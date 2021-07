Nintendo dément les rumeurs de Bloomberg sur les coûts de fabrication de la Switch OLED, et sur la Switch Pro

On en parlait encore hier, selon les informations de Bloomberg, Nintendo augmenterait ses revenus de 40 dollars par consoles vendues. Bloomberg qui, depuis plus de deux ans, égratigne sa crédibilité et sa réputation en chantant que la Switch Pro arrive et lancer les rumeurs que les faux insiders relayent. C’est ultra rare, vraiment, mais Nintendo prend le temps aujourd’hui de démentir les rumeurs. Par l’intermédiaire de son compte Twitter dédié aux annonces en direction des investisseurs, Nintendo est assez clair:

De quoi fracasser l’article, déjà assez bancal, de Bloomberg, sur les couts de production.

A news report on July 15, 2021(JST) claimed that the profit margin of the Nintendo Switch (OLED Model) would increase compared to the Nintendo Switch. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to make clear that the claim is incorrect. (1/2)

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021