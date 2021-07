Révélé aujourd’hui avec une nouvelle bande-annonce de gameplay, Warframe lance une nouvelle mise à jour du jeu « Sisters of Parvos » sur toutes les plateformes le 6 juillet

LONDRES, ONTARIO – 1 juillet 2021 – Warframe publiera la prochaine mise à jour du jeu Sisters of Parvos le 6 juillet 2021 avec un lancement simultané sur toutes les plateformes. La bande-annonce du gameplay publiée aujourd’hui présente le contenu inclus dans la mise à jour avec une multitude de nouvelles expériences conçues pour les joueurs nouveaux et existants. Le nouveau système Corpus Lich offre aux joueurs actifs des combats de boss et des récompenses supplémentaires. La plus récente Warframe, Yareli sera l’une des Warframes les plus accessibles, offrant aux nouveaux joueurs une voie d’acquisition rapide mais amusante. Digital Extremes publiera également un pack de support optionnel disponible à l’achat sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PS5, PS4 et Nintendo Switch.

L’histoire de Vala, récemment introduite dans la mise à jour Call of the Tempestarii, se poursuit avec l’expansion agressive Corpus dirigée par Parvos Granum. Parvos a fabriqué une nouvelle lignée d’adversaires – une fraternité de chasseuses d’élite qui vivent et meurent selon ses ordres. Tenno doit à tout prix arrêter ces assassins impitoyables et leurs féroces chiens robotiques.

Fidèles à leur réputation high-tech, les Sœurs ont été équipées des armes les plus avancées de l’arsenal Corpus. Les joueurs peuvent courir et tirer ou se frayer un chemin à travers le nouveau système Corpus Lich pour débloquer un butin supplémentaire qui permet de customiser et personnaliser leur expérience de jeu.

Les joueurs seront également appelés à retourner dans le hub du monde ouvert de Fortuna pour protéger les vulnérables Ventkids. Yareli, légendaire dans Fortuna pour son altruisme héroïque contre le régime étouffant de Corpus, fait peur aux oppresseurs en utilisant le pouvoir de l’eau pour créer des lames de glace, de puissants geysers et un aqua board prêt au combat. Pour déverrouiller les plans de Yareli, Tenno devra rassembler des pages de bandes dessinées pour les Ventkids en complétant les défis K-Drive dans l’Orb Vallis.