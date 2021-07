Top des ventes de la semaine au Japon: semaine clame, sauf pour la Nintendo Switch

New Super Mario Bros. U Deluxe

Voici le top des ventes de la semaine (du 28 juin – 04 juillet 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Après une semaine très chargée pour le marché des jeux vidéo au Japon, avec de nombreuses nouvelles sorties, la semaine 27 est très calme avec aucune sortie notable ! Mario Golf : Super Rush a connu une belle deuxième semaine avec 31 685 exemplaires vendues (-61%), ce qui porte les ventes totales à 112 115 exemplaires rien qu’avec les versions physiques. Samurai Warriors 5 a connu une meilleure deuxième semaine sur Nintendo Switch que sur PlayStation 4, avec 11 555 exemplaires vendues (-70%), ce qui porte les ventes totales à 50 246 exemplaires . La version PlayStation 4 a maintenant vendu 65 967 exemplaires LTD et il sera intéressant de voir si la version Nintendo Switch sera en mesure de rattraper son retard ou non.

01./01. [NSW] Mario Golf: Super Rush <SPT> (Nintendo) {2021.06.25} (¥5.980) – 31.685 / 112.115 (-61%)

02./04. [NSW] Game Builder Garage <EDU> (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 17.640 / 143.648 (-24%)

03./06. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 14.422 / 2.669.091 (+5%)

04./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 13.211 / 2.032.643 (+11%)

05./03. [NSW] Samurai Warriors 5 # <ACT> (Koei Tecmo) {2021.06.24} (¥7.800) – 11.555 / 50.246 (-70%)

06./02. [PS4] Samurai Warriors 5 # <ACT> (Koei Tecmo) {2021.06.24} (¥7.800) – 10.292 / 65.967 (-82%)

07./14. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.211 / 3.898.694 (+23%)

08./11. [NSW] Miitopia <SLG> (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 9.593 / 179.233 (-5%)

09./12. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 9.458 / 2.251.898 (+11%)

10./16. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 7.954 / 798.431 (+24%)

Nouvelle hausse pour les ventes hardwares Nintendo Switch cette semaine, sans sortie notable. La Ps5 baisse de nouveau, sans trop de suspense.