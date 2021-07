Top des ventes de la semaine au Japon: Zelda garde le cap

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Voici le top des ventes de la semaine (du 19 juillet au 25 juillet 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Pas de grosses sorties cette semaine, du coup The Legend of Zelda: Skyward Sword HD garde le leadership facilement, devant Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi qui souffre d’une rupture de stock quais totale sur l’archipel nippon.

01./01. [NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD <ADV> (Nintendo) {2021.07.16} (¥5.980) – 42.642 / 201.731 (-73%)

02./02. [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi # <ADV> (Neos) {2021.07.15} (¥5.982) – 22.815 / 130.134 (-79%)

03./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 17.031 / 2.073.587 (+47%)

04./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 16.169 / 2.710.271 (+33%)

05./03. [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin <RPG> (Capcom) {2021.07.09} (¥6.990) – 16.017 / 185.804 (-50%)

06./04. [NSW] eBaseball Professional Baseball Spirits 2021: Grand Slam <SPT> (Konami) {2021.07.08} (¥6.980) – 14.732 / 142.040 (-29%)

07./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.972 / 3.932.225 (+30%)

08./07. [NSW] Game Builder Garage <EDU> (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 12.949 / 181.336 (+22%)

09./11. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 10.984 / 2.280.841 (+27%)

10./08. [NSW] Mario Golf: Super Rush <SPT> (Nintendo) {2021.06.25} (¥5.980) – 10.397 / 150.184 (+1%)

Malgré l’annonce du modèle OLED, la Nintendo Switch maintien de bonnes ventes cette semaine encore et risque de ne pas trop souffrir de cette nouvelle annonce.