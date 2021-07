RiMS Racing : les 8 motos du jeu et un circuit officiel dévoilés

Lesquin, le 1er juillet 2021 – NACON et RaceWard Studio sont heureux de dévoiler de nouvelles images de gameplay de RiMS Racing, un concept inédit de simulation de moto, attendu pour le 19 août prochain sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Après s’être illustré avec succès lors du Steam Néo Fest, ayant permis à plusieurs milliers de joueurs PC de mettre la main sur une démo exclusive, RiMS Racing vous embarque sur l’un de ses 10 circuits officiels : le circuit de Suzuka.

Non loin de la métropole de Nagoya, le circuit de Suzuka au Japon est bien connu des amateurs de course pour sa forme atypique en « 8 ». Sur les pistes nippones, c’est la Kawasaki Ninja ZX-10RR 2019 que les joueurs pourront admirer. Figurant parmi les 8 motos d’exception disponibles dans le jeu, la Ninja ZX-10RR 2019 de Kawasaki bénéficie d’un rapport poids-puissance hors normes lui permettant d’atteindre jusqu’à 300km/h.

Avec un niveau de détail et de réalisme encore jamais égalé, RaceWard a ainsi reproduit 8 des motos les plus rapides du monde qu’il vous faudra entretenir et faire évoluer à travers un gameplay innovant, mêlant précision de la mécanique et plaisir de pilotage : Kawasaki Ninja ZX10-RR, Aprilia RSV4 1100 Factory, BMW M 1000 RR, Ducati Panigale V4 R, Honda CBR1000RR ABS, MV Agusta F4 RC, Suzuki GSX-R1000R et Yamaha YZF-R1.

Tout au long d’une carrière composée de plus de 70 événements par saison, ou lors des nombreux challenges proposés en mode multijoueur, RiMS Racing promet une immersion complète dans l’univers de la compétition, où la victoire repose aussi bien sur vos compétences de pilote que sur votre moto elle-même.

RiMS Racing sera disponible le 19 août 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.