] : vous pourrez remporter des récompenses en jeu grâce au Battle Pass saisonnier. Pour cela, vous devrez accomplir des missions pour faire monter le niveau de votre Pass. Il sera également possible de l’améliorer avec des Aeos gems [Gemmes Æos] afin de recevoir encore plus de récompenses !

Parcourez les boutiques pour obtenir des objets : Pokémon UNITE est doté de trois monnaies en jeu : les Aeos gems (payantes), les Aeos coins et les Aeos tickets [Tickets Æos]. Les coins et les tickets peuvent être obtenus en jouant au jeu. Rendez-vous au Unite Battle Committee pour échanger vos Aeos coins ou vos Aeos gems contre des Unite licenses afin de recruter de nouveaux Pokémon. Elles vous serviront aussi dans le Aeos Emporium [Bazar Æos], où vous pourrez obtenir toutes sortes d’objets tenus pour vos Pokémon ou encore des vêtements pour votre avatar. Les tenues et accessoires pour Dresseurs peuvent aussi être échangés contre des Aeos tickets. Zirco Trading [Zirco & Co] se spécialise dans les Holowears. Vous pourrez en obtenir contre des Aeos gems.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (9 juillet)

NEO: The World Ends with You (27 juillet)

La suite tant attendue de The World Ends with You est enfin là ! Rindo réalise que sa vie ne tient qu’à un fil lorsqu’il est obligé de participer au fameux « Jeu des Reapers ». Personne ne sait comment toute cette histoire va se terminer… à part vous ! Mettez vos compétences psychiques à l’épreuve dans cette bataille pour la survie dans les rues hautes en couleur de Shibuya.

SAMURAI WARRIORS 5 (27 juillet)

Un nouveau SAMURAI WARRIORS commence Après une attente de 7 ans, un nouvel épisode de la série d’action tactique “SAMURAI WARRIORS” est enfin là ! On y redécouvre la période historique dépeinte dans le premier titre de la série “SAMURAI WARRIORS”, sorti en 2004. Les graphismes ont largement évolué depuis le premier “SAMURAI WARRIORS” et le jeu présente des officiers WARRIORS supplémentaires, des actions plus complexes et un scénario plus profond. Le jeu se focalise sur la vie des officiers Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi, afin de mieux décrire cette époque troublée qui commence avec la guerre d’Ōnin et finit avec l’incident du Honnōji. Il initie ainsi une nouvelle série dans laquelle les histoires et les personnages des “SAMURAI WARRIORS” traditionnels sont remis au goût du jour.

Ys IX: Monstrum Nox (2 juillet)

Maudit par une femme mystérieuse, Adol Christin devient un Monstrum, un être puissant capable d’exorciser les monstres. Pour s’échapper de la ville de Balduq, il devra s’allier à cinq autres Monstrums possédant chacun leur propre Don et stopper la Nuit de Grimwald, une dimension ténébreuse sur le point de se déverser dans le monde réel. Ys Ix: Monstrum Nox Pact Edition

The Great Ace Attorney Chronicles (27 juillet)

Plongez dans un univers aussi charmant que dramatique aux enquêtes minutieuses, déductions avisées et procès théâtraux avec ce pack double des aventures du jeune avocat Ryūnosuke Naruhodō. Se déroulant à la fin du XIXe siècle au Japon et dans la ville de Londres, ces deux titres proposent chacun cinq assassinats mystérieux à élucider, autant d’histoires riches en drames, rires et rebondissements, et dignes des meilleurs épisodes de la série légale Ace Attorney. Accompagnez Ryūnosuke Naruhodō, l’ancêtre du célébrissime Phoenix Wright, alors qu’il s’attaque aux secrets d’une organisation criminelle internationale et cherche à résoudre une affaire classée qui défie toute logique. Enchaînez les procès et endossez le rôle d’un avocat au cours de plusieurs dizaines d’heures de jeu ! Chaque enquête vous amènera à parler aux témoins, examiner les indices et tenter de percer à jour les mobiles diaboliques à l’origine du drame. Une fois au tribunal, vous procéderez aux interrogatoires et contre-interrogatoires, et présenterez les preuves patiemment rassemblées. Et dans la plus pure tradition des jeux Ace Attorney, vous vous retrouverez à crier « OBJECTION ! » pour défendre votre client et obtenir son acquittement. En intégrant un système d’aide fort utile au cas où l’enquête piétine, le jeu est à la portée des détectives vétérans comme des nouveaux venus dans l’univers Ace Attorney ! Saurez-vous résoudre tous ces mystères ? À vous de jouer !

