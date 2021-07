Top des ventes de la semaine au Japon: Monster Hunter Stories 2 devant

Voici le top des ventes de la semaine (du 05 – 11 juillet 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

La sortie de la semaine c’est forcement Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin qui débute avec 138k, un peu moins que le premier épisode (154k). Mais les ventes numériques devrait être beaucoup plus élevées qu’en 2016. Pour sa première version en exclusivité sur Nintendo Switch, eBaseball Pro Baseball Spirits 2021 démarre avec un gros 107k. C’est plus que la version Switch de 2020, mais en dessous du combiné NSW/PS4.

01./00. [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin <RPG> (Capcom) {2021.07.09} (¥6.990) – 137.676 / NEW

02./00. [NSW] eBaseball Professional Baseball Spirits 2021: Grand Slam <SPT> (Konami) {2021.07.08} (¥6.980) – 106.597 / NEW

03./01. [NSW] Mario Golf: Super Rush <SPT> (Nintendo) {2021.06.25} (¥5.980) – 17.333 / 129.448 (-45%)

04./02. [NSW] Game Builder Garage <EDU> (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 14.105 / 157.753 (-20%)

05./03. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 12.847 / 2.681.938 (-11%)

06./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 12.348 / 2.044.991 (-7%)

07./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.614 / 3.909.308 (+4%)

08./09. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 9.298 / 2.261.196 (-2%)

09./08. [NSW] Miitopia <SLG> (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 8.272 / 187.505 (-14%)

10./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.434 / 4.333.576 (-2%)

La Nintendo Switch est en baisse après la grosse hausse de la semaine dernière, mais la semaine prochaine devrait être importante avec la sortie de Zelda SS HD et de Crayon Shin-chan.