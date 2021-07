Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en août 2021

No More Heroes 3

Après un gros mois de juillet, c’est de belles vacances pour le mois d’août sur Nintendo Switch.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en août 2021, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

No More Heroes 3 (27 aout)

Dégainez votre Beam Katana et préparez-vous à affronter les super-héros les plus malfaisants de la galaxie dans No More Heroes 3 sur Nintendo Switch ! Incarnez Travis Touchdown, l’assassin otaku légendaire et taillez-vous un chemin vers la victoire dans sa mission pour sauver le monde d’une invasion extraterrestre.

Après un long voyage introspectif, le n° 1 de l’Association des assassins unis retourne finalement à Santa Destroy, sa ville natale… juste à temps pour assister à une invasion extraterrestre ! Le meneur de cette intrusion intergalactique n’est autre que le seigneur du crime Jess-Baptiste VI, aussi appelé Prince FU. Ce dernier a mis en place le Classement Galactique des Super-héros, composé des assassins les plus dangereux de la galaxie (en résumé, les potes qu’il s’est fait pendant son séjour à la Blackhole Prison) pour décider du sort de la Terre. Travis, qui n’est pas du genre à avoir peur de dégainer son katana, doit maintenant se remettre au travail pour récupérer son titre… et accessoirement sauver le monde !

Black Book (10 aout)

Fusion de jeux de cartes RPG et de jeux d’aventure, « Black Book » est l’histoire envoûtante d’une jeune sorcière qui consacre sa vie à combattre les forces du mal. Plongez dans le monde froid et séduisant des contes populaires russes et découvrez les secrets qui se cachent dans l’obscurité. Une jeune fille nommée Vasilisa, destinée à devenir une sorcière, décide de renoncer à son destin et d’épouser sa bien-aimée, mais ce rêve se brise lorsque sa fiancée meurt dans des circonstances mystérieuses. Au nom de son amour perdu, Vasilisa cherche le Livre noir ; un artefact démoniaque, dit-on assez puissant pour accorder n’importe quel souhait à celui qui en découvre les 7 sceaux. Rejoignez Vasilisa dans ses aventures à travers la campagne russe, alors qu’elle résout les problèmes des gens ordinaires en affrontant les démons et en exécutant des exorcismes.

King’s Bounty II (24 aout)

Les ténèbres s’abattent sur le monde de Nostria. Les complots, les sabotages et la nécromancie gangrènent le pays. Mais le salut du royaume, son dernier espoir, est peut-être déjà là, pour riposter et rétablir la paix et l’ordre en Nostria ! King’s Bounty 2 est la suite tant attendue de la légendaire série de jeux vidéo King’s Bounty, un des RPG au tour par tour les plus emblématiques du genre. Celui-ci approfondit l’héritage de la série avec un scénario entièrement nouveau, ainsi que nouvelles factions, ennemis, et fonctionnalités pour forger le monde ouvert et fantastique d’Antara. Dans des royaumes en proie au chaos, où les comtés réclament leur indépendance et les brigands écument les routes, où toutes les nations au-delà des mers rejettent l’autorité de la couronne, et où des créatures nées de la Calamité attendent, tapies dans l’ombre, de surprendre les voyageurs imprudents, de nouveaux héros deviennent accidentellement le dernier espoir de ces terres. Ils sont déterminés à mettre un terme au chaos et rétablir l’ordre. Dans la peau de l’un d’entre eux, vous recruterez, entraînerez et commanderez votre propre armée pour survivre à cette aventure non linéaire remplie de trahisons et de sacrifices. C’est en vous battant pour votre propre avenir, en vous montrant plus malin que l’ennemi lors de combats au tour par tour inédits, et en prenant des décisions difficiles que vous découvrirez toute l’intensité de cette saga classique sous une nouvelle forme passionnante.

The Falconeer: Warrior Edition (5 aout)

