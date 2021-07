Retour sur : Mass Effect : Corsair, un opus Nintendo DS avorté

Cela faisait un moment que nous ne vous avions pas proposé de “Retour sur”, le mal est réparé. Aujourd’hui, nous allons parler de la série Mass Effect. Alors que nous nous demandons encore si Electronic Arts daignera sortir un jour le Mass Effect Trilogie sur Nintendo Switch, nous allons nous attarder sur Mass Effect : Corsair un opus de la série qui fut destinée à la Nintendo DS, mais qui fut finalement abandonné…

Bioware était en charge du projet Mass Effect : Corsair, c’est ce que nous apprenons d’un ancien développeur du studio. Le studio avait déjà fait un passage sur Nintendo DS avec le sympathique Sonic Chronicles : La Confrérie des Ténèbres. Et c’est justement l’équipe derrière Sonic Chronicles qui était en charge du développement de ce nouvel opus de Mass Effect.

Mass Effect : Corsair devait se dérouler parallèlement à la trilogie, initiée en 2007, dans la galaxie des Butariens et s’inspirant de Star Control, un jeu d’action sorti en 1990 sur Amiga, Amstrad CPC et DOS.Si nous apprenons quelques éléments sur ce titre avorté, c’est grâce à une interview de Mark Darrah, ancien membre de Bioware, donnée à MinnMax. Lors de cette interview, Mark Darrah a déclaré ce qui suit :

“Donc, nous avons travaillé un peu. Ça allait être un jeu DS. Cela allait être un jeu à la première personne, vous piloteriez un navire. … ça allait être une combinaison de Privateer et de Star Control. Vous seriez donc indépendant. Vous ressembleriez plus au personnage de Han Solo, et pas à un Spectre. Vous voleriez, ramasseriez du fret, exploreriez, et vous pourriez explorer puis revendre ces informations à cette alliance humaine.

… À peu près tout ce que nous avions était le début des commandes de vol – nous n’avions pas vraiment le reste de ce jeu mis en place. … Le problème est que l’économie de la Nintendo DS est tout simplement terrible. Sonic Chronicles était sur la cartouche la plus chère disponible pour cette console. Le coût des marchandises pour cela était d’environ 10,50 $, puis ces choses se vendent environ 30 $, donc 30 $ moins 10 $ – il ne reste que 20 $, et le détaillant n’a même pas pris une part. C’est vraiment serré – c’est pourquoi je pense que nous avons vu beaucoup de… la cartouche la moins chère disponible pour la DS était d’environ 3,50 $. C’est donc une différence de 7 $, et c’était le problème en fin de compte. Nous savons comment faire de gros jeux, pas comment faire des jeux qui contrôlent leurs rouages. Cela n’avait pas de sens. EA prédisait qu’il ne se vendrait qu’à environ 50 000 exemplaires, ce qui, je pense, était un non-sens complet, mais peu importe, c’était ce qu’ils prédisaient. Donc 50 000 fois 20 $, ça fait 1 million de dollars ? Peut-être. Et cela en supposant que vous l’ayez fait gratuitement.

C’était peut-être l’espace batarien. Il y aurait eu des combats dans le vaisseau. C’était le plan. Je suis presque sûr que Casey (Hudson) l’aurait choisi, car il adore Star Patrol – c’est son jeu préféré de tous les temps. Je suis donc presque sûr que nous aurions pu le faire monter à bord. Mais oui, cela ne correspondait pas exactement à l’IP parce que la façon dont FTL fonctionne dans Mass Effect est un peu différente. Je pense que nous aurions pu y arriver, et je pense que la réalité est que vous pouvez faire ce que vous voulez d’une IP – si tout le monde est à bord et excité, vous pouvez faire sens.

… Donc, ce qui s’est passé, c’est que je suis passé à Devolver. C’était juste au moment où nous démarrions BioWare Montréal, donc une partie de cette équipe a fini par déménager à Montréal… l’équipe est passée de DS aux téléphones en 2007, 2008 – quand c’était le cas. Et nous ne comprenions pas vraiment ce changement du tout. Ensuite, il a été abandonné, comme beaucoup de choses.”