Rumeur : Un remake d’un jeu Fire Emblem est presque terminé

Vous vous souvenez peut-être qu’en début d’année, des rumeurs comme quoi des remakes de Fire Emblem : Path of Radiance et Fire Emblem : Radiant Dawn étaient en cours de réalisation pour la Nintendo Switch. Bien que la crédibilité de la rumeur ait depuis été remise en question, une autre rumeur du même type concernant Fire Emblem vient d’apparaître sur la toile.

Cette fois, elle provient de Zippo, un informateur/insider qu’on aime detesté de nos jours. Selon lui, non seulement un remake de Fire Emblem est en cours de développement pour la Nintendo Switch, mais le développement du jeu est presque terminé. Il ne sait pas exactement quel jeu est en train d’être refait, mais il dit aux fans de Fire Emblem de “faire preuve de patience” parce que “vous allez gouter à du bon dans peu de temps”. On a envie d’y croire, comme toujours, surtout avec Fire Emblem, mais attention, cela reste une rumeur.

“Yes, this is very much happening. What I do not know currently is which Fire Emblem game is being remade. Fans seem to be split between either Genealogy of the Holy War, or The Burning Blade [sic, meant The Binding Blade]. Either would make sense, considering both titles have never seen an English language release. Again, I’ve been told once again that this is a game that is nearly complete, so I see Nintendo sitting on it until they’re good and ready to make [and when] I know more, I will make an update. Have some patience FE fans, you’re gonna be eating good before too long.”