Fendez les airs à bord d’un oiseau de guerre majestueux, explorez un monde océanique spectaculaire et engagez-vous dans des duels aériens épiques, dans ce jeu de combats aériens nominé aux BAFTA du développeur en solo, Tomas Sala. Vous endossez le rôle d’un Falconeer, un puissant guerrier du ciel traversant un vaste monde océanique déchiré par des générations de décisions absurdes et de dissidence. À travers plusieurs campagnes, vous découvrirez la vie dans cet univers depuis de nombreuses perspectives et allégeances différentes tandis que vous vous embarquerez pour un voyage de découverte, et résoudrez le mystère de l’Ursee, de son peuple et de son histoire. Progressez au fil des missions périlleuses et des quêtes annexes, en maniant votre lance-foudre pour protéger les vaisseaux contre les pirates, le kraken et autres menaces. Plongez dans les profondeurs sombres de l’océan, surplombez les nuages pour affronter des villes-crabes géantes ou engagez des duels aériens furieux contre le mystérieux Ordre mancien qui contrôle et réglemente la technologie. The Falconeer Warrior Edition comprend le jeu entièrement mis à jour, plus le DLC « The Hunter », qui ajoute une nouvelle classe de joueur avec un dragon pilotable Ormir et un ensemble de roquettes guidées par cartouches pyro, ainsi que le nouveau DLC « Edge of the World », qui contient 3 quêtes annexes supplémentaires et des rencontres avec un nouveau boss.

Shadowverse: Champion’s Battle (13 aout)

La nouvelle évolution du jeu de cartes stratégique est là ! Faites équipe avec les personnages de la série animée populaire Shadowverse dans ce jeu de cartes stratégique captivant. De nouvelles animations spectaculaires et des cartes exclusives vous plongeront au cœur de cet univers de combat en solo contre des adversaires en mode histoire ou contre vos amis en ligne !

PICROSS S MEGA DRIVE & Master System edition (5 aout)

L’édition personnages débarque dans Picross S sur Nintendo Switch™ ! Les meilleurs personnages des jeux célèbres des fameuses consoles Mega Drive et Master System de Sega font leur apparition dans Picross. Résolvez des puzzles tout en dessinant en pixels des personnages qui vous rendront nostalgiques. Retrouvez les quatre modes de jeux classiques Picross, Mega Picross, Color Picross et Clip Picross de la série Picross S ! Avec 300 puzzles Picross et Mega Picross, 150 puzzles Clip Picross et 30 puzzles Color Picross, cela ne fait pas moins de 480 puzzles à résoudre ! Picross (« Picture Crossword ») est le nom d’un genre de puzzle consistant à remplir une grille à l’aide d’indices sous forme de chiffres. Les règles sont simples, faciles à comprendre, et à la portée de n’importe qui.

Cardaclysm: Shards of the Four (13 aout)

Vous incarnez un magicien noir qui n’aurait pas dû jouer avec des sorts bien trop puissants pour lui. Mais qui l’a fait quand même. Et cette fois, ça a vraiment mal tourné : vous avez libéré les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse et leurs serviteurs sur le monde ! Bien joué… Il ne vous reste plus qu’à vous servir de vos cartes magiques pour renvoyer tout ce beau monde d’où il vient avant la fin du monde et surtout, avant que le conseil des anciens sorciers ne découvre votre gaffe… Cardaclysm: Éclats des Quatre est un jeu de cartes à collectionner à génération procédurale utilisant des éléments action-RPG. Collectionnez créatures et sorts et libérez leur puissance sur quiconque s’oppose à vous ! Le monde de ce jeu est continuellement généré, il y a donc toujours quelque chose de nouveau à explorer !

FORECLOSED (12 aout)

Suivez l’histoire d’Evan Kapnos dont l’identité vient d’être saisie : désormais privé de travail, de ses implants cérébraux et de son accès au système de la ville, il doit rapidement s’échapper avant que son identité et ses implants soient vendus aux enchères.

Roman graphique interactif et scénario immersif

FORECLOSED associe la jouabilité des jeux vidéo à l’esthétique soignée des comics. Du gameplay aux cinématiques, le style du roman graphique y est omniprésent. Les vues en plein écran et les vignettes se succèdent à mesure que vous progressez à travers la ville cyberpunk de FORECLOSED, révélant l’histoire d’un complot palpitant. Les cinématiques sont également interactives et permettent une transition tout en douceur entre les différents styles de jeu.

Combat high-tech

Débloquez de nouvelles capacités grâce à un système de compétences de type RPG. Améliorez le potentiel de vos armes avec des modifications futuristes comme les mods explosifs, ou à balles de mitrailleuses. Perfectionnez vos capacités cérébrales à l’aide d’augmentations expérimentales et affrontez vos ennemis. Apprenez à maîtriser vos nouvelles capacités pour combattre vos adversaires et manipuler votre environnement. Obtenez des capacités de superhéros comme la télékinésie et propulsez vos ennemis dans les airs ou projetez des objets sur des groupes. Piratez différents systèmes pour créer des pièges ou faire surchauffer les implants de tête de vos ennemis.

