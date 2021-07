Une vidéo comparative de Samurai Warriors 5 sur Nintendo Switch vs Ps4

Samurai Warriors 5 est sorti au Japon le mois dernier, et il y a peu chez nous. Une nouvelle comparaison a maintenant fait surface pour les versions Switch et PS4.

Cet électrifiant jeu à 1 contre 1000 est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, mais aussi sur PlayStation®5 grâce à une mise à niveau gratuite, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam®.

« Le tout premier SAMURAI WARRIORS est sorti il y a 17 ans, c’est vraiment fabuleux pour moi de constater l’évolution de la série depuis ses débuts, pour devenir aujourd’hui cet incroyable jeu qu’est SAMURAI WARRIORS 5 » explique le Producer, President et Chief Operating Officer (COO) de KOEI TECMO, Hisashi Koinuma, qui a dirigé le développement de la franchise depuis le tout début. Il ajoute « J’espère que vous êtes tous prêts à découvrir SAMURAI WARRIORS comme vous ne l’avez jamais vu ».

Le jeu se déroule après la fin de la guerre Ōnin, durant l’ère Sengoku, et raconte l’histoire de deux des plus grands commandants militaires de cette période : Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi. Cet opus inclut plusieurs périodes de cette terrible époque, à savoir les jeunes années de Nobunaga lorsqu’il était connu sous le surnom de “Fou d’Owari”, ainsi que la période de troubles et de bouleversements qui a mené à l’incident Honnō-ji.

L’entièreté des designs des personnages a été complètement retravaillée et réimaginée afin de correspondre à la période Sengoku. Au total, SAMURAI WARRIORS 5 propose 27 personnages jouables et 10 personnages additionnels, avec des nouveaux, mais aussi des anciens guerriers tirés de précédents opus, de Ieyasu Tokugawa et Hideyoshi Hashiba à Nō et Yoshimoto Imagawa.

De plus, de l’action 100% Musou a été ajoutée à la série avec par exemple les Attaques Fulgurantes ainsi que les Techniques Ultimes qui accentuent le frisson que procure la destruction de hordes d’ennemis, le tout dans un style frénétique. Ces attaques sont dépeintes dans un nouveau style d’art à l’encre japonaise qui retrace parfaitement la période Sengoku du jeu et la direction empruntée par la franchise. Découvrez l’histoire des destins de Nobunaga et Mitsuhide qui se croisent et se défont à l’écran, comme le déroulement d’un parchemin de l’époque.

Après sa sortie, SAMURAI WARRIORS 5 bénéficiera de deux DLC qui seront disponibles séparément, ou via un Season Pass en août. Le DLC Première Vague inclut trois nouveaux scénarios, trois chevaux supplémentaires et deux packs d’armes. Le DLC Deuxième Vague ajoute trois scénarios héroïques, trois nouveaux chevaux en plus et trois sets d’armes supplémentaires.