Cris Tales (23 juillet)

Cris Tales est une lettre d’amour indépendante et unique aux jeux de rôle japonais. Jetez un coup d’œil au passé, agissez dans le présent et observez vos choix transformer le futur, cela sur un seul et même écran! Joignez-vous à la magicienne temporelle Crisbell et à ses compagnons dans un monde fantaisiste faisant face à un futur sinistre. L’Impératrice temporelle et ses forces menacent de déclencher un cataclysme qui détruira Crystallis et quatre autres royaumes de la région. Pour l’arrêter et réécrire le futur du pays, vous vous lancerez dans une quête à travers les royaumes, recrutant de puissants alliés qui vous aideront dans la lutte. Maîtrisez leurs habiletés et la magie temporelle de Crisbell pour vaincre vos ennemis – expédiez-les dans le passé pour les affronter alors qu’ils sont plus jeunes et faibles, envoyez-les dans le futur où ils succomberont aux dommages causés par un poison inoculé dans le présent ou créez vos propres stratégies avec un système de combat unique en son genre. Alors que les pouvoirs de Crisbell augmentent, vous ferez des choix aux profondes conséquences pour ceux que vous rencontrerez, des conséquences qui auront des répercussions sur le monde dont vous ferez l’expérience en temps réel tout au long de votre quête. Chaque personnage, PNJ, ennemi et royaume possède un passé, un présent et un ou plusieurs futurs, selon vos actions! Les superbes graphiques 2D dessinés à la main sont animés un cadre à la fois afin de donner vie à des possibilités qui se ramifient au cours de plus de 20 heures de jeu. Découvrez un mélange unique d’histoires ramifiées, de combat innovateur et de jeu de rôle classique au cours de l’exploration captivante et inoubliable par Cris Tale de la façon dont nos actions font écho à travers le temps.

AKIBA’S TRIP: Hellbound & Debriefed (23 juillet)

Des créatures surnaturelles rôdent dans Akihabara, le berceau de la pop culture. Vous le savez bien, car ils ont fait de vous l’un des leurs. Les rayons du soleil sont leur seule et unique faiblesse, et donc aussi la vôtre. Il n’y a qu’un moyen de les arrêter : les attirer dans la rue pour déchirer leurs vêtements et exposer leur peau avant qu’ils ne prennent la même initiative sur vous. Armez-vous d’un poster roulé, d’une guitare, d’un ordinateur portable, d’une baguette de magical girl ou (si vous insistez) d’une vraie arme pour écumer les rues colorées d’Akihabara. Visitez des boutiques de la vraie vie en 2011, mélangez-vous aux habitants et touristes d’Akiba et levez le voile sur les nombreux secrets de la ville. Travaillerez-vous pour l’agence secrète de chasse au paranormal, donnerez-vous leur chance aux créatures (certaines ont l’air sympa) ou vous contenterez-vous de protéger vos amis otaku ? Choisissez votre camp et vos missions, et préparez-vous à vivre une aventure en roue libre dans AKIBA’S TRIP: Hellbound & Debriefed.

The Silver Case 2425 (9 juillet)

Plongez-vous dans un monde dystopique issu de l’esprit de SUDA51 ! Les 24 districts de Kanto semblent constituer une ville idyllique, mais de sinistres secrets se dissimulent sous la surface. Dévoilez le mystère d’une série de meurtres violents en incarnant un agent du Heinous Crimes Unit des districts dans The Silver Case. Retournez à Kanto dans The 25th Ward: The Silver Case alors qu’un nouveau projet du gouvernement vise à créer l’utopique 25e district de la ville. Lorsqu’une vague de suicides présumés à l’immeuble Bayside Tower Land menace de troubler l’ordre du district, on fait appel à vous pour éliminer les criminels responsables de ces morts énigmatiques. Vivez ce récit de trois perspectives différentes pour résoudre ce mystère macabre