Aperçu des caractéristiques

Superbe jeu d’action cyberpunk – FORECLOSED est un jeu d’aventure narratif prenant place dans un monde cyberpunk rempli d’action, de suspense et d’augmentations expérimentales.

Bande dessinée interactive – Du gameplay aux cinématiques, le style du roman graphique y est omniprésent et vous donnera l’impression d’incarner un véritable héros de comics.

Scénario immersif – Suivez l’histoire d’Evan Kapnos dont l’identité vient d’être saisie. Désormais privé de travail, de ses implants cérébraux et de son accès au système de la ville, il doit rapidement s’échapper avant que son identité et ses implants soient vendus aux enchères…

Combat high-tech – Modifiez votre pistolet symbiotique avec toutes sortes de personnalisations à échanger ou à combiner.

Améliorations d’augmentations – Découvrez et débloquez des capacités d’implants cérébraux grâce à un système de compétences de type RPG.

KeyWe (31 aout)

Bienvenue dans KeyWe, le puzzle-game postal en coop, où fun, chaos et frénésie se mêlent et s’entremêlent joyeusement. Accrochez-vous car vous avez du courrier à livrer tous azimuts ! Eh oui, vous incarnez Jeff et Debra, deux petits oiseaux kiwis qui ne sont autres que les deux nouvelles recrues du Bureau de Téléposte du Bassin du Bungalow. Sans main pour accomplir les menues besognes inhérentes à leur emploi, nos deux oiseaux doivent bondir, donner des coups de bec et percuter le sol avec leur popotin pour se frayer un chemin à travers un paysage interactif foisonnant de leviers, de clochettes et de boutons ! Mais pourquoi toute cette agitation ? Tout simplement parce qu’il faut livrer d’innombrables lettres en temps et en heure ! Du Dépôt, au Bureau du télégraphe, en passant par la Plateforme de distribution et le Poulailler des casoars, le courrier au Téléposte… passe comme une lettre à la poste… enfin, généralement.

Surmontez les (petits) désagréments quotidiens :

Bravez une météo peu clémente (et d’autres trucs encore plus bizarroïdes) tout en vous dandinant entre les différentes salles du Téléposte pour garantir que les habitants du Bassin du Bungalow reçoivent leur courrier. Et figurez-vous que les journées de travail sont loin d’être de tout repos : entre tempêtes de sable, blizzards, plantes carnivores et activités paranormales, Jeff et Debra ont du pain sur la planche !

Faites équipe ou soyez votre propre patron :

Incarnez notre duo intrépide d’oiseaux, et mettez votre habileté de postier à l’épreuve en mode solo ou faites équipe avec un(e) ami(e) pour faire face au chaos qui règne dans la salle du courrier ! À vous de tirer votre épingle du jeu en modes coop en ligne et local. Quelle que soit la manière dont vous jouez, vous pourrez toujours compter sur l’équipe fort compétente du Téléposte : un groupe bigarré de postiers professionnels hauts en couleur qui se feront un plaisir d’aider vos kiwis à accomplir leurs tâches.

Collectez des timbres pour personnaliser vos kiwis :

Coordonnez vos kiwis pour obtenir le plus vite possible les messages envoyés. À la fin de chaque quart de travail, vous gagnerez des timbres qui vous permettront de débloquer de nouveaux accessoires de garde-robe pour personnaliser Jeff et Debra, et en faire les postiers à plumes les mieux habillés du Bassin du Bungalow. Libérez toute votre créativité avec des chapeaux, des masques, des sacs à dos, des coiffures et des motifs de plumes. Tenez-le-vous pour dit : au Téléposte, il n’y a pas de code vestimentaire !

Restez à l’affût des objets de collection :

Les coins et recoins du Téléposte foisonnent de trucs et bidules tous plus étrangissimes les uns que les autres. Les kiwis les plus fureteurs pourront résoudre des énigmes savamment dissimulées et dénicher ainsi des objets de collection qui débloqueront des équipements cosmétiques spéciaux.

Plongez au cœur du chaos avec les Heures sup. :

Et n’oubliez pas que vous pouvez gagner des timbres en menant à bien des tâches supplémentaires au Téléposte. Nourrissez les casoars et faites-leur faire de l’exercice, colmater les canalisations qui fuient au sous-sol, veillez à ce que la réserve de papier bulle soit testée en bonne et due forme et remontez le moral des collègues à grands coups de batailles de boules de neige ! Il ne s’agit là que de quelques-unes des merveilleuses aventures en heures sup. qui vous attendent !

