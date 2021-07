Le plein d’informations sur Warframe: The New War

Aperçu de l’extension, révélations d’événements dans le jeu et contenu premium gratuit dévoilés dans une nouvelle bande-annonce

LONDRES, Ontario – 12 juillet 2021 – Le développeur et éditeur Digital Extremes (DE) invite les joueurs de Warframe à assister à la toute première révélation du gameplay de l’extension très attendue The New War, lors de TennoLive, une diffusion favorites des fans lors de la TennoCon, le samedi 17 juillet. Les participants virtuels du 6e événement annuel pour les joueurs sont encouragés à regarder la révélation mondiale de The New War en direct sur Twitch, le 17 juillet à 17h (fuseau horaire de l’Est) pour obtenir une Warframe Prime. DE organisera également un événement Relay dans le jeu où les joueurs de Warframe pourront se réunir avec des amis du monde entier, y compris le studio canadien primé, pour un événement interactif en avant-première présentant un aperçu du nouveau contenu exclusif.

De vieux ennemis émergeront pour mener une nouvelle guerre dans l’extension de contenu très attendue The New War, révélée pour la première fois à la TennoCon 2018 autour de milliers de joueurs dans la ville natale de DE, à London en Ontario, avant que l’événement ne passe en ligne en 2020 en respect des règles sanitaires liées à la COVID-19.

« Comme la plupart des joueurs le savent maintenant, nous allons retrouver The New War à la TennoCon ! Ce sera un moment spécial pour nous tous, car cela fait longtemps depuis la première fois que nous avons discuté de cette extension avec les joueurs. Nous espérons vraiment que Tenno profitera d’une journée dédiée à eux et aux expériences mémorables que nous avons partagées ensemble dans Warframe », a déclaré Sheldon Carter, Chief Operating Officer chez DE. « Il y a beaucoup de révélations nouvelles et passionnantes à faire, mais les joueurs devront se connecter à TennoLive pour en savoir plus. Nous avons prévu une diffusion engageante et interactive qui offrira quelque chose à tout le monde, et il y a aussi un Loki Prime Drop. »

Pour plus d’informations sur The New War, connectez-vous à TennoLive et pour des mises à jour en temps réel et un accès aux ressources officielles de Warframe pendant l’événement, suivez @DigitalExtremes sur Twitter.

Depuis plusieurs années, TennoLive est la plate-forme d’annonces directes à ne pas manquer pour DE et la communauté mondiale de Warframe, attirant près d’un demi-million de personnes pour certaines des plus grandes révélations de Warframe.

« Nous avons passé beaucoup de temps à parler de The New War sur Devstreams et lors des TennoCons précédents. Nous avons montré des cinématiques, ajouté des messages dans le jeu, et maintenant l’attente est terminée… nous sommes tellement excités de fournir enfin certaines réponses et de donner à chacun un petit aperçu de ce à quoi va ressembler le jeu avec The New War. Nous sommes reconnaissants pour la patience de nos joueurs et nous sommes impatients de voir leurs réactions à certaines de nos grandes révélations dans le chat », a déclaré Rebecca Ford, directrice des opérations en direct et de la communauté chez DE.

« Leur soutien a créé cet événement, il donne aux joueurs du monde entier l’occasion de se retrouver ensemble chaque année. Et cette année, nous avons un événement spécial en avant-première dans le jeu que les joueurs apprécieront. »

DE récompense les joueurs qui regardent l’événement avec plusieurs objets premium et exclusifs. De plus, les joueurs auront droit à de nouvelles révélations de la part de l’actrice vocale Lotus et animatrice de l’événement, Rebecca Ford, et des invités spéciaux Steve Sinclair, Scott McGregor, Geoff Crookes et Sheldon Carter pendant TennoLive. Visitez www.warframe.com/tennocon pour des objets supplémentaires dans le jeu et les informations d’obtention, ainsi qu’un calendrier détaillé des événements, de la programmation et des marchandises.

Twitch et Steam Drop pendant la TennoCon

Arme Vastilok Gunblade

Décerné pour avoir regardé trente minutes consécutives entre 12h30 et 17h00 (Heure de l’Est)

Récompense d’événement Relay dans le jeu pendant le segment TennoLive

Ensemble Tannukai Longsword et Skin

Attribué à la fin de l’événement Relay dans le jeu TennoLive, doit être présent pour se qualifier

Twitch et Steam Drop pendant le segment TennoLive

Loki Prime Warframe avec Slot

Décerné pour avoir regardé trente minutes consécutives entre 17h00 et 19h00 (Heure de l’Est)

À propos de Warframe

Warframe est un jeu primé de tir coopératif à la troisième personne avec des combats frénétiques et viscéraux, qui se déroule dans un univers de science-fiction en constante évolution et en expansion. Les joueurs collectionnent et maîtrisent un arsenal tentaculaire de différentes Warframes – chacune avec ses propres capacités uniques – ainsi que des armes, des compagnons, des robots et même des vaisseaux pilotables, et les personnalisent pour qu’ils ressemblent et jouent exactement comme ils le souhaitent avec une gamme infinie d’options de personnalisation .

Warframe peut être joué en solo ou en équipe jusqu’à quatre joueurs. Les joueurs se lancent dans des quêtes cinématographiques à travers des dizaines de planètes, trois mondes ouverts et même les profondeurs de l’espace lointain, luttant contre un mal ancien et infâme qui menace le sort du Système Origine.