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (15 juillet)

Conçu par les développeurs de Homo Machina et Californium, Labyrinth City: Pierre the Maze Detective vous propose une toute nouvelle aventure pleine d’énigmes plus captivantes les unes que les autres ! Venez découvrir l’univers drôle et envoûtant de Labyrinth City: Pierre the Maze Detective ainsi que ses merveilleux graphismes créés par le studio IC4DESIGN. Incarnez Pierre le détective, parcourez de gigantesques labyrinthes et résolvez de passionnantes énigmes afin de récupérer la pierre magique volée par l’abominable Mr. X. Au cours de votre périple, vous parcourrez de véritables œuvres d’art et rencontrerez des personnages à la fois drôles et attachants. Interagissez avec un monde qui n’était jusqu’ici disponible qu’au format papier !

Last Stop (juillet)

Last Stop est une aventure pour un joueur à la troisième personne, qui se déroule dans le Londres d’aujourd’hui. Écrit et développé par Variable State, les créateurs du jeu primé Virginia, Last Stop raconte trois histoires interconnectées avec trois personnages principaux à incarner.

Donna, une ado qui plane un peu et se sent prisonnière d’un milieu étouffant et d’une grande sœur qui la protège trop. Quand elle sort, Donna recherche les frissons de l’adolescence avec ses amis Becky et Vivek, mais elle trouve davantage que ce qu’elle attendait lorsque ce trio se transforme en kidnappeurs lors d’un jeu de détectives amateurs qui tourne mal.

John, un père divorcé d’âge mûr et surmené. Accablé par les dettes et le stress de la monoparentalité, John jalouse en secret la vie facile et libre de son voisin célibataire de vingt ans, Jack. Quand ces deux-là deviennent victimes d’un inconnu vengeur, un objet ancien maudit menace de transformer leurs vies pour toujours.

Meena, une professionnelle à l’ambition dévorante, qui se bat pour obtenir les mêmes satisfactions dans sa vie personnelle que celles que lui procure un emploi qui la passionne. Alors que Meena lutte pour obtenir une promotion cruciale contre une collègue arriviste, une chose ancienne semble prendre vie dans le sous-sol de son lieu de travail.

Last Stop est entièrement doublé, offre des heures de dialogues avec des douzaines d’acteurs, et des performances des plus grands talents du Royaume-Uni actuel, dont des vedettes prometteuses comme Lulu Simpson dans le rôle de Molly Smith et Kassian Akhtar dans celui de Dylan Hughes. Last Stop inclut une bande originale du compositeur Lyndon Holland récompensé par la BAFTA, et exécutée par l’orchestre philharmonique de Prague. Incarnez 3 personnages uniques. Faites des choix pour façonner leurs conversations. Entrez dans leurs vies et découvrez où vous mènera chacune de leurs histoires personnelles.

Best Day Ever (2 juillet)

Best Day Ever est un jeu narratif dans lequel vous incarnerez 4 personnages. Votre objectif ? Gérer leur quotidien et les aider à surmonter leurs difficultés pour créer la plus belle des journées.

Bai Qu: Hundreds of Melodies (9 juillet)

En rendant visite à son père malade, Wei Qiuwu, une étudiante, rencontre par hasard une jeune fille qui joue de l’accordéon. Contre toute attente, Wei Qiuwu se lie d’amitié avec Li Jiayun, la musicienne. Et très vite, elles ne peuvent plus se passer l’une de l’autre. Jusqu’au jour où quelqu’un dévoile à Wei Qiuwu la cruelle vérité qui se cache sous l’apparent conte de fées…

Crash Drive 3 (8 juillet)

Amusez-vous comme des fous dans ce jeu multijoueur et multiplateforme avec liberté totale de mouvement ! Conduisez des monster trucks, des chars et d’autres véhicules incroyables dans un monde ouvert gigantesque. Montez de niveau, participez aux évènements, gagnez de l’argent, débloquez de nouveaux véhicules et découvrez des secrets… Crash Drive est de retour!

ÉVÈNEMENTS COMPÉTITIFS

Détruire un gigantesque ballon de plage, arrêter des voleurs avec la police ou voler la couronne du roi, voici quelques-uns des 10 évènements amusants que ce jeu vous propose. Participez aux évènements compétitifs aléatoires, battez vos adversaires pour gagner le plus d’argent possible et acheter de superbes véhicules neufs ou des personnalisations.