Obtenez des objets Garde-robe exclusifs sur Nintendo Switch™ uniquement :

Offrez-vous un petit quart d’heure médiéval dans la salle du courrier avec notre tenue exclusive de chevalier (sur Nintendo Switch uniquement) ! Équipez Jeff et Debra à l’aide de casques éblouissants et de boucliers majestueux, puis relevez les défis du Téléposte haut la main (ou haut les ailes) pour faire honneur au Bassin du Bungalow !

Baldo (27 aout)

Une prophétie s’est réalisée, et l’enfant pur est né. La créature sans cœur enfermée dans les profondeurs par les sages hiboux est sur le point de refaire surface. Rencontrez de nombreux personnages étranges et amusants dans le monde fabuleux de Baldo, un jeu de rôle orienté action-aventure plein d’énigmes, de mécaniques de jeu intrigantes et de donjons complexes. Visitez des villes, découvrez des secrets, collectionnez des armes et achetez des objets qui vous seront utiles dans votre aventure.

Doomsday Vault (5 aout)

Sauve la précieuse flore terrienne. Revêts ta combinaison robotique pour naviguer dans une ville inondée, pénétrer dans un repaire souterrain et explorer des pyramides antiques. Récupère des graines pour les remettre en sécurité dans le Dôme. Cultive-les pour obtenir des cultures durables. Débloque des outils et objets supplémentaires pour personnaliser ta combinaison.

Dungeon Defenders: Awakened (4 aout)

Faites équipe avec un maximum de trois amis pour repousser ensemble des hordes d’ennemis et des boss monstrueux, dans ce mélange ultime de tower defense, d’aventure, d’action et de RPG ! Dungeon Defenders: Awakened est le dernier-né de la série populaire Dungeon Defenders. Son gameplay est la combinaison la plus aboutie d’une expérience action-RPG et des riches mécaniques des jeux de style tower defense. Faites votre choix entre quatre héros uniques et joignez vos forces à celles de vos amis dans ce jeu coopératif sur écran divisé pour un maximum de quatre joueurs. Ensemble, vous devrez repousser des vagues d’ennemis et de boss terrifiants avec tout un assortiment d’armes, de capacités, de tours, de barricades, de pièges et d’auras ! Les butins de guerre vous donneront des améliorations permanentes pour vos personnages, mais aussi de fabuleux trésors !

RiMS Racing (19 aout)

La première simulation moto associant les défis d’un pilotage réaliste à ceux de l’ingénierie et de la mécanique ! Enfourchez les motos les plus puissantes au monde et optimisez leurs performances en changeant les pièces et en analysant les données en temps réel. Parce qu’une course ne se gagne pas uniquement sur la piste, devenez bien plus qu’un pilote en comprenant le comportement des motos comme un véritable ingénieur. Adhérence, inclinaison, freinage, couple, trajectoire, vitesse… tous les paramètres doivent être pris en compte avant de passer à l’atelier pour changer certaines pièces et procéder aux meilleurs réglages.

UN GARAGE DE RÊVE.

L’aventure commence par le choix de la moto de vos rêves. RiMS Racing vous permet de piloter les 8 motos européennes et japonaises les plus puissantes au monde : Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR, Kawasaki Ninja ZX-10RR, Yamaha YZF-R1. Reproduites avec un niveau de détails inégalé grâce à une collaboration étroite avec chaque constructeur, elles offrent aussi un pilotage ultra précis et réaliste. De véritables diamants bruts qui ne demandent qu’à être taillés pour livrer toute leur brillance !

OPTIMISEZ VOTRE MOTO.

Grâce à un système de gestion de la mécanique inédit dans une simulation de moto, vous avez la possibilité de démonter l’intégralité des pièces de votre machine pour les entretenir après chaque course ou pour les remplacer et optimiser vos performances ! Vous connaîtrez la moindre vis de votre moto. Accédez à un catalogue de plus de 500 pièces détachées officielles des plus grandes marques du marché mais aussi plus de 200 équipements officiels pour personnaliser votre pilote !

ANALYSEZ VOS PERFORMANCES.

RiMS Racing vous plonge au cœur de l’action grâce au Motorbike Status Check (MSC) permettant d’analyser en temps réel le comportement de votre moto et comprendre comment optimiser vos performances. Température des disques de freins, usure et pression des pneus, comportement des suspensions sur la stabilité, réglages électroniques… Comme pour un vrai pilote, les réglages de votre moto s’adaptent à votre style de conduite !

