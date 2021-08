On a testé la Nintendo Switch OLED, notre avis sur la nouvelle version de la console hybride

Annoncée il y a quelques semaines maintenant, la Nintendo Switch Oled est arrivée dans le flux de l’actualité sans prévenir, et surtout contre les vents de rumeurs des insiders qui annonçaient une Switch Pro 4K friteuse Nescafé.

Présentation de la console :

La Nintendo Switch (modèle OLED) sortira le 8 octobre (le même jour que Metroid Dread, la suite directe de Metroid Fusion et le nouvel épisode de la saga Metroid en 2D qui a débuté avec le tout premier jeu Metroid sur NES) :

La Nintendo Switch (modèle OLED) possède des dimensions proches de celles de la Nintendo Switch mais dispose d’un écran OLED plus grand aux couleurs intenses et aux contrastes élevés. La Nintendo Switch (modèle OLED) dispose aussi d’un large support ajustable pour le jeu en mode sur table, d’une nouvelle station d’accueil avec port Ethernet pour un jeu en ligne stable, de 64 Go de mémoire interne et de haut-parleurs intégrés proposant un audio amélioré pour les modes nomades (portable et sur table). Tout comme la Nintendo Switch, la Nintendo Switch (modèle OLED) permet de jouer sur un téléviseur et de partager les manettes Joy-Con détachables pour s’amuser en multijoueur.

À son lancement, le modèle sera disponible en deux coloris différents :

Nintendo Switch (modèle OLED) avec station d’accueil et manettes Joy-Con blanches, qui inclut des manettes Joy-Con blanches, une unité principale noire et une station d’accueil blanche.

Nintendo Switch (modèle OLED) avec manettes Joy-Con bleu néon / rouge néon, qui inclut des manettes Joy-Con bleu néon et rouge néon, une unité principale noire et une station d’accueil noire.

Pour rappel, toutes les manettes Joy-Con pour Nintendo Switch sont compatibles avec ce nouveau modèle. De plus, la Nintendo Switch (modèle OLED) est compatible avec tous les logiciels Nintendo Switch.

Information à retenir sur notre session de test :

Cette Nintendo Switch Oled, nous (c’est-à-dire BxLeaxCh et moi-même) avons eu la chance de la tester il y a peu, et vous proposons de faire un tour des ressentis qu’on a pu avoir avec cette machine. Nous avons eu la bête entre les mains pendant une petite heure de jeu, et l’avons testée sur des jeux « 2017 » : Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe et The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Nos tests ont été réalisés sur une Switch OLED blanche.

Si vous avez la moindre question sur la machine, n’hésitez pas à la laisser en commentaire, on y répondra avec le plus de précision possible.

Notre avis :

La première chose que l’on constate, une fois la bête en main, c’est la taille de l’écran. Passer de l’écran de la Switch actuelle (ou Lite) à celui en 7 pouces, ça change tout. On prend vite l’habitude de ce confort visuel et on a eu bien du mal à revenir à nos écrans de Switch classique après, on y prend très vite goût. L’effet OLED y est aussi pour beaucoup, on sent tout de suite des couleurs intenses et des contrastes élevés. Sur Mario Kart par exemple, on constate qu’on a peu de reflet et que même avec une vision sous un angle aigu, l’image reste nette et superbe. Autant vous le dire de suite, lors de la fameuse scène au début de Breath of the Wild, l’effet whaou est bien présent. Et je peux vous assurer qu’avec BxLeaxCh, on s’est très vite concertés sur comment réussir à repartir avec la console discrètement sans être vu. Une fois la raison (difficilement) retrouvée, on a également pu constater les contrastes bien différents dans le début de l’aventure de Super Mario Odyssey et son monde en noir et blanc. Le noir est profond, le blanc est blanc, ça change vraiment tout cet écran OLED.

Parmi les annonces qui, pour ma part, paraissaient superflues, mentionnons les haut-parleurs intégrés proposant un audio amélioré pour les modes nomades. Eh bien, force est de constater que j’avais tort. Après comparatif le son est bien plus juste, sans parasites et ressort bien mieux sur Switch OLED. C’est une amélioration plus que notable, qui une fois de plus nous laisse regarder notre ancien modèle avec un œil sévère. La pauvre, après tant d’année à faire de son mieux…

Le dock a aussi eu droit à quelques nouveautés, exit le port USB intérieur qui laisse place à une prise RJ-45 pour mettre la console en réseau via l’Ethernet. Dommage pour l’USB, mais on préfère l’Ethernet. Ce nouveau dock propose un design plus arrondi et une trappe à l’arrière qui s’ouvre plus facilement et en totalité. La console propose désormais une mémoire interne de 64 Go. Je fais partie des gens qui préfèrent payer moins cher et prendre une Micro SD à 25€ sur le net, mais ça ne contentera pas les haters voulant toujours plus.

Autre amélioration de la console, le large support ajustable pour le jeu en mode sur table qui change vraiment tout. Avant, on avait peur de casser le pied, et on avait une inclinaison fixe. Désormais, c’est stable, solide et orientable à souhait, ça change la donne pour le mode sur table, souvent peut utilisé à cause du pied. Le port MicroSD est aussi réorienté à l’horizontale pour éviter les désagréments qu’ont pu avoir certains joueurs.

Les boutons POWER et volumes ont également subi un petit lifting pour mieux s’intégrer à la ligne de la console. Nous noterons également l’apparition d’un nouveau bouton situé dans la continuité des deux précédant dont la fonction reste pour le moment inconnue.

Conclusion :

Ce premier contact avec la Nintendo Switch (modèle OLED) correspond en mieux à ce que l’on peut attendre. Le confort de jeux est bien présent, avec des ajouts qui n’ont rien de petits plus ou de gadgets. Rappelons que le but de cette console est d’intégrer la famille de la Nintendo Switch, c’est-à-dire qu’elle n’a pas pour objectif de remplacer les Switch classiques et de pousser à l’achat d’un nouveau modèle si vous avez déjà votre Switch. C’est une option de vente en plus, une version deluxe pour ceux qui veulent mettre quelques euros de plus sur le prix d’achat de la console pour avoir des améliorations de conforts indéniables. Rendez-vous le 8 octobre prochain.