DES MISES À NIVEAU DÉJANTÉES DE VÉHICULES

En utilisant les turbos nitro, vous augmentez la capacité en nitro du véhicule et en roulant à toute vitesse, vous augmentez sa vitesse maximale… Vous me suivez ? En maximisant toutes les statistiques d’un véhicule, vous augmentez votre niveau de joueur et vous pouvez acheter de nouveaux véhicules ou des personnalisations. Collectionnez plus de 50 véhicules et personnalisez-les avec des antennes, des turbos et des plaques d’immatriculation uniques portant votre nom en jeu. Atteignez le niveau max de joueur pour avoir accès au prestige et montrer qui commande dans Crash Drive 3 ! Qui veut un véhicule en or massif ?

EXPLORATION DE MONDE OUVERT

Aller-retour jusqu’à la lune ! Conduisez en toute liberté et explorez comme vous voulez ce monde ouvert varié et sans limites. Chevauchez une fusée jusqu’à la lune, prenez d’assaut le château royal dans la forêt, entrez au saloon dans les canyons du Far West ou vivez les plaisirs du dérapage sur la neige arctique. Vous en avez fini avec le froid glacial ? Que diriez-vous d’un voyage relaxant sur un ferry en partance pour les tropiques ? Chaque région est unique et remplie de zones secrètes, de logos à collectionner et d’œufs de Pâques spéciaux… Vous pensez finir d’explorer ce monde un jour ?

ÉCLATEZ-VOUS DANS LES BATAILLES DE CHARS !

Écrasez ou faites exploser vos adversaires de l’arène aérienne pour marquer des points et dominer les arènes. Décrochez la victoire et achetez de nouveaux chars, chacun avec son propre style de jeu. Éclatez-vous comme des fous dans le mode trépidant batailles de chars !

Eldest Souls (29 juillet)

Eldest Souls, qui se déroule dans un monde de dark fantasy sinistre, innove en mêlant confrontations contre des boss et haut degré de personnalisation des combats. Les mécaniques de combat novatrices sont faciles d’accès mais difficiles à maîtriser. Elles offrent des niveaux de complexité uniques et des boss coriaces, et apportent de la fraîcheur au genre Souls-like. Des Dieux anciens sans pitié : vaincre des dieux n’est pas une mince affaire, alors préparez-vous à subir des face-à-face violents et exigeants, dont seuls les plus acharnés sortiront victorieux.

Un monde moribond : explorez l’antique et mystérieuse Citadelle, la prison des Dieux anciens. Ce témoignage de la grandeur de l’humanité est depuis longtemps oublié, et quelque chose de sombre s’est enraciné dans ses labyrinthes.

Progression et adaptation : chaque rencontre avec un Dieu ancien est un nouveau défi. Récupérez leurs pouvoirs, débloquez divers talents et capacités, et tuez-les tous.

Action frénétique : apprenez à maîtriser un système de combat prenant, dans des affrontements difficiles et dangereux où chaque seconde compte.

Blaster Master Zero 3 (29 juillet)

Le summum de l’action anti-mutant est là ! Dans Blaster Master Zero 3, montez à bord du char de combat tout-terrain G-SOPHIA SV et explorez le monde qui vous entoure en vue latérale, puis parcourez les profondeurs de nombreux donjons à pied en vue de dessus en incarnant Jason, le protagoniste de la série ! Avec une multitude de nouvelles capacités et armes dans votre arsenal, l’hybride d’action à défilement latéral et en vue de dessus de Blaster Master Zero 3 est plus intense que jamais ! Blaster Master Zero 3 renvoie le protagoniste de la série, Jason, là où tout a commencé, la planète Sophia, afin de sauver l’héroïne Eve dans ce dernier volet de la trilogie BMZ.

Out of Line (7 juillet)

Dans Out of Line, vous suivez les aventures de San, dans sa quête pour échapper à l’usine qui était autrefois sa maison. Plongez dans cette histoire et ce monde mystérieux, trouvez et aidez de nouveaux amis tout en parcourant ce magnifique jeu de plateforme 2D !