UNE PHYSIQUE PRÉCISE ET RÉALISTE.

Le niveau de précision et de détails offerts par la gestion de la mécanique et le MSC s’accompagne d’une physique de moto réaliste qui ravira les pistards les plus exigeants. A l’aide de plusieurs assistances au pilotage, les joueurs moins chevronnés découvriront les techniques qui les mèneront vers les sommets.

LES CIRCUITS LES PLUS EMBLÉMATIQUES.

Silverstone, Laguna Seca, Suzuka, Nürburgring, Paul Ricard… 10 circuits officiels, fidèlement reproduits vous feront voyager à travers le monde et animeront vos saisons de pilote. Pour ceux qui préfèrent la route, 5 tracés dans des paysages magnifiques des États Unis, de Norvège, d’Australie, d’Espagne et d’Italie ont été recréés pour une autre approche de la course en 2 roues !

GÉREZ VOTRE CARRIÈRE ET VOTRE TEAM.

Le mode Carrière de RiMS Racing vous donne les clés d’un Team pour développer votre pilote en gérant son calendrier d’épreuves mais aussi sa R&D et le développement des compétences de l’équipe. Faites les bons choix, augmentez vos performances et les opportunités avec d’autres constructeurs se présenteront à vous !

Road 96 (16 aout)

otre propre périple vers la liberté, rempli de lieux saisissants et de personnages intrigants. De l’action, de l’exploration, des moments contemplatifs, mélancoliques, des aventures humaines et des situations insolites. Le tout sur fond de régime autoritaire et oppressif. Un style visuel époustouflant, une bande-son à base de tubes des années 90, des milliers de chemins différents… Tout contribue pour permettre à chaque joueur de créer ses propres histoires sur Road 96.

Paw Patrol, la Pat’Patrouille – le film À la rescousse d’Adventure City (13 aout)

Une grande ville est synonyme de grande aventure ! Quand Ryder et la Pat’Patrouille apprennent que M. Humdinger a pris le contrôle d’une métropole bouillonnante de vie, ils se précipitent pour sauver Adventure City de ses machinations perfides. Les chiots ont besoin de TOI dans leur Pat’croyable équipe ! Adventure City, nous voilà ! Incarne dans une toute nouvelle aventure tes chiots préférés : Chase, Stella, Marcus, et leur nouvelle amie, Liberty qui connait la ville comme sa poche. Utilise leurs capacités uniques dans des missions de sauvetage à haut risque ! Avec des gadgets et des véhicules dernier cri, explore les nouveaux lieux du film Pat’ Patrouille. Entre chaque mission, amuse-toi en jouant à des mini-jeux comme Pop Pop Boogie, Course d’obstacles, et bien plus encore. Tu peux jouer à ce nouveau jeu d’aventure plateforme 3D en solo ou en mode coop local avec un ami. Les chiots de la Pat’Patrouille sont nés pour être des héros. Rejoins-les dans la mission la plus périlleuse qu’ils n’aient jamais connue !

Witch Spring 3 Re:Fine (13 aout)

WitchSpring3 Re:Fine – The Story of Eirudy vous emmène dans une forêt brumeuse, où la sorcière Eirudy vit isolée du reste du monde, c’est alors qu’un jour elle rencontre dans la forêt un jeune homme intrépide nommé Adrian. La vie d’Eirudy va alors basculer et elle est se retrouve au cœur d’une aventure qui déterminera le destin des divinités et des humains. Le voyage commence et vous conduit sur un chemin divisé où s’opposent lumière et ténèbres – quelle voie choisirez-vous ? Avec un doublage japonais et un texte entièrement localisé en anglais, le jeu est un titre autonome dans l’univers de Witch Spring. Il est doté de nouvelles illustrations, de nouveaux sons, d’un magnifique style artistique et de personnages attachants.

Zengeon (6 aout)

Zengeon mêle Action RPG et Roguelite dans un style inspiré des animes, et propose toute une sélection de personnages uniques et de styles de jeu variés. Tracez votre route à travers des hordes de démons et des boss gigantesques grâce à des centaines de possibilités de combinaisons et de compétences ! Pendant des siècles l’Académie céleste a protégé un sceau au sein du Territoire béni pour empêcher le Vide obscur de pénétrer dans le royaume. Mais… tout a une fin. Lors de l’éclipse lunaire, une formidable puissance a brisé les sortilèges du sceau, déchaînant ainsi le Vide obscur sur le monde. Aujourd’hui, le dieu démoniaque fait son retour… Choisissez parmi six personnages jouables avec chacun ses propres attaques, compétences, et objets. C’est à vous, en tant qu’étudiant de l’Académie céleste, de repousser le Vide obscur et de réparer le sceau protecteur du Territoire béni !

