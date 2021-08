Please The Gods (Nintendo Switch) – Le test

Please The Gods

Please the Gods a été fait par Ultimate Games, un studio qui n’est pas à son premier essai et qui fait énormément de jeu dans tous les genres (RPG, Action, Enigmes…).

Histoire

Les anciens du nord n’ont montré aucune pitié. Seul un miracle pourra sauver ta famille de la famine. Tu vois une vision dans ton rêve. Sampo, un moulin doré brisé en plusieurs morceaux dans une guerre oubliée. Une fois reforgé, le trésor procure nourriture et richesse sans fin. Tu promets à ta famille de revenir victorieux. Tu suis tes visions dans les terres des dieux et rencontre un vieil homme te donnant de nouvelle capacité pour réussir dans ta quête.

On rencontrera différents dieux qui voudront ton aide en d’un morceau du Sampo et en accomplissant toutes leurs demandent, l’histoire est sympa et met une ambiance très lourde vu que tout repose sur un père pour sauver sa famille, mais qu’est-ce qu’il l’attend dans les terres des dieux ?

La Map Monde

Vous vous trouverez sur la carte du monde, à chaque début de journée un dieu viendra vous parlez pour vous remettre une quête afin qu’il vous donne un morceau du Sampo. Vous aurez votre barre de vie et une barre de nourriture, si vous vous déplacer vous perdez un demi-point de nourriture, lorsque votre barre de nourriture est à zéro vous perdrez 1 points de vie à chaque déplacement effectué ce qui peut arriver très vite. Vous aurez 2 chemins qui s’offrent à vous, on verra 2 icônes du chemin pris qui indiquera plus ou moins ce qu’il vous attend, malheureusement, il est primordial de faire les bons choix, car ça peut vous mettre dans des situations très délicates. Il faut imaginer que si vous n’avez pas de chance à chaque événement où vous pourriez obtenir à manger ce soit un échec provoquant des pertes de points à chaque déplacement, c’est vraiment cruel donc il est conseillé de faire la journée entière puis de se laisser mourir (c’est sérieux) afin de savoir qu’elles sont choix les plus bénéfiques de la journée vue que les événements ne changent pas entre 2 morts. Oui, il faut mourir pour savoir ce qu’il va se passer à l’avance vu que lorsqu’on meurt, on retourne au début de la journée donc si on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas, c’est possible d’avoir les meilleures conditions possibles.

Gameplay

Le jeu est un tour par tour avec un côté Dungeon et Dragon, lorsque vous affrontez un ennemi, vous aurez plusieurs choix pour engager le combat : augmenter votre attaque au détriment de votre défense, augmenter la défense au détriment de l’attaque ou garder vos statiques de base. Les combats ont 2 phases, une pour attaquer et l’autre pour vous défendre, votre puissance sera déterminée par un lancer de dé au début du tour avec 2 dés de 6, plus le résultat est haut plus votre attaque/défense sera importante. Lors du tour d’attaque, vous aurez le choix entre les 4 cartes d’attaques choisies préalablement par vous, il faudra bien réfléchir à l’attaque comme à la défense puisqu’on peut facilement avoir une énorme attaque et avoir une défense insuffisante. Selon les cartes choisies, vous aurez différents effets, ajoute un dé défense et un dé d’attaque ou votre attaque augmente selon le nombre de points de vie perdu par l’adversaire, les effets des cartes sont assez simples à comprendre, mais il est difficile d’avoir une attaque et une défense solide.

Vous pourrez augmenter de niveaux après chaque journée passée, vous aurez 4 spécialités qui auront chacun leur carte défense et d’attaque : savoir, survie, compagnon et chasse. Les spécialités ne sont pas vraiment représentatives des noms donnés aux spécialités, par contre elles ont vraiment des spécialités, relancer votre dé ou celui de l’adversaire, enlever les malus, changer les dés sur des valeurs fixes et spécialisé dans les dégâts autant en défense qu’en attaque.

Le jeu demandera beaucoup de chance puisqu’il est possible d’avoir les meilleures cartes du jeu, mais si votre lancé de dé, c’est 1 + 1, vous n’irez pas très loin surtout contre les ennemis spécialisés dans l’attaque qui vous tueront à petit feu à chaque nouvelle rencontre. C’est vraiment le problème du jeu, l’aléatoire trop souvent, vous rencontrerez un ennemi et perdriez 1 point de vie et c’est difficile de le récupérer, il faut trouver sur la map un camp ou un pnj spécifique qui rend des points de vie et ça n’arrive pas si souvent. En plus, si on ajoute le system de nourriture qu’il vous fait perdre 1 point de vie à chaque déplacement lorsque vous avez l’estomac vide, tout ça rend le jeu difficile et assez frustrant alors qu’on joue seulement en normal. Lorsque vous mourrez, vous devez recommencer la journée entière donc si vous êtes arrivé au boss de la journée retour à la case départ.

Graphiquement, c’est pas mal pour les décors cependant les designs des différents monstres et personnages font un peu la gueule surtout les humains, ça rend bien pour les monstres puisqu’ils en deviennent terrifiants rendant les rencontres un peu cauchemardesques. Pour l’animation, ce n’est rien d’exceptionnel vu qu’on aura littéralement de 2 images d’animations pour chaque créature et son personnage, c’est un peu dommage, mais rien de trop étonnant pour un jeu avec un si petit budget.