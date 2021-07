Du téléchargement obligatoire étrange pour la version physique de Monster Hunter Stories 2 sur Nintendo Switch ?

Une mauvaise nouvelle pour les acheteurs de la version physique de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin? Pour la version physique aux Etats-Unis, un téléchargement semble être nécessaire.

Un lecteur de Nintendo Everything, PSI Wind, travaille dans une boutique et a partagé avec Nintendo Everything quelques photos de la boîte du jeu. Sur le devant, il y a un encart vers le bas indiquant “téléchargement requis”. Capcom n’a rien annoncé à ce sujet officiellement, et les images de la boîte postées sur les sites en ligne (

et compagnie) ne portent pas cette mention. Ce qui est encore plus étrange c’est qu’au dos de la boîte, on nous mentionne un téléchargement obligatoire d’au moins 15 Go. La taille du fichier sur l’eShop est actuellement de 13,5 Go pour Monster Hunter Stories 2, alors la cartouche est vide et nécessite encore plus de place que le jeu simple sur l’eShop? Le téléchargement n’est pas nécessairement un problème, surtout si vous possédez une carte MicroSD, mais devoir télécharger plus que la totalité du jeu sur sa console jour J, cela va à l’encontre de l’objectif d’acheter un jeu en boite. C’est un non sens complet. Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sort le 9 juillet, nous devrions donc avoir des précisions bientôt.

Les images de Nintendo Everything:

Attention cependant, cela concerne uniquement pour le moment les Etats-Unis, rien ne dit qu’en Europe, le jeu ne sera pas complet sur la cartouche (et on l’espère).