Button City (10 aout)

Fenouil est un petit renard timide qui vient d’emménager en ville. Après avoir découvert la salle d’arcade, il se fait de nouveaux amis et embarque dans un tourbillon d’aventures pour sauver Button City des salles pattes de Poivre Pipéracée, un gros chat trop gourmand ! Button City est une aventure narrative low poly haute en couleur qui explore les thèmes de l’amitié et de la communauté. Découvre un monde pastel en diorama, inspiré des années 1990 et peuplé de personnages mignons. Accomplis des quêtes loufoques dans la ville, joue à des jeux d’arcade, obtiens des costumes cool et bien plus dans cette histoire sur l’enfance et l’importance des choses qui nous sont chères.

Tetragon (12 aout)

Bienvenue dans Tetragon – un univers vaste et mystérieux rempli de mécaniques, d’énigmes, de labyrinthes magiques et de défis uniques ! Votre but est de déplacer des niveaux de réalité dans un monde en rotation grâce à la gravité. Avec le pouvoir du TetraGen, déplacez le sol et les tours pour guider un courageux bûcheron, Lucios, à travers des mondes éparpillés afin qu’il retrouve son fils ! Quelque part dans un univers parallèle, il existe un monde constitué de niveaux de réalité. Ces niveaux flottent autour d’un joyau sacré – le TetraGen. Depuis la nuit des temps, ce monde est prospère et ne laisse aucune place au mal… jusqu’à ce qu’une énergie sombre sorte de nulle part, et se mette à croitre dans Tetragon. Après quelque temps, une créature des plus étranges en est sortie et a cherché à détruire le TetraGen, afin de plonger le monde de Tetragon dans le chaos ! La créature a fini par atteindre son but, et le joyau fut brisé en plusieurs morceaux. En utilisant la totalité de ses pouvoirs, la Volonté de Tetragon a réussi à emprisonner la créature, mais il était déjà trop tard. Désormais, une personne courageuse devra réparer ce monde brisé, en retrouvant les morceaux du TetraGen… C’est donc à vous de résoudre les énigmes et, petit à petit, d’atteindre le but ultime de votre aventure. Avec le pouvoir du TetraGen, vous pouvez modifier la position des niveaux et tours pour créer des plateformes, des escaliers, et même faire tourner le monde sur son axe !

Murder Mystery Machine (25 aout)

Dans Murder Mystery Machine, les joueurs rejoindront l’univers de la D.C.A., la District Crime Agency. Leur mission : aider les détectives Cassandra Clarke, jeune recrue de la brigade, et Nate Houston, un inspecteur expérimenté, à résoudre des affaires plus mystérieuses les unes que les autres. Tout commence avec l’assassinat de l’homme politique Frank Daniels, qui semble maquillé en cambriolage. Nos deux héros vont rapidement se retrouver au cœur d’une série de crimes complexes et interconnectés. Parviendrez-vous à découvrir le fin mot de l’histoire ? Les joueurs seront ainsi amenés à enquêter sur de multiples scènes de crimes qui nécessiteront de faire appel à toutes leurs capacités de réflexion et de déduction pour collecter des indices, connecter les preuves entre elles, interroger les suspects et mettre enfin la main sur les coupables.

Hoa (24 aout)

Hoa est un superbe jeu de puzzle-plateforme qui dispose de graphismes peints à la main à couper le souffle, de belles musiques, et d’une atmosphère paisible et relaxante. Découvrez la magie de la nature et de l’imagination en incarnant le personnage principal, Hoa, dans son voyage à travers de magnifiques environnements jusqu’à l’endroit où tout a commencé.

Dragon Star Varnir (3 aout)

Dans un monde où la carcasse d’une créature mythique surplombe les terres… Le chevalier Zephy appartient à un ordre fondé pour chasser les sorcières, considérées comme des êtres maudits car elles donnent naissance aux dragons. Lors d’une mission, il se fait sauvagement attaquer par un dragon et alors qu’il était voué à une mort certaine, deux sorcières lui portèrent secours en lui donnant du sang de dragon, une substance magique défiant la mort et lui conférant également des pouvoirs de sorcier. Redevable envers elles, Zephy rejoint le clan des sorcières contre son gré et doit désormais faire face à une multitude d’ennemis : un empire déterminé à anéantir son clan, d’impitoyables chasseurs de dragons et même une sorcière aux pouvoirs bien plus grands que toutes les autres. Parviendra-t-il à survivre malgré tout ou est-ce que ses nouvelles alliées succomberont à la malédiction du dragon… ?

