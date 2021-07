Top des ventes de la semaine au Japon: Mario Golf en mode birdie, la Nintendo Switch passe les 20M

Voici le top des ventes de la semaine (du 21 au 27 juin 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

La semaine 26 a été une semaine assez chargée pour le marché des jeux vidéo au Japon, avec un grand nombre de nouveaux jeux dans le Top 10 des jeux. La plus grosse sortie de la semaine est Mario Golf : Super Rush avec environ 80 000 jeux vendues au lancement. C’est un excellent début, surtout si on le compare au jeu précédent sur Nintendo 3DS (Mario Golf : World Tour, 58 743 jeux vendues). Il faut également prendre en compte les ventes numériques. Ce n’est pas le meilleur démarrage de la série (Mario Golf 64 s’est vendu à 126 108 jeux au lancement), mais si l’on ajoute les ventes numériques, ce devrait être le deuxième meilleur démarrage (Mario Golf sur GameBoy s’est vendu à 92 760 jeux au lancement). Les prochaines semaines nous montreront à quoi il faut s’attendre en ce qui concerne le potentiel de ventes à long terme, mais au moins, cette nouvelle entrée ne devrait pas avoir de mal à dépasser les ventes de son prédécesseur (134 782 jeux pour Mario Golf : World Tour sur Nintendo 3DS). Samurai Warriors 5 connaît des débuts plutôt décevants avec seulement 94 000 jeux vendues sur Nintendo Switch et PlayStation 4. En comparaison, Samurai Warriors 4 s’est vendu à environ 193 000 jeux lors de son lancement sur PlayStation 3 et PS Vita en 2014. The Caligula Effect 2 connaît un démarrage plutôt discret avec 10 243 jeux vendues sur Nintendo Switch. En comparaison, l’original s’est vendu à 28 960 jeux sur PlayStation Vita (puis à 18 974 deux ans plus tard sur PlayStation 4).

01./00. [NSW] Mario Golf: Super Rush <SPT> (Nintendo) {2021.06.25} (¥5.980) – 80.430 / NEW

02./00. [PS4] Samurai Warriors 5 # <ACT> (Koei Tecmo) {2021.06.24} (¥7.800) – 55.675 / NEW

03./00. [NSW] Samurai Warriors 5 # <ACT> (Koei Tecmo) {2021.06.24} (¥7.800) – 38.691 / NEW

04./01. [NSW] Game Builder Garage <EDU> (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 23.280 / 126.008 (-26%)

05./00. [PS4] Scarlet Nexus <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2021.06.24} (¥8.200) – 20.160 / NEW

06./02. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 13.756 / 2.654.669 (+6%)

07./03. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.888 / 2.019.432 (-3%)

08./00. [PS4] The Legend of Nayuta: Boundless Trails <RPG> (Nihon Falcom) {2021.06.24} (¥3.980) – 11.230 / NEW

09./00. [PS5] Scarlet Nexus <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2021.06.24} (¥8.200) – 11.008 / NEW

10./00. [NSW] The Caligula Effect 2 # <RPG> (FuRyu) {2021.06.24} (¥7.980) – 10.243 / NEW

Cette semaine, la Nintendo Switch a connu une nouvelle baisse de ses ventes avec 72 951 consoles vendues. Cette semaine, la Nintendo Switch s’est vendue à 20 341 831 consoles , dont 16 424 721 consoles pour le modèle classique et 3 917 110 consoles pour le modèle Lite.