3 niveaux de profondeur terrifiants et PLUS – Envolez-vous dans ce RPG au tour par tour, battez-vous contre vos nouveaux ennemis et des redoutables dragons géants dans trois dimensions aériennes. Placez les membres de votre équipe à votre guise sur ces niveaux aériens pour trouver des formations stratégiques qui augmenteront vos attaques physiques ou magiques, et même votre défense ! Exclusivement pour la console Nintendo Switch™ : les armes, armures et niveaux maximum disponibles uniquement à l’achat sur les autres plateformes sont désormais inclus GRATUITEMENT dans le jeu ! Réveillez le dragon qui sommeille en vous – Remplissez votre jauge de dragon pendant les combats pour contrôler le pouvoir des dragons, grandement renforcer votre armure et débloquer des capacités spéciales ! En vous transformant quand votre santé est faible, vous assenerez des attaques plus puissantes au détriment de votre défense.

L’Heure vorace vous attend – Utilisez votre compétence Devour (dévorer) contre un dragon faible pour obtenir divers arbres de compétences. De nombreux dragons arpentent la contrée, permettant aux joueurs d’obtenir des compétences uniques et de les personnaliser pour chaque personnage !

Furie ou abondance ? – Trois sorcières comptent sur vous pour se nourrir du sang de dragon. Privez-les du sang pour les rendre folles furieuses ou étanchez leur soif pour les transformer en dragons ! Déciderez-vous de les garder en vie ou de les sacrifier en échange de rares artéfacts ? Vos décisions changeront le cours de l’histoire !

Dreamscaper (5 aout)

Dreamscaper est un rogue-lite qui combine des éléments Beat’em up ainsi que de jeu de tir en vue de dessus et de dungeon crawler. Chaque rêve vous plonge dans un donjon différent, dans un monde en constante évolution avec une multitude d’événements et de défis uniques. Incarnez Cassidy et plongez dans son subconscient pour affronter ses cauchemars surréalistes. Aidez-la à se battre et sauvez-la d’un sombre destin.

Un système de combat riche et vaste qui récompense les joueurs les plus habiles. Choisissez bien votre positionnement, soyez précis avec votre timing et mettez vos réflexes à l’épreuve pour vaincre vos ennemis avec une multitude d’options de combat. Chaque catégorie d’armes de Dreamscaper est unique, qu’il s’agisse d’ouvrir la terre sous les cauchemars que vous combattez ou bien de lancer un yo-yo sur leurs têtes. Vous aurez une myriade de façons d’aborder vos combats. Les ennemis et les boss de Dreamscaper représentent les émotions les plus négatives de Cassidy. Venez à bout d’effroyables ennemis pour éliminer le miasme obscur qui l’entoure.

“Aventurez-vous à travers de magnifiques rêves envoûtants pour découvrir des secrets indicibles. Venez à bout des cauchemars et améliorez votre équipement tout en découvrant l’histoire de Cassidy en plongeant dans son subconscient. Chaque rêve est un nouvel aperçu des souvenirs et des expériences de Cassidy.” Vivez la vie éveillée de Cassidy et créez des relations avec les gens qui l’entourent. Rendez Cassidy plus forte avec leurs espoirs et leur mémoire pour dissiper les ténèbres de ses cauchemars.

Mayhem Brawler (19 aout)

Avec un style BD et une bande-son incroyable, il offre une expérience unique à vivre en solo ou en coop avec des amis, au cours de laquelle vos choix influenceront l’histoire. Lors d’une de leurs patrouilles de routine, Dolphin, Star et Trouble, les officiers les plus populaires de l’agence de police surpuissante Stronghold, font face à une série d’événements qui changeront totalement le sort de la ville.

Clarifions d’abord une chose : si vous pensez que la vie d’un policier surpuissant est facile, vous vous trompez sur toute la ligne. Des menaces plus grandes encore que les gangs de rue vous guettent dans le monde de fantasy urbaine de Mayhem Brawler. Utilisez votre arsenal de combos et de capacités spéciales, et combattez aux côtés de vos coéquipiers pour anéantir la vie de criminels surpuissants. Défendez-vous contre la fureur des loups-garous, résistez aux malédictions des sorciers de rue et affrontez la mégacorporation des vampires qui obligent leurs sbires à faire le sale boulot.

Les arrière-plans dessinés à la main et inspirés des bandes dessinées, les animations réalisées image par image et l’incroyable bande-son vous procureront une bonne dose d’adrénaline ! Vos choix influenceront l’histoire et vous mèneront à l’une des trois fins de l’univers de Mayhem Brawler, où chaque recoin a une histoire à raconter.

Greak: Memories of Azur (17 aout)

Greak: Memories of Azur est un jeu solo en side-scrolling aux animations dessinées à la main. Vous y incarnez trois enfants nommés Greak, Adara et Raydel, que vous guiderez à travers les terres d’Azur. Contrôlez chacun d’eux à tour de rôle, et utilisez leurs compétences uniques pour échapper à l’invasion Urlag. Le personnage principal se nomme Greak, qui est le plus jeune frère de cette famille. Il appartient à la race magique des Courines, qui subissent actuellement l’invasion d’une faction ennemie nommée Urlag. Cette guerre dure depuis bien longtemps, et les Courines ont commencé à fuir leur propre pays. Greak cherche alors à retrouver son frère (Raydel) et sa sœur (Adara), pour ensuite s’enfuir d’Azur en construisant un dirigeable pièce par pièce. Au cours de votre périple, vous retrouverez chaque frère et sœur dans différents scénarios. Ils rejoindront alors votre aventure, et vous aideront à progresser dans le jeu. Des graphismes et animations dessinés à la main : découvrez une histoire captivante sur les thèmes de la famille, du foyer et de l’union en des temps difficiles, à travers de multiples scénarios colorés et expressifs.

Des énigmes conçues avec soin : résolvez des énigmes originales pour trouver et collecter les pièces manquantes d’un dirigeable, à travers un monde interconnecté.

Un gameplay unique : contrôlez chacun des trois personnages à tour de rôle et utilisez leurs différentes compétences pour explorer le monde enchanté d’Azur.

Des combats dynamiques : découvrez de nouvelles zones et combattez de nombreux ennemis pour sauver les Courines de l’invasion Urlag.

Une bande-son en orchestre live : profitez des thèmes musicaux expressifs et atmosphériques, créés tout spécialement pour une aventure sans égale.

Monster Harvest (19 aout)

Développez votre propre ferme, bâtissez et personnalisez votre maison, fabriquez vos propres meubles, confectionnez de délicieuses confitures et faites muter vos plants pour créer des compagnons loyaux et sans peur à emmener au combat !

Découvrez et affrontez les Planimaux

Durant votre épopée à Planimalis, vous rencontrerez d’étranges slimes qui peuvent faire muter vos plants de façon totalement inattendue ! Selon la saison, le slime ou le plant que vous faites muter, vous pourrez créer jusqu’à 72 mutations différentes !

Les Planimaux sont de loyales plantes mutantes qui restent à vos côtés contre vents et marées. Ils deviendront des compagnons essentiels lors de vos aventures à travers Planimalis, où vous pourrez participer à des combats au tour par tour passionnants et explorer des donjons afin de venir à bout de la terrible SlimeCo.

Attention à la météo !

Planimalis a trois saisons uniques qui ont chacune un effet sur la façon dont vous jouez. Ce que vous pouvez faire pousser varie en fonction de la météo et des saisons, alors attendez-vous à de curieuses mutations selon la période de l’année !

Vous disposez de plusieurs façons de construire et de personnaliser la meilleure des fermes dans Monster Harvest ! Confectionnez et placez des dizaines d’objets et faites de votre ferme un endroit unique en son genre avec des objets artisanaux ! Déverrouillez les tuyaux d’irrigation, la machine à pickles et plus encore, pour faire de vos récoltes des produits prêts pour le marché.

Dodgeball Academia (5 aout)

Dans un monde où le dodgeball, c’est la vie, Otto s’entraîne à l’académie pour tenter de devenir le plus grand champion. Au fil d’un scénario divisé en huit épisodes, vous vous ferez des amis et des rivaux en tentant de former la meilleure équipe de dodgeball. Améliorez Otto et développez une équipe dynamique grâce à une progression de groupe poussée et personnalisable. Explorez l’Académie de dodgeball dans ses moindres recoins, percez ses nombreux mystères et taillez-vous une réputation par ballons interposés.